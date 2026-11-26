Cầu Đại Hiệp cốc Hoa Giang tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) lập kỷ lục về độ cao, đồng thời trở thành điểm đến hút hàng triệu lượt khách nhờ các trải nghiệm du lịch mạo hiểm và nghỉ dưỡng.

Khánh thành tháng 9/2025, cầu Đại Hiệp cốc Hoa Giang có mặt cầu cao 625m so với mặt sông Bắc Bàn, tương đương chiều cao của tháp Thượng Hải. Công trình vượt kỷ lục trước đó của cầu Đô Giang (Duge Bridge) khoảng 60m, qua đó trở thành cây cầu cao nhất thế giới.

Cầu dài 2.890m, trong đó nhịp chính đạt 1.420m, vượt cầu Humber của Anh – công trình từng giữ kỷ lục cầu treo có nhịp dài nhất thế giới đến năm 1998.

Hình ảnh từ trên cao của cầu Đại Hiệp cốc Hoa Giang. Ảnh: Xinhua.

Bắc qua hẻm núi Hoa Giang hiểm trở, cây cầu được xây dựng nhằm cải thiện kết nối giao thông giữa các cộng đồng miền núi với mạng lưới đường bộ của Trung Quốc. Nhờ công trình, hành trình vượt hẻm núi vốn mất hơn 2 giờ được rút ngắn xuống còn khoảng 2 phút.

Sau 3 năm thi công, cầu hoàn thiện với 93 đoạn dầm thép, tổng trọng lượng khoảng 22.000 tấn, gấp 3 lần tháp Eiffel. Quá trình xây dựng ứng dụng các công nghệ như radar lidar Doppler, hệ thống định vị BeiDou, lắp ráp kỹ thuật số và vận chuyển thông minh.

Không dừng lại ở vai trò kết nối giao thông, cầu Đại Hiệp cốc Hoa Giang còn được khai thác như một tổ hợp trải nghiệm du lịch. Du khách đến đây có thể tham quan đài quan sát lát kính, đi bộ trên lối đi lộ thiên phía dưới mặt cầu hoặc thử sức với hoạt động nhảy bungee.

Dự án đã đạt 21 bằng sáng chế. Nhiều giải pháp kỹ thuật trong thiết kế chống gió và thi công ở độ cao lớn được tích hợp vào bộ tiêu chuẩn quốc gia, làm cơ sở áp dụng cho các công trình tương lai.

Cầu treo Hoa Giang giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ vài giờ xuống chỉ còn vài phút. Ảnh: xinhua

Theo số liệu chính quyền địa phương cung cấp cho CNN, tính đến hết tháng 8/2026, công trình đã thu hút khoảng 3,3 triệu lượt khách. Riêng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày vào tháng 2/2026, khu dịch vụ tại cầu ghi nhận hơn 300.000 lượt khách.

Quý Châu là một trong những địa phương có mật độ cầu cao hàng đầu thế giới, với gần một nửa số cây cầu cao nhất hành tinh nằm tại đây. Theo thống kê của HighestBridges.com, đến năm 2030, tỉnh này dự kiến có hơn 1.000 cây cầu cao trên 100m. Trong top 50 cầu treo cao nhất thế giới, chỉ có 3 công trình nằm ngoài Trung Quốc.