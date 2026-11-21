Một nhà toán học Anthropic tuyên bố đã tìm ra lời giải cho Giả thuyết Riemann nhờ Claude, bài toán tồn tại suốt 167 năm.

Một trong những bài toán nổi tiếng và khó giải nhất lịch sử toán học vừa xuất hiện lời giải được tạo ra với sự hỗ trợ của AI. Ông Levent Alpöge, nhà toán học đang làm việc tại Anthropic, tuyên bố đã chứng minh được Giả thuyết Riemann sau khi cộng tác với Claude. Đây là bài toán được đặt ra từ năm 1859 và nằm trong danh sách những vấn đề toán học có giải thưởng 1 triệu USD cho lời giải chính xác.

"Tôi tin rằng mình đã khám phá ra lời chứng minh Giả thuyết Riemann khi làm việc cùng Claude", ông Alpöge viết trong tuyên bố đăng trên trang cá nhân.

Nhà toán học Levent Alpöge, một thành viên trong đội ngũ của Anthropic

Được nhà toán học Bernhard Riemann đưa ra năm 1859, giả thuyết này liên quan đến cách phân bố của các số nguyên tố. Những con số tưởng như xuất hiện ngẫu nhiên trên trục số thực chất có thể tuân theo một trật tự toán học sâu sắc. Trong hơn một thế kỷ rưỡi, bài toán vẫn chưa có lời giải được công nhận và trở thành một trong những thách thức lớn nhất của ngành toán học.

Tầm quan trọng của giả thuyết lớn đến mức Viện Toán học Clay đưa nó vào danh sách các bài toán thiên niên kỷ, với phần thưởng 1 triệu USD dành cho người tìm ra lời giải đúng.

Điều khiến tuyên bố lần này đặc biệt gây chú ý là vai trò của Claude trong quá trình nghiên cứu. Ông Alpöge cho biết đã sử dụng mô hình AI của Anthropic để tìm ra lời chứng minh, sau đó mã hóa toàn bộ lập luận bằng Lean, một ngôn ngữ lập trình chuyên dùng để kiểm tra tính chính xác của các chứng minh toán học.

Lean có khả năng kiểm tra từng bước lập luận theo những quy tắc hình thức. Nhờ đó, các nhà toán học có thể rà soát xem lời chứng minh có mắc lỗi logic hay không, thay vì chỉ dựa vào việc đọc và đánh giá các lập luận bằng ngôn ngữ thông thường.

Tuy nhiên, việc một lời chứng minh được mã hóa bằng Lean không đồng nghĩa bài toán đã chính thức được giải quyết. Các chuyên gia vẫn cần kiểm tra cách triển khai và hiểu rõ những chi tiết toán học bên trong.

Giả thuyết Riemann là một trong những bài toán thiên niên kỷ, tập hợp của những vấn đề mở quan trọng nhất trong toán học.

Ông Andrew Sutherland, nhà toán học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), cho biết đã tự biên dịch kết quả của ông Alpöge bằng Lean. Ông gọi đây là một thời khắc lịch sử, đồng thời nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm để hiểu đầy đủ các chi tiết của lời chứng minh.

Nếu được xác nhận, thành tựu này có thể tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực toán học. Ông Hector Pasten, nhà toán học tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile, ví lời chứng minh như một "phiến đá Rosetta", giúp kết nối những nhánh toán học vốn trước đây mới chỉ có mối liên hệ một phần.

Đáng chú ý, ông Alpöge cho biết lời chứng minh của mình xác nhận Giả thuyết Riemann tổng quát, một phiên bản mở rộng lớn hơn từ giả thuyết ban đầu của Bernhard Riemann. Theo nhà toán học Carlo Pagano, giáo sư tại Đại học Concordia ở Quebec và nhà nghiên cứu thỉnh giảng tại Google DeepMind, những ý tưởng mới trong công trình này có thể mở ra các hướng nghiên cứu hoàn toàn mới trong lý thuyết số.

Tuyên bố của ông Alpöge xuất hiện sau một năm AI liên tiếp đạt được những tiến bộ đáng chú ý trong toán học. Hồi tháng 7, nhà toán học này từng gây chú ý khi công bố một lời giải do Claude tạo ra cho giả thuyết Jacobian. Đến tháng 9, ông tiếp tục xuất hiện trong tranh cãi liên quan đến các kết quả toán học của OpenAI và cáo buộc sử dụng công trình nghiên cứu của nhà toán học Tristan Buckmaster.

Dù vậy, Giả thuyết Riemann không phải bài toán có thể ngay lập tức tạo ra những thay đổi dễ nhận thấy trong đời sống. Ngay cả khi được chứng minh, kết quả này cũng không khiến hệ thống ngân hàng toàn cầu vận hành tốt hơn hay giúp Internet nhanh hơn. Giá trị lớn nhất nằm ở những hiểu biết toán học mới mà nó có thể mở ra.

Với ông Sutherland, điều đáng chú ý không chỉ là kết quả mà còn là quá trình con người tạo ra những công cụ như Lean và các mô hình ngôn ngữ lớn để đạt được thành tựu này. Ông cho rằng bước quan trọng nhất có thể chính là việc xây dựng được một cỗ máy có khả năng tư duy.

Tuy nhiên, trước khi Giả thuyết Riemann thực sự được ghi nhận là đã giải quyết, giới toán học vẫn cần thời gian để kiểm chứng và hiểu đầy đủ lời chứng minh mà ông Alpöge công bố.