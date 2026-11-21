Hàng loạt câu hỏi vẫn gây tranh cãi sau cái chết của Lee Jin-woo.

Vụ việc Lee Jin-woo, thủ khoa kỳ thi luật LEET tại Hàn Quốc tử vong trong chính ngày định livestream chứng minh không gian lận đã gây chấn động dư luận những ngày qua.

Vấn đề gây tranh cãi nhất trong vụ bê bối chính là quá trình tham gia kỳ thi Năng lực Học thuật Đại học (CSAT) năm 2024 của người này.

Theo kết quả được công bố, Lee đạt cấp độ 2 môn tiếng Hàn, cấp độ 1 môn toán và cấp độ 1 môn tiếng Anh. Thành tích này tăng vọt so với lần thi trước đó vào năm 2018 (với cấp độ 7 môn tiếng Hàn, cấp độ 1 môn toán và cấp độ 4 môn tiếng Anh).

Trong kỳ thi CSAT năm 2026, Lee chỉ làm sai duy nhất một câu ở môn Khoa học Đời sống 2 trong tổng số tất cả các môn, đồng thời đạt điểm tuyệt đối ở kỳ thi LEET. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ rằng anh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh để gian lận.

Tuy nhiên, tại thời điểm diễn ra kỳ thi CSAT năm 2024, ChatGPT mới chỉ ra mắt được khoảng một năm và hiệu năng của nó kém xa so với hiện tại, vốn có tỷ lệ trả lời đúng gần như 100% khi giải đề.

Do đó, nếu không có hình thức gian lận nào khác ngoài AI trong kỳ thi CSAT năm đó (vốn là cơ sở giúp Lee trúng tuyển vào Khoa Khoa học Chính trị và Ngoại giao của Đại học Hàn Quốc), người ta buộc phải kết luận rằng đó là năng lực thực sự của anh.

Lee Jin-woo

Nghi vấn từ bản án tiền án và mốc thời gian ngồi tù

Thế nhưng, khi xem xét tiền án ngồi tù trong bản án của một người được cho là Lee, nghi vấn lại càng trở nên lớn hơn.

Theo phán quyết dành cho một người đàn ông ngoài 30 tuổi có tên và ngày sinh trùng khớp với Lee trước khi đổi tên, đồng thời có phạm vi sinh sống trùng lặp, người này đã bị kết án 6 tháng tù giam vào tháng 9 năm 2022. Vào tháng 3 cùng năm, anh bị kết tội cố tình lao xe đạp vào một chiếc taxi đang rẽ phải để tống tiền bồi thường.

Trước đó, vào tháng 1 cùng năm, người này từng bị tuyên phạt 8 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo 2 năm, sau đó lại tiếp tục nhận thêm án tù vì tái phạm hành vi tương tự vào tháng 3.

Do bản án treo trước đó bị hủy bỏ, tổng mức án mà người đàn ông này phải chấp hành là 1 năm 2 tháng tù giam. Tính toán cho thấy anh được trả tự do vào tháng 5 năm 2023 sau khi khấu trừ thời gian bị tạm giam trong hai lần điều tra.

Nếu nhân vật trong bản án thực sự là Lee, điều đó đồng nghĩa với việc anh đã đạt được điểm số cao ngất ngưởng trong kỳ thi năm học 2024 chỉ một thời gian ngắn sau khi ra tù.

Những ghi chép mâu thuẫn trong cuốn sách tự xuất bản

Những ghi chép về quá khứ được tiết lộ trong cuốn sách phát triển bản thân do chính Lee xuất bản cũng làm dấy lên nhiều dấu hỏi.

Trong sách, Lee viết rằng anh đã thực hiện chuyến đi bộ xuyên quốc gia kéo dài ba tuần vào cuối năm 2022 sau khi kinh doanh thất bại. Anh tuyên bố bản thân đã trải qua những thay đổi về nhận thức trong môi trường không có thiết bị điện tử khi đi bộ hàng chục km trong tình trạng bị mất điện thoại di động. Tuy nhiên, lời kể này hoàn toàn không đáng tin cậy nếu đối chiếu với khoảng thời gian anh đang ngồi tù theo bản án.

Vì lý do này, dư luận đang đặt nghi vấn rằng không thể loại trừ khả năng có những người hỗ trợ bên ngoài đã tiếp tay cho Lee gian lận trong kỳ thi CSAT năm 2024.

Bế tắc trong quá trình điều tra và thu thập chứng cứ

Phía cảnh sát cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra dựa trên đơn tố cáo nhắm vào Lee, nhưng hiện đang cân nhắc về phương thức cũng như đối tượng điều tra liên quan đến thủ đoạn phạm tội và việc xác định hành vi cấu thành tội phạm. Nguyên nhân là do Lee đã qua đời, khiến việc xin lệnh áp dụng các biện pháp điều tra cưỡng chế như khám xét và thu giữ, phục hồi dữ liệu điện thoại di động hay truy vết tài khoản ngân hàng gặp nhiều khó khăn.

Theo quy định hiện hành yêu cầu lưu giữ phiếu trả lời trắc nghiệm trong vòng một năm kể từ ngày thi rồi mới tiêu hủy, việc thu thập bài thi CSAT năm 2024 cũng rất khó thực hiện. Trước mắt, cảnh sát đã yêu cầu cơ quan giáo dục bảo toàn chứng cứ để thu giữ bài thi CSAT năm 2026 của Lee, vốn bị nghi ngờ có sử dụng AI. Cơ quan giáo dục sau đó đã chỉ đạo Trường Trung học Younghoon, nơi lưu trữ bài thi, giữ nguyên hiện trạng và không tiêu hủy.

Ngoài ra, Hội đồng các trường luật, đơn vị phụ trách kỳ thi LEET, được xác nhận là không lưu giữ bài thi của Lee trong năm nay. Lý do là vì Lee đã rời khỏi phòng thi sau khi chỉ hoàn thành tiết 1 môn Đọc hiểu Ngôn ngữ và tiết 2 môn Suy luận Logic, mà không tham gia phần thi Viết luận ở tiết 3.

Luật sư Park Eun-sun, người đứng đơn tố cáo, đã đưa ra tuyên bố vào ngày 19/11 và hối thúc quá trình điều tra: "Cảnh sát nên nỗ lực hết sức để tìm ra những đồng phạm đã bán các thiết bị điện tử liên quan hoặc hỗ trợ (Lee) sử dụng chúng."

Nguồn: MK