Hai con dấu khắc chữ triện cùng các hiện vật tại khu mộ cổ Nam Kinh (Trung Quốc) gợi mở câu chuyện về quyền lực hành chính Đông Ngô và giả thuyết liên quan Trương Chiêu.

Di tích cổ tại Nam Kinh và giả thuyết về Trương Chiêu

Một khu nghĩa trang cổ được phát hiện tại Công viên Kho dầu thuộc khu đô thị mới phía Nam Nam Kinh, Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý bởi số lượng mộ lớn và những dấu tích lịch sử được cho là có liên quan đến thời Đông Ngô. Trong số hàng trăm ngôi mộ tại đây, mộ ký hiệu M171 được cho là có liên hệ với Trương Chiêu, một trọng thần nổi tiếng dưới thời Tôn Quyền.

Khu vực nghĩa trang cổ này có tổng cộng 576 ngôi mộ, phản ánh một không gian mai táng tồn tại qua nhiều giai đoạn lịch sử. Những dấu tích kiến trúc, đồ gốm, vật dụng bằng đồng và các cấu trúc liên quan đến mộ táng được xem là nguồn tư liệu có thể giúp nghiên cứu đời sống cư dân cổ đại tại Nam Kinh.

Tuy nhiên, việc xác định ngôi mộ M171 là nơi an nghỉ của Trương Chiêu hiện vẫn chỉ là giả thuyết được các chuyên gia khảo cổ đưa ra. Chưa có bằng chứng khảo cổ đáng tin cậy chứng minh danh tính chủ nhân thực sự của ngôi mộ.

Phát hiện mộ cổ tại Nam Kinh làm dấy lên giả thuyết về Trương Chiêu, trọng thần Đông Ngô, nhưng danh tính chủ nhân chưa được xác nhận. Ảnh: Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Nam Kinh.

Trương Chiêu – mưu sĩ góp phần xây dựng nền móng Đông Ngô

Trương Chiêu là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giai đoạn hình thành và củng cố chính quyền Đông Ngô. Ông quê ở Bành Thành, nổi tiếng với tài năng chính trị, kiến thức sâu rộng và khả năng tham mưu. Trong thời kỳ Tôn Sách gây dựng thế lực tại Giang Đông, Trương Chiêu giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định nội bộ, tổ chức chính quyền và xử lý những vấn đề liên quan đến dân sinh.

Sau khi Tôn Quyền kế nghiệp, Trương Chiêu tiếp tục trở thành một trong những đại thần có tiếng nói quan trọng. Ông được biết đến là người thẳng thắn, coi trọng nguyên tắc và thường đưa ra những lời khuyên nhằm giúp người đứng đầu đưa ra quyết định thận trọng. Trong bối cảnh Đông Ngô phải đối mặt với nhiều áp lực quân sự, ngoại giao và chính trị, vai trò của những đại thần giàu kinh nghiệm như Trương Chiêu đặc biệt quan trọng.

Dấu tích kiến trúc và những hiện vật được cho là liên quan

Tại khu vực mộ cổ, các nhà khảo sát phát hiện dấu tích mộ xây bằng gạch, một số vật dụng bằng đồng, con dấu, đồ gốm và những cấu trúc liên quan đến hệ thống thoát nước. Các chuyên gia khảo cổ Trung Quốc cho rằng một số đặc điểm kiến trúc có thể phản ánh trình độ xây dựng cũng như tư duy tổ chức không gian của cư dân thời cổ.

Nhóm chuyên gia còn đề cập đến hoa văn trang trí, các bộ phận vũ khí và đồ ngọc. Những chi tiết này được các chuyên gia diễn giải như dấu hiệu phản ánh địa vị của người được chôn cất. Tuy nhiên, chưa có thông tin đầy đủ về hồ sơ khai quật, niên đại chính xác, số hiệu hiện vật hoặc kết luận của cơ quan khảo cổ để xác nhận các di vật thực sự thuộc thời Đông Ngô hay liên quan trực tiếp đến Trương Chiêu.

Một số cấu trúc khác như hệ thống thoát nước, cấu trúc gạch, vật liệu xây dựng và những dấu vết có thể liên quan đến tổ chức xã hội, hoạt động quân sự. Đây là những hướng nghiên cứu có thể mang lại giá trị nếu được đối chiếu bằng kết quả khảo cổ chính thức, thay vì chỉ dựa vào diễn giải của các chuyên gia.

Hai quả kim ấn và câu chuyện về quyền lực hành chính thời Tam Quốc

Hai quả kim ấn tìm thấy trong mộ không chỉ có giá trị xác định danh tính người được chôn cất mà còn mở ra hướng nghiên cứu về hệ thống chức quan và cơ chế hành chính thời Đông Ngô.

Cả hai đều có núm hình rùa, mỗi mặt ấn rộng khoảng 2,4 cm, được khắc chữ triện. Một chiếc mang dòng chữ “Phụ Ngô tướng quân chương”, chiếc còn lại ghi “Lâu hầu chi ấn”. Đây là những danh hiệu được nghi vấn là gắn trực tiếp với sự nghiệp chính trị của Trương Chiêu dưới triều Tôn Quyền.

Theo các nhà nghiên cứu, hình thức núm rùa và kiểu chữ triện trên kim ấn tiếp nối truyền thống chế tác ấn chương từ thời Đông Hán. Đặc biệt, hai chiếc ấn có thể từng được sử dụng để đóng lên đất niêm phong thay vì giấy như cách sử dụng con dấu phổ biến ngày nay.

Trong xã hội cổ đại, ấn chương là công cụ quan trọng để xác nhận quyền hạn, văn bản và hoạt động hành chính. Việc một cá nhân sở hữu những con dấu mang danh hiệu khác nhau cho thấy chức trách và địa vị của người đó trong bộ máy chính quyền.

Các chuyên gia bước đầu nhận định hai kim ấn có khả năng cao là vật dụng Trương Chiêu sử dụng khi còn sống, thay vì đồ tùy táng được chế tác riêng cho tang lễ. Nếu nhận định này được củng cố qua quá trình nghiên cứu, chúng sẽ trở thành nguồn tư liệu đặc biệt để tìm hiểu hoạt động hành chính và nghi thức sử dụng ấn chương trong triều đình Đông Ngô.