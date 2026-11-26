Từng được gọi là mỏ vàng có thể lớn nhất thế giới với hơn 1.000 tấn, khu mỏ dưới lòng đất tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc nay mới có con số đầu tiên gắn với kế hoạch khai thác thực tế.

Vào tháng 11, Công ty Hunan Gold của Trung Quốc đã công bố tài liệu về dự án phát triển hợp nhất khu mỏ vàng Vạn Cổ (Wangu), huyện Bình Giang (Pingjiang), tỉnh Hồ Nam.

Theo tài liệu này, khoảng 151 tấn tài nguyên vàng nằm trong phạm vi các quyền khai thác thuộc dự án. Trong đó, khoảng 111,54 tấn gắn với 11 quyền khai thác của Công ty Hunan Gold Tianyue Mining, phần còn lại khoảng 39,5 tấn thuộc quyền khai thác của một doanh nghiệp khác.

Theo kế hoạch, dự án sẽ gộp các khu mỏ thành một hệ thống khai thác hầm lò thống nhất, đào thêm giếng tiếp cận mới và xây nhà máy chung. Sản xuất có thể bắt đầu từ năm 2032, sau vài năm xây dựng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng lưu ý hiện chưa chắc chắn dự án có khả thi về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế hay không.

Con số 151 tấn khiến nhiều người nhớ lại cơn sốt hồi tháng 11/2024. Khi đó, Viện Địa chất Hồ Nam công bố phát hiện hơn 40 mạch vàng với trữ lượng 300 tấn trong phạm vi sâu 2.000 m dưới khu mỏ Vạn Cổ.

Đáng chú ý hơn, cơ quan này ước tính nếu tính tới độ sâu 3.000 m, tổng trữ lượng có thể vượt 1.000 tấn, trị giá khoảng 600 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 83 tỷ USD. Nhiều hãng tin khi đó gọi đây là mỏ vàng có thể lớn nhất thế giới.

"Nhiều lõi khoan cho thấy vàng nhìn thấy được bằng mắt thường", ông hen Rulin, chuyên gia thăm dò quặng của Viện Địa chất Hồ Nam, cho biết khi đó. Theo ông, mỗi tấn quặng trong phạm vi 2.000 m chứa tối đa 138 g vàng.

Đáng chú ý, các mạch quặng tại đây kéo dài 1.500 m theo hướng dốc, trong khi chiều dài thân quặng thuộc mạch vàng chính đã được xác định lên tới gần 5.000 m.

Dù vậy, con số nghìn tấn ngay từ đầu đã bị đặt dấu hỏi. Ông John Reade, chiến lược gia thị trường cấp cao của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), gọi ước tính 1.000 tấn là mang tính "kỳ vọng" và cho rằng cần thăm dò thêm rất nhiều mới xác nhận được quy mô thực.

Phần lớn con số này đến từ các mô hình máy tính dự đoán lượng vàng nằm sâu hơn. Đến nay vẫn chưa có bài báo khoa học hay báo cáo chính thức nào được công bố về mỏ Vạn Cổ.

Vì vậy, 151 tấn là con số tài nguyên được ghi nhận trong các quyền khai thác cụ thể, khác với ước tính tổng thể. Để dễ hình dung, con số này bằng khoảng một nửa mức 300 tấn trong phạm vi 2.000 m và chỉ khoảng 15% mức 1.000 tấn từng được nhắc tới.

Với một mỏ vàng từng khiến cổ phiếu Hunan Gold tăng vọt chỉ sau một thông báo, kế hoạch khai thác đầu tiên này sẽ là phép thử để thị trường biết 'núi vàng' dưới lòng đất Hồ Nam thực sự lớn tới đâu.

Theo Tân Hoa Xã