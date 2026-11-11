Cha đẻ của Claude AI tuyên bố ung thư và Alzheimer sẽ biến mất sau chưa đầy 10 năm nữa

Giữa lúc thị trường công nghệ toàn cầu đang sục sôi vì các thương vụ tỷ đô, một tuyên bố chấn động vừa được phát ra từ thượng tầng Anthropic. CEO Anthropic Dario Amodei gây sốc khi tiên đoán ung thư, Alzheimer sẽ biến mất trong chưa đầy 10 năm nữa nhờ AI.

Trước thềm IPO, trong một cuộc phỏng vấn quảng bá chiến lược và tầm nhìn của Anthropic vừa được hé lộ, CEO Dario Amodei đã tuyên bố rằng AI sẽ định hình lại toàn bộ nền y học. Ông đưa ra một nhận định khiến cả giới khoa học lẫn Phố Wall đều phải giật mình: "Nếu hôm nay chúng ta nhìn vào những căn bệnh như ung thư, Alzheimer, bệnh tim hay rối loạn tâm thần, chúng sẽ chỉ còn là những di sản của quá khứ trong chưa đầy một thập kỷ nữa."

Không dừng lại ở đó, vị thuyền trưởng của Anthropic còn mạnh dạn vẽ ra một viễn cảnh tựa phim khoa học viễn tưởng. Nếu kiểm soát tốt các rủi ro đi kèm, nhân loại sẽ bước thẳng vào một "kỷ nguyên của những phép màu" - nơi trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp chúng ta giải quyết triệt để những căn bệnh quái ác từng hành hạ thể xác con người suốt hàng thiên niên kỷ qua.

CEO của Anthropic Dario Amodei trả lời phỏng vấn trước thềm IPO (Ảnh: Thiên Minh)

Thế nhưng, đằng sau lời hứa hẹn ngọt ngào về một thiên đường không bệnh tật, Dario Amodei cũng tỏ ra cực kỳ thực tế khi đối mặt với bài toán kiểm soát. Ông nhấn mạnh rằng công ty nào giải quyết trọn vẹn bài toán rủi ro mới là đơn vị nắm giữ "giấy phép hoạt động" từ xã hội.

Trong bối cảnh AI phát triển với tốc độ xé gió, ranh giới giữa một công cụ cứu rỗi nhân loại và một thảm họa công nghệ đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Việc mang lại lợi ích y tế khổng lồ phải đi song song với việc quản trị những rủi ro tiềm ẩn, đảm bảo một mô hình kinh doanh bền vững trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, tuyên bố của CEO Anthropic cũng ngay lập tức châm ngòi cho những luồng tranh luận dữ dội. Một bên cho rằng đây chỉ là chiêu bài tiếp thị kinh điển nhằm thổi phồng định giá trong giai đoạn nhạy cảm trước thềm IPO, khi các hãng công nghệ buộc phải vẽ ra một câu chuyện lớn lao để thu hút giới đầu tư. Nhưng ở chiều ngược lại, không ít chuyên gia công nghệ tin rằng với tốc độ phát triển nhanh chóng của các mô hình AI tạo sinh và sinh học tính toán (computational biology), mốc thời gian "chưa đầy 10 năm" hoàn toàn không phải là một lời nói dối ngọt ngào.

Ung thư hay Alzheimer có thực sự biến mất khỏi từ điển y học trong thập kỷ tới, hay đây chỉ là một giấc mơ đẹp được thêu dệt trên bàn đàm phán tỷ đô? Câu trả lời không nằm ở lời hứa, mà nằm ở cách các ông lớn công nghệ cân bằng giữa tham vọng đổi mới và trách nhiệm với tương lai nhân loại.