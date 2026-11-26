Lạc vào rừng hoang đầy gấu nâu và sói tại Cộng hòa Sakha, bé gái 3 tuổi Karina Chikitova sống sót suốt 12 ngày nhờ chú chó 5 tháng tuổi Naida. Thế nhưng, câu chuyện nhiều năm sau về người hùng bốn chân này lại diễn biến lặng lẽ bất ngờ.

Cuộc mất tích 4 ngày mới được phát hiện

Biến cố xảy ra vào ngày 29/7/2014 tại Olom, ngôi làng nhỏ bé thuộc quận Olyokminsky, Cộng hòa Sakha của Nga. Nơi đây được xem là một trong những ngôi làng nhỏ nhất thế giới khi chỉ có vỏn vẹn 3 hộ gia đình sinh sống. Karina Chikitova, khi ấy mới 3 tuổi, sống cùng người mẹ 21 tuổi tên Talina và ông bà ngoại theo lối tự cung tự cấp. Hàng ngày, mẹ và ông ngoại đi hái lượm thực phẩm, cắt cỏ nuôi gia súc, còn bà ngoại đảm nhận việc nhà và trông cháu.

Trưa hôm đó, chú chó lai giống Yakutian Laika mới 5 tháng tuổi tên Naida của nhà hàng xóm sang chơi và quẩn quanh bên Karina. Trong lúc mải mê nô đùa, bé gái bất ngờ lao thẳng vào cánh rừng gần làng. Không thể cản được cô bé, Naida đã chạy theo và cả hai nhanh chóng mất dấu giữa rừng sâu.

Điều trớ trêu là sự mất tích của Karina không hề được phát hiện ngay lập tức. Cha mẹ cô bé đã ly hôn, người cha chuyển tới sinh sống cùng gia đình mới ở một ngôi làng lân cận có hơn chục hộ dân. Ít ngày trước đó, ông từng dặn sẽ sang đón con gái về ở chơi vài ngày. Khi trở về không thấy Karina, chị Talina và ông ngoại liền cho rằng người cha đã tới đón. Vì làng Olom quá hẻo lánh và hoàn toàn không có sóng điện thoại, gia đình đã không thể liên lạc để kiểm chứng.

Mãi tới ngày thứ 4, khi cha của Karina tìm đến đón con, sự thật kinh hoàng mới vỡ lở. Cùng lúc đó, chủ nhân của Naida cũng cho hay con chó của ông đã biệt tích suốt 4 ngày qua. Trước đó, người này không hề liên hệ hai sự việc mà chỉ nghĩ Naida đã trở thành mồi cho thú dữ trong rừng.

12 ngày sinh tồn và màn dẫn đường kỳ diệu

Ngay khi nhận tin báo, cơ quan cứu hộ Cộng hòa Sakha đã huy động cảnh sát, tình nguyện viên cùng người dân các làng lân cận tổ chức tìm kiếm. Dẫu vậy, tâm lý chung của toàn đội khi ấy hết sức nặng nề bởi 4 ngày là khoảng thời gian quá dài đối với một đứa trẻ 3 tuổi. Khu rừng quanh làng Olom hoàn toàn nguyên sinh, rậm rạp với những trảng cỏ cao ngang thắt lưng. Nguy hiểm hơn, đây là địa bàn của gấu nâu và bầy sói. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ thực tế đã phát hiện nhiều dấu vết của gấu.

Giữa hiểm nguy rình rập, Naida - dù chỉ mới 5 tháng tuổi và mới theo chủ đi săn vài lần - vẫn thể hiện bản năng cảnh giác đáng kinh ngạc khi bám sát Karina không rời nửa bước.

Dù đang là mùa hè, Cộng hòa Sakha nằm trong vùng khí hậu cận cực nên nhiệt độ ban đêm giảm xuống chỉ còn hơn 10 độ C, trong khi cô bé chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ba lỗ. Để giữ ấm cho người bạn nhỏ, Naida luôn nằm áp sát vào Karina mỗi khi em nghỉ ngơi nhằm truyền hơi ấm cơ thể.

Để duy trì sự sống, Naida thường đánh hơi tìm quả mọng rồi kéo Karina tới ăn. May mắn thay, do từng theo mẹ và ông ngoại đi hái quả, bé gái nhận biết được một số loại quả ăn được và không ăn nhầm trái độc, đồng thời uống trực tiếp nước sông để giải khát.

Về sau, trên mạng lan truyền nhiều câu chuyện thêu dệt rằng Naida đã chiến đấu đẩy lùi sói và gấu, song các cơ quan truyền thông lớn của Nga tại thời điểm đó đều không ghi nhận chi tiết này. Xét việc Naida vẫn chỉ là một chú chó con, khả năng đó rất thấp, nhưng sự đồng hành bền bỉ của nó suốt gần hai tuần là điều không thể phủ nhận.

Bước ngoặt xảy ra vào ngày tìm kiếm thứ 9, tức ngày thứ 12 kể từ khi cả hai mất tích. Khi cả đội cứu hộ lẫn gia đình gần như đã cạn kiệt hy vọng, chú chó Naida gầy trơ xương bất ngờ chạy trở về làng Olom. Trước đó, nó đã đánh hơi thấy mùi người tìm kiếm, đưa Karina ẩn nấp vào bụi cỏ cao rồi lần theo dấu mùi về làng cầu cứu.

Lập tức lần ngược theo dấu chân của Naida, lực lượng cứu hộ tìm tới khu vực từng dựng trại tạm trước đó, cách ngôi làng 6 km. Sau khoảng 1 giờ rà soát giữa đám cỏ cao dày đặc, họ vỡ òa khi thấy Karina vẫn còn sống vào ngày 9/8/2014. Cô bé gầy rộc, mất đôi giày, hai lòng bàn chân đầy vết thương và khắp người chi chít vết muỗi, côn trùng đốt.

Trong trạng thái ngơ ngác, em không khóc mà chỉ khẽ nói mình đói. Được trực thăng đưa tới bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận Karina sụt mất một phần ba trọng lượng cơ thể và mất nước nghiêm trọng, nhưng không có thương tích nguy hiểm và nhanh chóng bình phục.

Ánh hào quang và cái kết lặng lẽ của người hùng bốn chân

Kỳ tích sống sót chấn động nước Nga đã mở ra một chương mới cho Karina. Năm 2015, bức tượng đồng mang tên "Cô bé và chú chó" được dựng lên gần sân bay Yakutsk để tôn vinh câu chuyện.

Sự kiện cũng được đưa vào cuốn sách "Karina: 12 ngày trong rừng taiga" và chuyển thể thành bộ phim điện ảnh "Karina" ra mắt năm 2024 - dù bộ phim gây chút tiếc nuối khi chọn một chú chó lông trắng đóng vai Naida, khác với nguyên mẫu. Tháng 9/2017, Karina tới Yakutsk theo học múa ba lê với ước mơ đứng trên sân khấu Nhà hát lớn Moskva.

Thế nhưng, trái ngược với sự quan tâm gần như thường niên của báo chí dành cho Karina, cuộc sống sau đó của công thần lớn là chú chó Naida lại rơi vào khoảng lặng khó hiểu. Ngoại trừ vài bức ảnh hiếm hoi trong một lần truyền thông trở lại thăm làng vài tháng sau biến cố, bóng dáng Naida gần như biến mất hoàn toàn trên mặt báo.

Vì vốn là chó của nhà hàng xóm, Naida vẫn ở lại ngôi làng hẻo lánh khi Karina lên thành phố học tập. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Komsomolskaya Pravda năm 2020, Karina từng nhắc tới người bạn cũ khi cho biết em khó về thăm nó vì đường tới Olom vào mùa đông rất gian nan - chi tiết gián tiếp xác nhận Naida khi ấy vẫn còn sống.

Cô bé cũng thừa nhận bản thân có phần ngại ngùng trước sự chú ý kéo dài của truyền thông vì không còn nhớ rõ chuyện năm xưa. Sau này, ông bà ngoại của Karina cũng rời khỏi làng Olom, khiến mối liên hệ giữa cô bé và chú chó dần phai nhạt.

Phải đến ngày 19/3/2024, ngay trước khi bộ phim về sự kiện công chiếu, tờ Argumenty i Fakty (AiF) mới lần đầu tiên xác nhận rằng Naida "đáng tiếc đã qua đời", mà không hề có thêm thông tin nào về thời điểm hay nguyên nhân cái chết.

Sự ra đi âm thầm không kèn không trống của chú chó từng làm lay động hàng triệu trái tim khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng, dẫu rằng với một sinh vật trung thành như Naida, việc sống trọn đời bình yên bên người chủ ban đầu có lẽ đã là điều trọn vẹn nhất.