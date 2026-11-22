Công trình này dự kiến bắt đầu thi công vào năm 2028.

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Chính quyền thành phố São Paulo (Brazil) lên kế hoạch cải tạo khu vực Công viên Dom Pedro II với tổng diện tích khoảng 200.000 m², bao gồm phá dỡ hai cầu vượt, xây dựng một cây cầu mới, thay thế bến xe buýt hiện hữu và phát triển thêm hơn 100.000 m² không gian xanh. Dự án có tổng giá trị hợp đồng 2,1 tỷ real Brazil (khoảng 390 triệu USD), dự kiến bắt đầu thi công vào năm 2028.

Dự án mang tên New Parque Dom Pedro II, được chính quyền thành phố São Paulo công bố ngày 18/11/2026 theo mô hình hợp tác công tư (PPP). Mục tiêu là tái thiết một khu vực giao thông quan trọng ở trung tâm thành phố, kết nối khu phố cổ với khu vực phía Đông, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận các địa điểm văn hóa, thương mại và không gian công cộng.

Theo kế hoạch, tổng giá trị hợp đồng PPP là 2,1 tỷ real, trong khi vốn đầu tư dành riêng cho các hạng mục hạ tầng dự kiến vào khoảng 717,27 triệu real. Phần còn lại gắn với các nghĩa vụ vận hành, bảo trì và quản lý trong thời hạn hợp đồng 30 năm.

Phá dỡ hai cầu vượt, xây dựng cầu mới và tổ chức lại mạng lưới đường bộ

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của dự án là phá dỡ hai cầu vượt Antônio Nakashima và 25 de Março. Đây là những công trình thuộc mạng lưới đường bộ kết nối các khu vực khác nhau tại trung tâm São Paulo.

Sau khi tháo dỡ hai cầu vượt, chính quyền thành phố dự kiến xây dựng cầu Ponte do Carmo, đồng thời điều chỉnh lại hệ thống đường sá xung quanh để tổ chức giao thông theo hướng thuận tiện hơn.

Cụ thể, dự án bao gồm tái cấu trúc một phần đại lộ Avenida do Estado, loại bỏ một đoạn đại lộ Avenida Mercúrio, cải tạo đường Rua da Figueira và mở rộng đại lộ Avenida do Exterior.

Bên cạnh đó, các tuyến đường dành cho người đi bộ, đường dành cho xe đạp và lối sang đường qua sông Tamanduateí cũng sẽ được xây dựng. Những thay đổi này nhằm tăng khả năng kết nối giữa các khu vực hiện bị chia cắt bởi hệ thống đường bộ và cầu vượt.

Việc phá dỡ các công trình giao thông hiện hữu được đánh giá là một trong những phần phức tạp của dự án, bởi khu vực Dom Pedro II là đầu mối tập trung nhiều tuyến xe buýt, đại lộ và phương tiện lưu thông với mật độ cao. Chính quyền thành phố dự kiến triển khai thi công theo từng giai đoạn để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại.

Thay thế bến xe buýt bằng tổ hợp giao thông đa phương thức

Một hạng mục lớn khác là tái cấu trúc hệ thống giao thông công cộng tại khu vực Công viên Dom Pedro II.

Theo kế hoạch, các cơ sở hiện hữu tại hai bến xe buýt Parque Dom Pedro II và Mercado sẽ được thay thế bằng một bến trung chuyển đa phương thức mới, đặt gần ga tàu điện ngầm Pedro II.

Công trình được thiết kế để kết nối xe buýt thành phố, hệ thống tàu điện ngầm và tuyến vận tải nhanh Expresso Tiradentes. Trong tương lai, tổ hợp này có thể tiếp tục kết nối với tuyến xe buýt nhanh Radial Leste và hệ thống tàu điện mặt đất chạy bằng điện đang được quy hoạch cho khu vực trung tâm São Paulo.

Thay vì bố trí các điểm đón, trả khách tại nhiều cơ sở riêng biệt như hiện nay, bến trung chuyển mới sẽ tập trung các loại hình vận tải tại cùng một địa điểm, giúp hành khách chuyển tuyến thuận tiện hơn.

Ngoài chức năng giao thông, công trình dự kiến có khu thương mại và quảng trường ngắm cảnh rộng khoảng 4.500 m². Chính quyền thành phố cũng muốn cải thiện các tuyến đi bộ kết nối bến trung chuyển với khu phố cổ và những địa điểm văn hóa lân cận.

Bổ sung hơn 100.000 m² không gian xanh

Không chỉ tập trung vào hạ tầng giao thông, dự án còn hướng tới khôi phục chức năng công viên của khu vực Dom Pedro II, vốn lâu nay bị chiếm dụng đáng kể bởi các tuyến đường và công trình phục vụ giao thông.

Theo thiết kế được công bố, hơn 100.000 m² không gian xanh mới sẽ được hình thành. Các hạng mục bao gồm trồng thêm cây xanh, phục hồi thảm thực vật hiện hữu, xây dựng đường đi bộ, khu vực sinh hoạt cộng đồng và không gian tổ chức sự kiện, hoạt động văn hóa.

Dự án cũng bao gồm cải tạo các quảng trường Fernando Costa và Ragueb Chohfi, đồng thời tận dụng một số không gian bên dưới những cầu vượt vẫn được giữ lại để bố trí các tiện ích công cộng.

Sông Tamanduateí cũng đóng vai trò quan trọng trong quy hoạch mới. Các lối đi bộ và tuyến kết nối dọc hai bên bờ sông sẽ được phát triển nhằm tăng khả năng tiếp cận khu vực ven sông.

Ngoài ra, chính quyền thành phố dự kiến xây dựng hai hồ chứa nước mưa mới, nâng cấp hệ thống cống thoát nước và mở rộng các bề mặt có khả năng thấm nước. Những hạng mục này nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng trong khu vực.

Công viên sau cải tạo dự kiến kết nối thuận tiện hơn với Bảo tàng Catavento, Chợ thành phố và trung tâm văn hóa Sesc Parque Dom Pedro trong tương lai. Người dân vẫn được vào công viên miễn phí, trong khi đơn vị nhận quyền khai thác có thể tổ chức các hoạt động thương mại và sự kiện theo quy định của hợp đồng.