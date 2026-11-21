Một người đàn ông đã quyết định bán vàng, mang 7,6 tỷ đồng tiền mặt đi mua con gà chọi nặng 2,75 kg.

Ông Thanapoom Chueawanich, hay còn gọi là "Hia Kham," chủ trang trại gà chọi Warithep ở tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan, cùng với đội ngũ của mình, đã mang 10 triệu baht (7,6 tỷ đồng) tiền mặt để mua F16 từ ông Rakchat Rattanawichai, hay còn gọi là "Hia Kop," chủ trang trại gà chọi K. Phetchaburapha ở huyện Lam Plai Mat, tỉnh Buriram. Được biết, con gà chọi này từng đoạt giải và là nhà vô địch giải cá cược trị giá 26,2 triệu baht (19,9 tỷ đồng).

Con gà chọi được bán với giá 10 triệu baht (7,6 tỷ đồng).

Giữa sự quan tâm nhiệt tình của những người đam mê chọi gà đến chứng kiến sự kiện, ông Thanapoom "Hia Kham" tiết lộ rằng quyết định mua con gà chọi F16 chỉ mất 3 phút. Ông tin tưởng vào dòng dõi và thành tích chiến đấu của con gà và cùng với việc giá vàng gần đây giảm, ông quyết định bán số vàng của mình để mua F16.

Ông Thanapoom "Hia Kham" xem đây là một khoản đầu tư có tiềm năng tạo ra giá trị và thu nhập hơn nữa. Tuy nhiên, lợi nhuận đầu tư sẽ phụ thuộc vào sự phát triển và hiệu quả hoạt động trong tương lai.

Ông Rakchat tiết lộ rằng F16 là con của "Year Thaweesap", biệt danh "Thần Bốn Mắt", một con gà chọi xuất sắc tại trang trại của ông, đã giành được 3 chức vô địch trị giá triệu baht trong vòng 1 tháng 25 ngày.

Điều này khiến F16 trở thành một con gà chọi có dòng dõi xuất sắc, thu hút sự chú ý từ các nhà lai tạo gà chọi. Hiện tại, F16 được 20 tháng tuổi và nặng 2,75 kg, có thành tích 10 trận đấu, trong đó có 4 trận có giải thưởng triệu baht. Thành tích gần đây nhất của nó là giành chức vô địch trị giá 26,2 triệu baht (19,9 tỷ đồng) bằng cách đánh bại "Tao" của trại Ch. Chokcharoen 98 ngay từ vòng 5.

Vụ bán gà chọi F16 nhận được nhiều sự chú ý.

Những đặc điểm nổi bật của F16 là tốc độ, độ chính xác và những cú đá sâu. Kết hợp với dòng dõi được giới nuôi gà chọi đánh giá cao, nó đã trở thành một con gà chọi có giá trị cao, thu hút sự chú ý từ nhiều bên trước khi được chuyển đến chuồng gà Warithep với giá 10 triệu baht (7,6 tỷ đồng).

Ông Rakchart cũng đề cập rằng việc nuôi gà chọi đòi hỏi sự trung thực, chân thành và tận tâm. Ông hướng đến việc cung cấp cho người nuôi gà chọi những giống gà chất lượng cao với giá cả hợp lý, giúp họ nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị, từ đó có thể biến những con gà có giá vài trăm baht thành những con gà trị giá hàng triệu baht.

Vụ bán gà chọi F16 đã gây xôn xao không chỉ vì mức giá cao ngất ngưởng 10 triệu baht (7,6 tỷ đồng), mà còn vì quyết định của chủ trang trại gà chọi Warithep khi đầu tư số tiền đó vào một con gà chọi.