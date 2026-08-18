Phát hiện nhiều thỏi vàng trị giá hơn 270 tỷ đồng dưới nền một nhà máy bia cũ

Số vàng được phát hiện khi công nhân tháo dỡ một phần móng để lắp đặt đường ống thoát nước.

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Các công nhân xây dựng tại Sint-Gillis-Dendermonde, một cộng đồng thuộc vùng Flanders của Bỉ, đã bất ngờ phát hiện kho vàng được ước tính trị giá khoảng 10,4 triệu USD (tương đương hơn 272 tỷ đồng) trong quá trình thi công hệ thống thoát nước bên dưới một nhà máy bia cũ.

Theo cảnh sát địa phương, toàn bộ số vàng sau đó đã được thu giữ, kiểm kê và chuyển đến một kho bảo quản an ninh cao của chính phủ liên bang.

Vụ việc xảy ra khi nhóm công nhân tiến hành tháo dỡ một phần móng của công trình để lắp đặt đường ống thoát nước thải. Trong lúc đào đất, họ phát hiện những vật thể giống tiền xu nằm dưới nền móng.

Kobe, một công nhân 18 tuổi có mặt tại công trường, cho biết ban đầu anh không nhận ra đây là vàng mà tưởng chúng chỉ là những đồng xu thông thường.

"Phản ứng đầu tiên của chúng tôi là không thể tin vào mắt mình và rất ngạc nhiên. Chúng tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ tìm thấy vàng", Kobe nói với đài VRT.

Sau khi tiếp tục đào, nhóm công nhân phát hiện thêm nhiều đồng tiền vàng và các thỏi vàng. Trưởng dự án Mario mô tả khoảnh khắc này là một "cảm giác thật điên rồ".

Theo lời kể của Mario, các công nhân đã reo lên khi nhận ra họ tìm thấy vàng. Ông sau đó trực tiếp kiểm tra hiện trường và cầm những món đồ bằng vàng trên tay. Chỉ sau khi phát hiện ngày càng nhiều đồng xu và vàng thỏi, nhóm mới nhận thức được giá trị rất lớn của kho báu.

Mario lập tức thông báo cho cấp trên và liên hệ với cảnh sát.

Theo quy định pháp luật của Bỉ, các công nhân không được phép giữ số vàng tìm thấy. Chủ sở hữu hợp pháp có quyền yêu cầu nhận lại kho báu trong thời hạn 5 năm.

Khi được hỏi liệu ông có từng nghĩ đến việc giữ lại số vàng hay không, Mario cho biết số lượng vàng quá lớn để có thể mang đi một cách kín đáo. Quan trọng hơn, việc cố tình giữ lại số tài sản này có thể cấu thành hành vi trộm cắp.

Kobe cho biết anh vẫn hy vọng những người phát hiện kho báu có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc hoa hồng theo quy định. "Điều đó thật tuyệt", anh nói.

Tòa nhà nơi kho báu được phát hiện hiện thuộc sở hữu của một tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phúc lợi cho cộng đồng người Flemish. Theo BBC, lãnh đạo tổ chức này cho biết ông hy vọng số tiền có thể được sử dụng để hỗ trợ những người đang gặp khó khăn, trong bối cảnh nhu cầu trợ giúp tại địa phương rất lớn.

Cảnh sát địa phương cũng lên tiếng cảnh báo những người săn tìm kho báu không nên tìm đến công trường. Khu vực này đã được rào chắn, bên trong vẫn còn một số hố đào nguy hiểm và toàn bộ số vàng đã được đưa khỏi hiện trường.

Cảnh sát cho biết họ hy vọng kho báu sẽ được trao cho người có quyền sở hữu hợp pháp và vụ phát hiện bất ngờ này có thể mang lại những thay đổi tích cực cho nhiều người.

Hiện nguồn gốc, thời điểm chôn giấu và chủ sở hữu ban đầu của số vàng vẫn cần được cơ quan chức năng xác định.