Sau 3 giờ vật lộn, nhóm cần thủ đã câu được con cá tầm khổng lồ dài tới 3,62 mét, nặng 600kg.

Con cá mà nhóm câu cá người Đức bắt được ở Canada đã lập kỷ lục. Họ đã đuổi theo con vật suốt 6km dọc theo con sông. Sau 3 giờ vật lộn, cuối cùng họ đã thành công. Cả nhóm đã chế ngự được con cá khổng lồ và kéo nó lên bờ cạn.

Con cá tầm trắng dài tới 3,62 mét. Theo tạp chí thương mại "Blinker", chiều dài trung bình của loài cá này chỉ khoảng 2,10 mét. Chúng có thể đạt chiều dài tối đa lên tới 6 mét. Ngày nay, đó thực sự là một kỳ quan thiên nhiên.

Con cá tấm khổng lồ bị bắt. Ảnh: Tobias Tourniaire

Đội bắt được con cá tầm ở sông Fraser (Canada) bao gồm Tobias Tourniaire (32 tuổi) đến từ Neustadt an der Aisch. "Tôi đã từng bắt được vài con cá dài hơn 2 mét bằng mồi câu trước đây. Nhưng đây là con lớn nhất từ trước đến nay", anh ấy nói với BILD.

Người đàn ông đến từ vùng Trung Franconia đã dành 11 ngày ở Canada. 8 trong số đó dành riêng cho việc câu cá.

Tourniaire nhấn mạnh: "Không thể nào chế ngự được một con quái vật khổng lồ thời tiền sử như vậy một mình. Tôi vô cùng may mắn khi có Andreas và Robert trên tàu. Họ không chỉ là một đội phối hợp tốt mà còn sở hữu kinh nghiệm cần thiết".

Thuyền trưởng Wozniakiewicz đã phát hiện con vật trên máy dò sonar trong một hố nước sâu khoảng 10 mét. Tourniaire đã chờ đợi gần một giờ đồng hồ cho đến khi con cá rời khỏi chỗ ẩn nấp. Sau đó là cuộc rượt đuổi dài 6km, như các cần thủ đã kể lại với tạp chí "Blinker".

Con cá tầm trắng có chiều dài 3,62 mét, nặng khoảng 600kg. Ảnh: Tobias Tourniaire

Trong dòng chảy mạnh của sông Fraser, thuyền của những người câu cá suýt bị lật úp. Sau 3 giờ, cuối cùng nhóm người này cũng dụ được con cá tầm vào vùng nước nông hơn.

Tourniaire giải thích với tờ Bild: "Vì không được phép nhấc những con cá có kích thước như vậy lên thuyền, chúng tôi đã hướng đến một bãi cát ngầm nông và xuống nước để xem con cá tầm".

Tại đó, những người đàn ông đã đo kích thước con vật và cấy một con chip điện tử vào nó để phục vụ mục đích nghiên cứu. Theo lời kể của những người câu cá ở British Columbia, họ đã thả con cá tầm trở lại sông mà không gây thương tích gì cho nó.

Người ta ước tính nó nặng tới 600 kg. Một con cá dài 3,56 mét cũng đã được bắt ở cùng khu vực này vào tháng 6/2026.