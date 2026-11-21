Con bò liên tục có biểu hiện hung hăng, định lao vào húc người, khiến các thầy cô và sinh viên có mặt gần đó không khỏi lo lắng, bất an.

Vào ngày 18/11, một sự cố hy hữu đã xảy ra tại Đại học Quý Châu (Trung Quốc) khi một con bò đực vốn được nuôi trong phòng thí nghiệm bất ngờ xổng ra ngoài, chạy loạn xạ khắp khuôn viên trường và thậm chí có hành vi lao vào tấn công người qua đường. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc thót tim khi một người cố gắng tiến lại gần để khống chế con vật nhưng không may bị húc ngã xuống đất, tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Theo thông tin tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc, sự việc diễn ra tại khu Tây của Đại học Quý Châu. Sự xuất hiện đột ngột của con bò đực trên các tuyến đường nội bộ đã thu hút sự chú ý lớn của đông đảo giảng viên và sinh viên.

Qua đoạn video do nhân chứng quay lại, ngay khi phát hiện con bò, có người đã chủ động lao ra định chặn đường và bắt giữ nó. Tuy nhiên, tình huống diễn biến ngoài tầm kiểm soát khiến người này bị ngã nhào xuống đất, gây ra một phen hú vía cho những người xung quanh.

Một số nhân chứng khác cho biết con bò đực này từng quanh quẩn ở khu vực gần sân vận động của trường và liên tục có biểu hiện hung hăng, định lao vào húc người, khiến các thầy cô và sinh viên có mặt gần đó không khỏi lo lắng, bất an.

Ngay sau khi thông tin lan truyền, vụ việc đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt xoay quanh lý do vì sao một con bò lại xuất hiện trong khuôn viên trường đại học cũng như tình trạng an toàn của những người có mặt tại hiện trường.

Trước những thắc mắc này, đại diện nhân viên Đại học Quý Châu đã lên tiếng xác nhận con bò đực nói trên là bò phục vụ mục đích thí nghiệm thuộc Học viện Khoa học Động vật của nhà trường. Đáng lẽ con vật phải được giữ bên trong phòng thí nghiệm nhưng không rõ vì nguyên nhân gì lại xổng ra ngoài.

Phía nhà trường cũng thông báo thêm rằng hiện con bò trong vụ việc đã được bắt giữ thành công và đưa về nhốt lại an toàn. Toàn bộ sự việc đã được xử lý ổn thỏa và rất may không có bất kỳ thương vong nào xảy ra.

Nguồn: ETtoday