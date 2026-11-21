Một phụ nữ 34 tuổi tại bang Maryland (Mỹ) vừa bị bắt giữ với cáo buộc giả mắc ung thư trong nhiều năm, kêu gọi quyên góp hơn 200.000 USD (khoảng 5 tỷ đồng) để chi trả chi phí điều trị. Đáng chú ý, người chồng đã dành nhiều năm hy sinh cuộc sống cá nhân để chăm sóc và hỗ trợ cô.

Theo Daily Mail, Alexandra “Lexi” Thomas (34 tuổi) đã bị bắt giữ và truy tố với 2 cáo buộc trộm cắp tài sản. Cảnh sát hạt Howard xác nhận thông tin này với Daily Mail hôm 20/11. Hiện Thomas đang bị tạm giam và không được bảo lãnh tại ngoại.

Luật sư của Gavin Hannan (36 tuổi), chồng Thomas, cho biết thân chủ đã nắm được thông tin về vụ bắt giữ và hợp tác với các nhà điều tra.

Thomas lập blog vào năm 2014 để ghi lại hành trình chống chọi với bệnh tật “Đây là trải nghiệm vô cùng khó khăn đối với Gavin cũng như nhiều bạn bè, thành viên gia đình và những người khác bị ảnh hưởng bởi hành vi bị cáo buộc”, luật sư Lisa Manfreda chia sẻ.

Trong khi đó, Meghan và Dan Goldsmith, chị gái và anh rể của Thomas, cho biết việc cô bị bắt là một bước tiến quan trọng hướng tới trách nhiệm pháp lý. Hai người từng trình báo cảnh sát sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong câu chuyện bệnh tật của Thomas vào năm ngoái.

“Chúng tôi chân thành hy vọng hàng trăm nhà hảo tâm từng ủng hộ các chiến dịch gây quỹ cho Lexi sẽ được hoàn trả số tiền đã đóng góp, đồng thời vụ việc này cho thấy việc lợi dụng lòng tốt của người khác sẽ phải trả giá”, cặp đôi tuyên bố.

Theo hồ sơ xin hủy hôn do Hannan đệ trình lên tòa án vào tháng trước, Thomas bắt đầu viết blog vào năm 2014 để kể về hành trình chống chọi với bệnh tật. Cô thậm chí tự xây dựng hình ảnh một “người nổi tiếng vì ung thư” (cancer celebrity) và kêu gọi quyên góp từ nhiều nguồn, thu về tổng cộng hơn 200.000 USD (khoảng 5 tỷ đồng) với lý do cần tiền trang trải các phương pháp điều trị.

Hannan cáo buộc vợ đã dựng lên câu chuyện mắc bệnh ung thư trong suốt nhiều năm. Theo đơn trình tòa, những bác sĩ mà Thomas nói từng điều trị cho cô được cho là không có hồ sơ ghi nhận cô từng là bệnh nhân.

Tháng trước, trong đơn yêu cầu tòa án hủy hôn gây chấn động, người chồng Gavin Hannan (36 tuổi) cáo buộc Thomas đã thực hiện kế hoạch lừa đảo tinh vi này suốt nhiều năm

Người chồng cũng cáo buộc Thomas lấy cắp hình ảnh của những bệnh nhân ung thư thực sự để giả làm ảnh của chính mình, đồng thời giả vờ tham gia các sự kiện dành cho bệnh nhân ung thư.

Hannan cho biết anh chỉ biết đến sự thật bị cáo buộc vào tháng 8/2025, sau khi được một phóng viên điều tra liên hệ và cung cấp thông tin về những dấu hiệu Thomas giả bệnh.

Phóng viên Nancy Moscatiello cùng nhà sản xuất Scott Eldridge sau đó thực hiện loạt điều tra mang tên “The Lexi Con” trên podcast The Slippery, công bố những phát hiện trong quá trình điều tra kéo dài 3 năm. Cả hai cũng là những người đứng sau podcast điều tra Scamanda, từng phanh phui vụ lừa đảo liên quan đến Amanda Riley, người sau đó bị kết án vì giả mắc ung thư.

Moscatiello và Eldridge cho biết họ đang nắm giữ hàng nghìn trang tài liệu, bản ghi lời khai, nội dung phỏng vấn, hình ảnh, bài đăng blog và mạng xã hội liên quan đến vụ việc.

Trong đơn xin hủy hôn, Hannan kể rằng khi hai người gặp nhau vào năm 2017, Thomas nói cô từng được chẩn đoán mắc một dạng ung thư máu hiếm gặp. Cô còn tuyên bố mình là người sống sót duy nhất trong một thử nghiệm lâm sàng có 23 bệnh nhân tham gia, trong đó 22 người còn lại đều đã tử vong.

Sau khi được cho là hồi phục một cách kỳ diệu, Thomas tiếp tục nói mình mắc ung thư hạch không Hodgkin (non-Hodgkin lymphoma) do tác dụng phụ từ các phương pháp điều trị căn bệnh ung thư máu trước đó. Cô cũng tuyên bố đang tham gia một thử nghiệm lâm sàng khác tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH).

Hannan cho biết trong thời gian hẹn hò và sau khi kết hôn, Thomas thường xuyên rời nhà nhiều ngày để đến NIH điều trị và làm sinh thiết. Mỗi lần như vậy, cô có thể vắng nhà từ 3-4 ngày và lặp lại nhiều lần trong tháng.

Sau khi kết hôn vào năm 2019, Hannan thậm chí chuyển ra khỏi nhà chung trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Theo lời kể trong hồ sơ, anh làm vậy vì Thomas được cho là bệnh nhân ung thư có hệ miễn dịch suy yếu, có nguy cơ gặp biến chứng nghiêm trọng nếu nhiễm virus.

Hannan hiện giữ vị trí giám đốc quan hệ khách hàng tại một công ty tuyển dụng. Anh cho biết đã thay đổi cuộc sống để dành thời gian chăm sóc, hỗ trợ vợ. Hai người thậm chí trì hoãn kế hoạch sinh con vì những vấn đề về khả năng sinh sản mà Thomas nói mình gặp phải trong quá trình điều trị ung thư.

Hiện chưa rõ Thomas đã làm gì trong những khoảng thời gian rời nhà nếu thực tế cô không trải qua các đợt điều trị như lời kể.

Trước đó, nền tảng gây quỹ GoFundMe xác nhận với Daily Mail rằng đang tiến hành điều tra vụ việc. Đại diện công ty khẳng định không khoan nhượng với hành vi sử dụng sai mục đích nền tảng hoặc lợi dụng lòng hảo tâm của những người quyên góp, song từ chối bình luận chi tiết do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Theo Daily Mail, Thomas dự kiến tiếp tục xuất hiện tại tòa vào ngày 2/12.

Nguồn: Daily Mail