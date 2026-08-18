Mẹ say rượu ngủ trong nhà, bé gái rơi từ tầng 5 được hàng xóm cứu sống

Bé gái 4 tuổi ở Ba Lan thoát nạn khi rơi từ ban công tầng 5 nhờ 3 người hàng xóm kịp căng chăn đỡ phía dưới, trong lúc mẹ đang ngủ.

Theo báo The Sun, một bé gái 4 tuổi tại Ba Lan may mắn thoát nạn sau khi rơi từ ban công tầng 5 nhờ sự nhanh nhạy của 3 người hàng xóm vào ngày 16/8. Sự việc xảy ra tại thành phố Lomza, phía đông bắc Ba Lan.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy bé gái xuất hiện bên ngoài ban công của một căn hộ ở tầng 5 và bám vào lan can trong tình trạng nguy hiểm. Phát hiện ra sự việc, 3 người đàn ông ở phía dưới lập tức chạy tới. Họ nhanh chóng lấy một tấm chăn, căng rộng và đứng phía dưới ban công với hy vọng có thể đỡ bé gái nếu em rơi xuống.

Dariusz Plonski, một trong những người tham gia giải cứu, cho biết ông nghe thấy tiếng la hét khi vừa bước ra khỏi tòa nhà. Nhìn lên trên, ông phát hiện bé gái gần như không mặc gì ngoài một chiếc áo và đang di chuyển dọc theo lan can.

“Tôi hét lên bảo cháu đừng di chuyển nhưng cháu không phản ứng” , ông Dariusz kể.

Trong lúc nhóm người phía dưới chuẩn bị tấm chăn, những hàng xóm khác đập cửa căn hộ nhằm đánh thức mẹ của bé gái. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, em tuột tay và rơi từ tầng 5.

Bé gái được cứu sống nhờ sự nhanh nhạy của 3 người hàng xóm. (Ảnh: The Sun)

“Chúng tôi hầu như chỉ vừa kịp vào vị trí để cháu rơi xuống tấm chăn” , ông Dariusz nói.

Tấm chăn giúp giảm đáng kể lực va đập khi bé gái rơi xuống. Sau khi chạm vào tấm chăn, em bị trượt xuống đất. Một bác sĩ sống gần đó và chứng kiến sự việc lập tức chạy tới hỗ trợ. Bé gái vẫn tỉnh táo sau cú rơi và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ xác định em chỉ bị một số vết bầm tím nhẹ.

“Nhờ phản ứng nhanh chóng của họ, một thảm kịch đã được ngăn chặn”, phát ngôn viên cảnh sát Karolina Wojciekian cho biết.

Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ của bé được cho là đang ngủ bên trong căn hộ. Kết quả kiểm tra sau đó ghi nhận nồng độ cồn trong máu của người phụ nữ ở mức khoảng 70mg/100ml máu. Cha của bé gái khi đó đang làm việc ở nước ngoài.

Cảnh sát cho biết người mẹ có thể đối mặt với cáo buộc khiến trẻ em rơi vào tình trạng có nguy cơ tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng. Theo The Sun, hành vi này có thể chịu mức án tối đa 5 năm tù.