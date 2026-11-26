Khi hiện thực gõ cửa, người đàn ông phải "cất" danh xưng thủ khoa đi để sống tiếp.

Gần đây, đoạn video tự thuật "Lương cứng từng thấp xuống 2.000 tệ, xem mắt 4 lần thất bại" của Thạch Tùng - thủ khoa khối xã hội tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) năm 2004 - đã gây xôn xao trên mạng xã hội.

Trong video, anh thẳng thắn thừa nhận ở tuổi trung niên mình rơi vào cảnh lận đận cả sự nghiệp lẫn tình duyên: từng chi tổng cộng 400.000 tệ (1,5 tỷ VNĐ) để học đại học tại Đại học Bắc Kinh và thạc sĩ tại Đại học Trung văn Hương Cảng, nhưng nay ở Vũ Hán chỉ nhận mức lương khoảng 7.000–8.000 tệ (27 đến 31 triệu VNĐ).

Sau khi trừ hơn 4.000 tệ tiền trả góp mua nhà và chi tiêu sinh hoạt, mỗi tháng anh chỉ còn dư hơn 300 tệ (hơn 1 triệu VNĐ). Năm nay 40 tuổi, anh thất bại cả 4 lần xem mắt, đối mặt với người mình có cảm tình cũng chỉ đành bất lực từ bỏ.

Chàng trai năm ấy từng là thủ khoa đại học của toàn tỉnh, trúng tuyển Bắc Đại (Đại học Bắc Kinh)

Hiện thực phũ phàng của một thủ khoa

Theo đưa tin của Kinh Sở Võng, Thạch Tùng thi đỗ Đại học Bắc Kinh năm 2004, theo học chuyên ngành Xã hội học, sau đó sang Đại học Trung văn Hương Cảng học thạc sĩ và từng làm việc tại các tổ chức phi chính phủ để hoạt động công ích và dịch vụ xã hội.

Trong video, Thạch Tùng kể chi tiết hành trình học tập và đi làm của mình. Anh tiết lộ từng giành ngôi thủ khoa khối xã hội tỉnh Hồ Bắc; năm xưa tốn 100.000 tệ học đại học Bắc Đại và 300.000 tệ học thạc sĩ tại Đại học Trung văn Hương Cảng.

Năm 2012, anh làm công tác công ích ở nông thôn với khoản trợ cấp hơn 1.000 tệ/tháng (3,8 triệu VNĐ). Sau đó, anh làm nhân sự tại Bắc Kinh suốt 5 năm, lương tháng tăng từ 10.000 tệ (38 triệu VNĐ) lên 18.000 tệ (70 triệu VNĐ), nhưng do công ty sa thải nhân sự trong giai đoạn dịch bệnh nên anh phải nghỉ việc. Anh từng chuyển sang tập đoàn bất động sản lớn Vạn Khoa (Vanke) với mức lương năm gần 300.000 tệ (1,1 tỷ VNĐ), nhưng chỉ làm được 3 tháng thì nghỉ vì thấy khó thích nghi với nhịp độ áp lực cao và môi trường doanh nghiệp.

Nói về lý do rời Bắc Kinh, Thạch Tùng thẳng thắn cho biết giá nhà ở đây quá cao, nhà ngoài vành đai 6 cũng tới 4 triệu tệ, hoàn toàn không đủ sức gánh vác; cộng thêm việc ba người chú lần lượt qua đời trong giai đoạn dịch bệnh, nhìn thấu sự vô thường của cuộc đời, anh quyết định quay về Vũ Hán để ở bên cha mẹ.

Sau khi trở về Vũ Hán, Thạch Tùng gia nhập một công ty giáo dục với mức lương cứng từng hạ xuống còn 2.000 tệ, thỉnh thoảng đi giảng dạy bên ngoài mới kiếm thêm được vài trăm đến hơn một nghìn tệ. Thoắt cái đã 6 năm trôi qua, đồng nghiệp cùng công ty có người đã đạt thu nhập hàng triệu tệ mỗi năm, còn lương tháng của anh vẫn dậm chân ở mức 7.000–8.000 tệ. Anh cho biết hiện mỗi tháng trả tiền nhà mất 4.000 tệ, trong tay chỉ còn dư hơn 300 tệ; không đủ tiền mua ô tô, điện thoại cũng dùng nhiều năm, đi ăn bữa ngon cũng không dám.

Sự nghiệp của anh thăng trầm và ngày càng đi xuống

Thạch Tùng nói thẳng rằng ngay cả cha mẹ anh cũng khó tin nổi thủ khoa cấp tỉnh ngày nào nay thu nhập lại chẳng bằng chạy giao đồ ăn hay chuyển phát nhanh. So với phần lớn bạn học cùng khóa Bắc Đại có thu nhập năm 500.000–600.000 tệ thậm chí vượt mốc triệu tệ, sự chênh lệch quá lớn khiến người đàn ông 40 tuổi như anh vô cùng lo âu.

Trên đường tình duyên, anh thất bại cả 4 lần xem mắt; trong đó có một lần hai bên vốn có thiện cảm với nhau, nhưng sau khi biết đối phương có văn phòng riêng, thu nhập cao gấp nhiều lần mình lại có cả nhà lẫn xe, anh thấy mình không xứng nên chủ động cắt đứt liên lạc.

Thạch Tùng cũng tiết lộ năm ngoái sếp giao cho anh vận hành tài khoản mạng xã hội cá nhân, nhưng đổi qua lại mấy đợt ê-kíp vận hành vẫn không khởi sắc, dư luận cũng chê khả năng thể hiện trước ống kính của anh còn yếu. Gần đây, dù có nhân sự vận hành kỳ cựu động viên anh kiên trì livestream chia sẻ tài nguyên giáo dục, nhưng sau một tháng thử sức, lượng tương tác vẫn nhạt nhòa.

Đến làm content MXH, anh cũng không thành công

Cuối cùng, anh chân thành cầu cứu cư dân mạng xem có nên tiếp tục làm livestream hay không. Tài khoản mạng xã hội của Thạch Tùng hiện chỉ có hơn một nghìn người theo dõi.

Cư dân mạng tranh luận trái chiều

Sự việc làm bùng nổ hai luồng ý kiến trái chiều trên mạng. Nhiều cư dân mạng nhận xét Thạch Tùng là kiểu người điển hình của "điểm cao năng lực thấp" (học giỏi điểm cao nhưng kỹ năng sống, thích nghi và xoay xở thực tế kém), cho rằng nắm trong tay hồ sơ sáng giá gồm thủ khoa tỉnh, cử nhân Bắc Đại và thạc sĩ Trung Đại, lẽ ra nếu năm xưa kiên định thi vào biên chế hoặc dựa vào danh tiếng để bám trụ sâu trong mảng đào tạo giáo dục thì thu nhập hẳn đã dư dả; nhưng anh lại dao động về định hướng nghề nghiệp và sức chịu áp lực cũng yếu, khiến một ván bài đẹp bị đánh cho tan nát.

Một số cư dân mạng khác cho rằng xã hội coi trọng năng lực làm việc thực tế và khả năng thích nghi, còn bằng cấp chỉ là tấm vé gõ cửa. Bên cạnh đó, cũng có bộ phận cư dân mạng nghi ngờ Thạch Tùng đang "bán thảm lập kênh" để câu lưu lượng truy cập, thậm chí đặt nghi vấn về danh phận thủ khoa kỳ thi đại học của anh.

Tâm sự của người đàn ông 40 tuổi gây tranh luận trái chiều

Câu chuyện không của riêng ai

Câu chuyện của Thạch Tùng chạm trúng một vết cắt rất thật của đàn ông thời nay: thế hệ từng được dạy rằng chỉ cần học thật giỏi, đi đúng đường ray danh giá là cuộc đời sẽ tự mở lối, nhưng lại bước vào tuổi trung niên giữa một thị trường lao động biến động dữ dội và những thước đo giá trị liên tục đảo chiều.

Ở tuổi 40, áp lực của một người đàn ông không còn nằm ở việc chứng minh mình thông minh đến đâu trên trang giấy, mà nằm ở sức nặng của cơm áo gạo tiền, trách nhiệm gia đình, sự so sánh không lối thoát với đồng trang lứa và nỗi tự ti âm ỉ khi thấy mình tụt lại phía sau chuẩn mực thành công thông thường.

Khi cái tôi từng gắn chặt với hào quang quá khứ va phải thực tại chật vật, nhiều người đàn ông chọn cách co mình lại, tự rút lui trước những mối quan hệ khiến họ thấy "không đủ xứng", hoặc loay hoay tìm cách tự cứu mình giữa đám đông ồn ào mà chẳng biết bấu víu vào đâu. Bi kịch lớn nhất của đàn ông hiện đại đôi khi không phải là thất bại, mà là cảm giác cô độc trong im lặng khi nhận ra tấm bản đồ cũ kỹ năm xưa không còn dẫn tới bến đỗ nào của hiện tại.

Nguồn: HK01