Bé trai 18 tháng tuổi tử vong sau thời gian bị bạn gái của cha ruột bạo hành, trong khi người cha từng viết giấy xin giảm nhẹ hình phạt cho chính bị cáo.

Bé 18 tháng tuổi tử vong do bị bạn gái của cha ngược đãi

Sáng 26/11, TAND Trung cấp Giang Môn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), mở phiên tòa xét xử vụ án bé trai 18 tháng tuổi nghi bị bạn gái của cha ruột bạo hành dẫn đến tử vong. Đáng chú ý, cha của nạn nhân từng viết giấy xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, thậm chí đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nạn nhân là bé trai tên Hengheng, sinh ngày 12/6/2024. Bị cáo trong vụ án là Guo, sinh năm 1993, bạn gái sống chung với cha ruột của bé là Li.

Ảnh: The Paper

Theo cáo trạng, cuối tháng 8/2025, Guo nghỉ việc để ở nhà chăm sóc bé. Trong quá trình chung sống, cô ta dần cảm thấy lo lắng về những khoản nợ của Li. Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Guo nhiều lần có hành vi bạo hành bé như dùng tay véo, cấu mặt, đánh vào chân tay và đầu.

Đỉnh điểm, từ ngày 6 đến 8/11/2025, tại căn nhà thuê, lấy lý do Hengheng ăn chậm và những nguyên nhân khác, Guo đã 3 lần dùng chân đá vào bụng bé, một lần dùng bơm hơi đánh vào lưng.

Ngày 9/11/2025, Hengheng bất tỉnh tại nhà. Guo và Li đưa bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Kết quả giám định pháp y xác định bé tử vong do chịu lực tác động mạnh vào vùng hạ sườn trái và bụng, khiến gan, tuyến tụy và ruột bị vỡ. Trên cơ thể bé còn có nhiều thương tích ở vùng đầu, mặt và các chi. Ngoài những tổn thương gây tử vong, các thương tích còn lại được xác định ở mức độ nhẹ.

Viện Kiểm sát cho rằng Guo cố ý gây thương tích cho người khác, gây hậu quả nghiêm trọng là khiến một trẻ nhỏ tử vong, đồng thời có hành vi ngược đãi thành viên gia đình. Cơ quan công tố đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo về hai tội danh: Cố ý gây thương tích và Ngược đãi.

Cha ruột viết giấy xin giảm nhẹ hình phạt cho bạn gái

Một trong những tình tiết khiến vụ án gây phẫn nộ là việc Li, cha ruột của Hengheng, đã viết giấy xin giảm nhẹ hình phạt cho bạn gái chỉ hơn một tháng sau khi con trai qua đời.

Theo Red Star News, Li và mẹ của Hengheng là chị Xie đã kết hôn hơn 10 năm, có hai con trai. Con lớn hiện 11 tuổi, còn Hengheng sinh tháng 6/2024.

Chị Xie cho biết Li ngoại tình trong thời gian chị mang thai. Không lâu sau khi chị sinh con, Li đã sống chung với Guo. Trong thời gian hai người làm thủ tục ly hôn, Li từng đề nghị hòa giải, nói không muốn chia tay. Chị Xie yêu cầu chồng chấm dứt quan hệ với người thứ ba.

Tuy nhiên, sau đó Li lại cho rằng vợ đã cắt đứt mối quan hệ tình cảm mà anh ta gọi là tình yêu và tiếp tục muốn ly hôn. Không muốn hai con phải chia cách, chị Xie quyết định ra đi mà không nhận tài sản.

Tháng 4/2025, hai người hoàn tất thủ tục ly hôn theo thỏa thuận. Hengheng được giao cho mẹ trực tiếp chăm sóc. Tuy nhiên, do mẹ ruột phải nhập viện, chị Xie buộc phải trở về quê để chăm sóc bà và tạm thời giao con cho chồng cũ trông nom.

Không ngờ, khoảng 7 tháng sau, đứa con chưa đầy 18 tháng tuổi của chị lại bị bạn gái sống chung với cha bạo hành đến tử vong.

Chị Xie kể rằng khi đến bệnh viện, con trai đã qua đời. Sau khi bác sĩ đề nghị khám nghiệm tử thi và nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, chị lập tức trình báo cảnh sát. Guo bị tạm giữ ngay trong ngày xảy ra vụ việc.

Ngày 16/12/2025, chỉ hơn một tháng sau khi Hengheng qua đời, Li đã ký văn bản xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Guo.

Trong văn bản, người cha cho biết bản thân khó tin bạn gái có thể làm tổn thương Hengheng bởi trước đó, anh ta thấy cô luôn chăm sóc bé chu đáo, nấu những món ăn yêu thích và mua đồ dùng bé thích.

Li còn cho biết trong quá trình chăm sóc Hengheng, Guo nhiều lần nói với anh rằng cô cảm thấy kiệt sức, muốn giao bé cho cha của Li chăm sóc. Tuy nhiên, Li cho rằng cha mình cũng không thể chăm sóc tốt cho đứa trẻ nên quyết định để con ở lại với mình và tiếp tục giao cho Guo trông nom.

Sau khi con trai qua đời, Li cho rằng cả anh và Guo đều rất đau buồn. Vì bạn gái đã bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc, anh nhận thấy cô có thái độ ăn năn tốt và sẵn sàng tha thứ cho hành vi của cô.

Với tư cách là cha của nạn nhân, Li đề nghị cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án cho Guo cơ hội sửa chữa sai lầm, xem xét giảm nhẹ, giảm thêm hoặc thậm chí miễn hình phạt hình sự đối với bị cáo.

Văn bản này vấp phải sự phản đối quyết liệt của chị Xie. Người mẹ yêu cầu tòa xét xử nghiêm khắc Guo, đồng thời cho rằng Li cũng cần bị điều tra về trách nhiệm liên quan đến cái chết của con trai. Chị đề nghị xem xét trách nhiệm đồng phạm của chồng cũ và không chấp nhận văn bản xin giảm nhẹ do anh ký.

Người cha hứa rút đơn xin khoan hồng ngay trước ngày xét xử kèm điều kiện

Theo Red Star News, cha của Li cũng không đồng tình với quyết định của con trai. Ông từng gọi điện yêu cầu Li rút lại văn bản xin giảm nhẹ cho Guo nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng.

Ngày 24/11, khi biết chị Xie sẽ đến Giang Môn tham dự phiên tòa, cha của Li đã trực tiếp đến chăm sóc cháu trai lớn đang học tiểu học, hỗ trợ đưa đón cháu đi học. Ông cho biết cả gia đình lựa chọn đứng về phía con dâu để đòi lại công bằng cho Hengheng.

Tối 25/11, một ngày trước phiên xét xử, cha của Li nhận được cuộc gọi từ con trai. Li nói đồng ý xuất hiện tại tòa để rút lại văn bản xin giảm nhẹ cho Guo, nhưng kèm điều kiện chị Xie không tiếp tục làm lớn chuyện.

Trước đó, Li từng đồng ý rút văn bản nhưng sau đó mất liên lạc. Vì vậy, chị Xie cho biết vẫn cần chờ xem chồng cũ có thực sự xuất hiện tại phiên tòa ngày 26/11 và công khai lập trường của mình trước hội đồng xét xử hay không.

Người mẹ khẳng định mong muốn Guo bị xét xử nghiêm khắc, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ liệu Li có phải chịu trách nhiệm đối với cái chết của con trai hay không.

Phân tích về tình tiết người cha đơn phương viết giấy xin giảm nhẹ cho bị cáo trong khi người mẹ kiên quyết phản đối, luật sư Zhao Liangshan, thuộc Công ty Luật Shaanxi Hengda, cho biết trong các vụ án hình sự do cơ quan công tố khởi tố, văn bản xin khoan hồng chỉ là tình tiết được cân nhắc khi lượng hình, không phải căn cứ bắt buộc để giảm án.

Theo luật sư, cha và mẹ của đứa trẻ đều thuộc nhóm thân nhân gần nhất có quyền lợi liên quan đến nạn nhân. Khi người mẹ công khai phản đối việc khoan hồng, văn bản do người cha đơn phương ký chỉ thể hiện ý kiến cá nhân, không thể được xem là sự đồng thuận của toàn bộ phía bị hại. Điều này có thể khiến mức độ giảm nhẹ hình phạt bị thu hẹp đáng kể.

Luật sư cũng nhận định vụ án liên quan đến hành vi ngược đãi kéo dài và cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong đối với trẻ mới 18 tháng tuổi, thuộc nhóm vụ việc xâm hại trẻ vị thành niên có tính chất nghiêm trọng. Do đó, việc xem xét tình tiết xin khoan hồng cần được thực hiện thận trọng.

Bên cạnh đó, người cha vốn có trách nhiệm giám hộ đối với con, nên việc có hay không hành vi thiếu trách nhiệm trong giám hộ, cũng như khả năng phải chịu trách nhiệm pháp lý riêng, vẫn cần được làm rõ. Theo luật sư, đây cũng là yếu tố khiến văn bản xin khoan hồng của người cha có thể phát sinh xung đột lợi ích.

Về thủ tục, nếu muốn rút lại văn bản xin khoan hồng, người cha có thể trực tiếp trình bày bằng lời trước thẩm phán hoặc nộp văn bản thể hiện ý kiến rút lại. Trong khi đó, người mẹ có thể gửi ý kiến bằng văn bản đến tòa, nêu rõ việc không chấp nhận khoan hồng và đề nghị xét xử nghiêm khắc.

Vụ án được TAND Trung cấp Giang Môn mở phiên xét xử sơ thẩm sáng 26/11. Hiện tòa chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Nguồn: The Paper