Năm 2003, giới khảo cổ phát hiện ngôi mộ nhỏ sơ sài dưới mỏ đá ở Nội Mông nhưng bên trong lại chất đầy vàng bạc, vòng đầu phượng hoàng và áo lụa thêu rồng. Kỳ lạ hơn, mộ không có mộ chí, còn bộ xương chủ nhân lại đen kịt bí ẩn.

Ẩn sâu dưới lòng một mỏ đá trên vùng đất rộng lớn Nội Mông, một ngôi mộ cổ đã ngủ yên qua nhiều thế kỷ trước khi bất ngờ lộ diện vào năm 2003.

Ngay khi những tia sáng đầu tiên chiếu rọi qua lớp đất phủ kín, cuộc khai quật nhanh chóng cuốn giới khảo cổ vào một trong những câu đố hóc búa nhất về lịch sử thời nhà Liêu, nơi mọi manh mối tìm thấy đều vừa quý giá vừa đầy mâu thuẫn.

Phòng mộ sơ sài cất giữ kho báu bậc đế vương

Điều đầu tiên khiến các chuyên gia kinh ngạc chính là sự đối lập gay gắt giữa quy mô ngôi mộ và giá trị đồ tùy táng bên trong. Phòng mộ có kích thước khá khiêm tốn, chỉ dài 4 mét, rộng 4 mét và cao không quá 3 mét, mang hình thức giản dị chẳng khác gì nơi an nghỉ của một thường dân. Thế nhưng, không gian chật hẹp ấy lại chứa đầy vàng ròng và đá quý lấp lánh.

Qua quá trình khảo sát tỉ mỉ vách mộ, đoàn khảo cổ phát hiện các dòng văn tự Khiết Đan cổ đại được suy đoán có niên đại khoảng 700 năm trước.

Kết hợp những ký tự này với các mảng bích họa trên tường - trong đó có bức tranh mới lộ diện khắc họa ba thiếu nữ với vẻ mặt trang nghiêm như đang cử hành nghi lễ - giới chuyên môn khẳng định đây là một ngôi mộ thuộc thời nhà Liêu.

Khi cửa mộ được mở cẩn trọng, cỗ quan quách bên trong vẫn giữ được sắc màu tươi sáng đáng ngạc nhiên như chưa hề bị thời gian bào mòn. Trên bề mặt quan quách chạm khắc những ký hiệu bí ẩn, còn tại một góc có hình phượng hoàng vàng lộng lẫy. Chi tiết này lập tức khiến giới nghiên cứu trầm tư, bởi phượng hoàng vốn là biểu tượng riêng của hoàng hậu mà người thường tuyệt đối không có tư cách sở hữu.

Dẫu vậy, trong suốt 300 năm tồn tại của triều đại Khiết Đan với không ít hoàng hậu, việc một bậc mẫu nghi thiên hạ lại nằm trong phòng mộ quá đỗi đơn sơ, khác xa những khu hoàng lăng xa hoa, đã sớm đặt ra dấu hỏi lớn.

Cú sốc khi mở quan tài và bộ xương chuyển màu đen kịt

Do toàn bộ phòng mộ không hề có tấm mộ chí nào để xác minh danh tính, đội khảo cổ quyết định đưa quan quách về phòng thí nghiệm nhằm bảo vệ tối đa hiện vật và tìm kiếm lời giải từ lớp phong ấn cuối cùng. Khi nắp quan tài mở ra, chủ nhân ngôi mộ hiện lên dưới lớp vải dày nặng.

Để tránh làm tổn hại di hài, các chuyên gia tiến hành chụp X-quang trước và ghi nhận hình ảnh một phụ nữ được bao quanh bởi vàng bạc châu báu. Đáng chú ý, vùng ngực của bà xuất hiện nhiều đốm sẫm màu như thể có vật chất lạ bám chặt vào khung xương.

Các giám định ban đầu xác nhận bộ xương được bảo quản cực kỳ nguyên vẹn, chủ mộ là nữ giới và lúc sinh thời vào khoảng 20 tuổi. Loạt trang sức đi kèm càng khẳng định địa vị đặc biệt của bà: trên đầu đeo vòng vàng khắc họa tiết phượng hoàng, cổ đeo dây chuyền, tay đeo vòng tay và các ngón tay mang tới năm chiếc nhẫn vàng nạm kín đá quý.

Tuy nhiên, kịch tính chỉ thực sự lên đến đỉnh điểm khi nhóm nghiên cứu phát hiện một chiếc áo lụa thêu họa tiết rồng cuộn bằng chỉ vàng được bảo quản vượt ngoài sức tưởng tượng. Để tách lấy món đồ dệt quý hiếm này, đội khảo cổ phải nhẹ nhàng di chuyển di hài ra ngoài. Đúng khoảnh khắc ấy, toàn bộ ê-kíp đều chết lặng: xương cốt của vị chủ mộ đã biến thành màu đen kịt, giống như bị một tác nhân nào đó ăn mòn hoàn toàn.

Hiện tượng kỳ lạ này lập tức làm dấy lên giả thuyết người phụ nữ đã bị đầu độc bằng thủy ngân trước khi qua đời. Thế nhưng, giả thuyết ấy lại va phải những ghi chép lịch sử sẵn có khi giới chuyên môn thử liên hệ ngôi mộ với một vị công chúa con gái A Bảo Cơ - nhân vật được sử sách ghi nhận mất sớm vì bệnh tật và không có con cái.

Manh mối chồng chéo và câu hỏi chưa có lời đáp

Càng đi sâu phân tích, bức màn bí ẩn bao phủ ngôi mộ lại càng thêm dày đặc. Nếu kết quả X-quang ban đầu chỉ ra độ tuổi khoảng 20, thì một chuyên gia khác sau khi trực tiếp nghiên cứu xương cốt lại phát hiện chủ mộ mắc chứng bệnh đốt sống cổ nghiêm trọng và phải ở độ tuổi khoảng 35. Sự chênh lệch này tạo nên mâu thuẫn khó giải thích so với truyền thuyết về vị công chúa đoản mệnh.

Trớ trêu ở chỗ, bên trong ngôi mộ lại xuất hiện những chiếc chén rượu chạm khắc bức họa không con cái - chi tiết trùng khớp đến kinh ngạc với ghi chép về vị công chúa vô tự trong sử liệu.

Giữa hàng loạt bằng chứng vừa khớp nối vừa đối chọi nhau - từ biểu tượng phượng hoàng, áo lụa thêu rồng, chén rượu không con cho đến phòng mộ sơ sài, sự vắng bóng của mộ chí, tuổi tác mâu thuẫn và bộ xương đen kịt - các chuyên gia vẫn chưa thể đi tới kết luận dứt khoát liệu bà là công chúa, hoàng hậu hay một nhân vật đặc biệt nào khác.

Dù công nghệ hiện đại đang mở ra hy vọng giúp tái hiện dần dung mạo lúc sinh thời của người phụ nữ Khiết Đan bí ẩn, các nhà khảo cổ thừa nhận lời giải trọn vẹn về thân phận và nguyên nhân cái chết của bà vẫn cần chờ đợi những bước tiến sâu hơn trong công tác giải mã lịch sử ở tương lai.