Gia đình 3 người mất tích giữa biển suốt 7 ngày, sau nửa đêm đội cứu hộ phát hiện cảnh tượng khó tin

Đội cứu hộ tìm kiếm gia đình 3 người mất tích suốt một tuần trên biển Micronesia, trước khi bất ngờ xuất hiện manh mối giữa đêm.

Đội cứu hộ đối mặt vùng tìm kiếm khổng lồ

Đội cứu hộ Mỹ mở cuộc tìm kiếm khẩn cấp sau khi một gia đình 3 người mất tích trên vùng biển thuộc bang Chuuk, Liên bang Micronesia. Ba người gồm hai nam và một nữ rời đảo Fananu ngày 30/3 trên một chiếc thuyền nhỏ dài khoảng 7 m, sử dụng một động cơ gắn ngoài. Họ dự định thực hiện hành trình ngắn tới đảo Murillo nhưng không bao giờ tới nơi. Nguyên nhân sau đó được xác định là động cơ duy nhất của chiếc thuyền gặp sự cố giữa biển. Không thể tiếp tục hành trình, cả ba bắt đầu lênh đênh mà không có cách tự quay trở lại.

Thông tin về chiếc thuyền mất tích được chính quyền Micronesia và Đại sứ quán Mỹ chuyển tới lực lượng Tuần duyên Mỹ vào ngày 5/4.

Bài toán lớn nhất lúc này là xác định ba người có thể đã trôi dạt tới đâu sau gần một tuần.

Theo Tuần duyên Mỹ, tại thời điểm lập phương án tìm kiếm, khu vực dự kiến phải rà soát đã vượt quá 14.000 hải lý vuông. Biển động mạnh, có thời điểm sóng cao khoảng 10 feet, tương đương hơn 3 m.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn của Tuần duyên Mỹ tại Guam thiết lập các khu vực ưu tiên và điều phối lực lượng. Một máy bay tìm kiếm từ trên không cùng phi hành đoàn từ Hawaii được huy động hỗ trợ từ trên không, trong khi tàu tuần tra USCGC Frederick Hatch cũng được điều từ Guam.

May mắn cho những người mất tích, tàu tuần duyên lúc đó đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở Tây Thái Bình Dương và ở vị trí tương đối gần khu vực tìm kiếm.

Con tàu lập tức đổi hướng.

Tuy nhiên, giữa vùng biển rộng hàng chục nghìn hải lý vuông, việc phát hiện một chiếc thuyền dài chỉ hơn 7 m chẳng khác nào tìm một vật rất nhỏ giữa đại dương.

Nhiều giờ trôi qua mà không có tín hiệu rõ ràng.

Sau nửa đêm, ánh đèn chiếu trúng một vật giữa sóng

Cuộc tìm kiếm tiếp tục sang đêm 5/4 và rạng sáng ngày hôm sau.

Các thành viên trực trên đài chỉ huy của tàu Midgett liên tục quan sát mặt biển trong điều kiện tối và sóng lớn.

Rồi ngay sau nửa đêm, họ nhìn thấy một vật nhỏ giữa những con sóng.

Ánh đèn pha của tàu được hướng về phía đó.

Hiện ra trong luồng sáng là chiếc thuyền nhỏ dài 23 feet cùng ba người đang ở trên đó. Đó chính là gia đình đã mất tích suốt một tuần.

Đại tá Brian Whisler, chỉ huy tàu Midgett, cho biết các thành viên trực ca đã phát hiện chiếc thuyền trong biển động ngay sau nửa đêm. Theo ông, khả năng quan sát và phản ứng này là kết quả của quá trình huấn luyện liên tục của thủy thủ đoàn.

Một xuồng cứu hộ nhỏ được hạ xuống để tiếp cận gia đình.

Điều khiến đội cứu hộ nhẹ nhõm hơn cả là cả ba người đều còn sống và không bị thương, dù đã lênh đênh trên biển suốt 7 ngày sau khi động cơ hỏng.

Sau khi được đưa lên tàu Midgett, ba người được chăm sóc và kiểm tra tình trạng sức khỏe. Họ sau đó được trực thăng cứu hộ đưa tới Weno, bang Chuuk, trước khi tiếp tục hành trình trở về đảo Fananu và đoàn tụ với người thân.

Một vị trí tình cờ rút ngắn cuộc tìm kiếm

Theo Trung tá Derek Wallin, điều phối viên nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn của Tuần duyên Mỹ, vị trí của tàu Midgett đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Nếu con tàu không có mặt tương đối gần khu vực, việc tổ chức tìm kiếm trên hơn 14.000 hải lý vuông biển khơi có thể cần thêm rất nhiều thời gian và nguồn lực. Với ba người đã mất tích suốt một tuần, khoảng thời gian đó có thể mang tính quyết định.

Cuộc giải cứu kết thúc vào ngày 6/4, đúng một tuần sau khi gia đình rời đảo Fananu.

Một chiếc thuyền nhỏ giữa vùng biển rộng mênh mông cuối cùng đã lọt vào tầm mắt của đội cứu hộ chỉ ít phút sau nửa đêm, khép lại 7 ngày mất tích bằng cuộc đoàn tụ an toàn.

Theo U.S. Coast Guard; CBS News; Military Times