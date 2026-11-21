Khảo sát của YouGov cho thấy 22% đàn ông Mỹ và 15% đàn ông Anh tin họ có thể đánh bại tinh tinh trưởng thành bằng tay không. Tuy nhiên, phân tích khoa học từ BBC lại hé lộ thực tế hoàn toàn trái ngược về sức mạnh loài người.

Những con số từ cuộc thăm dò dư luận của YouGov từng khiến không ít người phải bật cười trước sự tự tin thái quá của một bộ phận nam giới phương Tây.

Cụ thể, hơn một phần năm số đàn ông Mỹ và 15% đàn ông Anh được hỏi đều khẳng định rằng nếu chạm trán một con tinh tinh trưởng thành giữa rừng với hai bàn tay trắng, phần thắng trong cuộc đấu tay đôi sẽ thuộc về họ.

Trước kết quả khảo sát gây chú ý này, chuyên mục khoa học tự nhiên của BBC đã lên tiếng phân tích và nhanh chóng dập tắt những ảo tưởng nói trên.

Theo đánh giá từ nguồn tin này, niềm tin ấy không hề xuất phát từ tinh thần anh hùng, mà đơn thuần là hệ quả của việc con người hiện đại sống quá lâu trong phòng điều hòa và mất đi nhận thức thực tế về sức mạnh khủng khiếp của tự nhiên.

Khi đặt cạnh những "quái thú cơ bắp" đích thực ngoài hoang dã, cơ thể con người trong các cuộc đối kháng vật lý thuần túy thực chất mong manh như một tờ giấy.

Sự chênh lệch tuyệt đối trước loài linh trưởng lớn nhất Trái Đất

Để thấy rõ giới hạn thể chất của nhân loại, các chuyên gia trước hết đưa ra phép so sánh với khỉ đột - loài linh trưởng có trọng lượng lớn nhất còn tồn tại trên Trái Đất.

Những cá thể khỉ đột lưng bạc lớn nhất sở hữu mức cân nặng dễ dàng vượt xa cả những lực sĩ khỏe nhất thế giới hiện nay, chưa cần tính đến một người đàn ông bình thường.

Tuy nhiên, trọng lượng cơ thể vẫn chưa phải là yếu tố gây choáng ngợp nhất. Điểm tạo nên sự áp đảo tuyệt đối của khỉ đột nằm ở sải tay.

Trong khi sải tay của con người thường chỉ xấp xỉ chiều cao cơ thể, loài khỉ đột lại sở hữu "chỉ số vượn" cực đại với chiều dài sải tay lên tới 2,7 mét. Với lợi thế tầm đánh vượt trội như vậy, một người bình thường thậm chí còn chưa kịp tiếp cận đã có thể lĩnh trọn cú tát đầy uy lực từ đối thủ.

Sức mạnh đáng sợ ẩn sau vóc dáng thon gầy của tinh tinh

Trước sự chênh lệch quá lớn từ khỉ đột, nhiều người vẫn giữ niềm tin rằng tinh tinh - loài vật có kích thước nhỏ hơn rất nhiều - sẽ là đối thủ vừa tầm hơn. Định kiến phổ biến cho rằng tinh tinh hoang dã trông khá gầy gò và có trọng lượng khiêm tốn hơn so với con người. Thế nhưng, các dữ liệu khoa học lại phơi bày một thực tế hoàn toàn khác biệt.

Về mặt sinh học, mật độ cơ bắp và sức mạnh bộc phát của tinh tinh cao hơn con người khoảng 35%. Ngay từ thập niên 1940, các nhà khoa học đã thực hiện những bài kiểm tra lực và ghi nhận một kết quả đáng kinh ngạc: một con tinh tinh đực sống trong môi trường nuôi nhốt chỉ cần dùng duy nhất một tay kéo dây cũng đã tạo ra lực ngang ngửa với một người đàn ông trưởng thành. Ở môi trường tự nhiên, những cá thể tinh tinh trưởng thành còn sở hữu sức mạnh kinh hoàng hơn thế rất nhiều.

Đáng nói hơn, khi bước vào cuộc chiến sinh tồn, động vật hoang dã không hề tuân thủ bất kỳ kỹ thuật võ thuật hay tinh thần thượng võ nào. Một con tinh tinh sẽ lập tức lao vào tấn công bằng những cú vung tay hỗn loạn kết hợp với những vết cắn xé điên cuồng. Đối mặt với lối đánh bản năng và sức mạnh vượt trội ấy, một người bình thường gần như chắc chắn sẽ gục ngã chỉ sau vài giây.

Tiến hóa không tạo ra con người để cận chiến

Dưới góc độ tiến hóa, sự yếu thế của con người trong các cuộc giao tranh tay đôi hoàn toàn có cơ sở. Loài người vốn chưa bao giờ được tự nhiên thiết kế cho mục đích cận chiến. Tổ tiên chúng ta có thể tồn tại và giành phần thắng nơi hoang dã không phải nhờ sức mạnh áp đảo để đánh giáp lá cà với mãnh thú, mà nhờ vào sức bền bền bỉ - sử dụng chiến thuật truy đuổi đường dài cho đến khi con mồi hoàn toàn kiệt sức.

Dẫu không được ưu ái về cơ bắp, cơ thể người vẫn sở hữu hai lợi thế vật lý đặc biệt. Thứ nhất là khả năng ném vượt trội. Nhờ quá trình tiến hóa sang dáng đi thẳng giúp giải phóng đôi tay, cộng thêm cấu trúc khớp vai và khớp hông độc đáo, con người có thể ném đá hoặc phóng lao với tốc độ và độ chính xác mà không một loài linh trưởng nào khác có thể sánh kịp.

Thứ hai là sức công phá của những cú đấm. Theo các tính toán khoa học, một cú đấm toàn lực từ võ sĩ quyền anh hạng nặng chuyên nghiệp tạo ra lực tác động tương đương một chiếc búa gỗ nặng 6 kg lao tới với vận tốc 32 km/h.

Dù vậy, những ưu thế này vẫn không thể xóa nhòa sự thật rằng ảo tưởng chiến thắng tinh tinh của con người hiện đại chỉ bắt nguồn từ việc họ quen quan sát chúng qua lớp kính sở thú hoặc những thước phim tài liệu quay chậm.

Nếu thực sự bị đặt vào giữa rừng hoang với hai bàn tay trắng, chưa cần phải chạm mặt tinh tinh, ngay cả việc đụng độ một con vượn tay dài đang bảo vệ con nhỏ cũng đủ khiến con người hoảng sợ bỏ chạy.

Vũ khí tối thượng giúp nhân loại làm chủ tự nhiên chưa bao giờ nằm ở nắm đấm, mà nằm ở bộ não cùng nền công nghệ hiện đại.

Thay vì vội vàng tin vào khả năng hạ gục tinh tinh bằng tay không, có lẽ những người quá tự tin vào thể chất của mình nên thử đọ sức với chiếc máy kéo tạ trong phòng tập trước, rồi sau đó hãy tính đến bài toán làm thế nào để chạy nhanh hơn chúng giữa rừng sâu.