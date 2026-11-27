Ban tổ chức cũng dựng năm bãi đáp trực thăng để đưa đón khách VIP.

Khoảng 400.000 khách mời đã tham dự một đám cưới do một chính trị gia tổ chức tại bang nghèo nhất Ấn Độ, khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng và nhiều người hiếu kỳ phải leo lên cột điện để ngắm nhìn lễ ăn mừng xa hoa.

Ông Anant Singh, nghị sĩ sáu nhiệm kỳ đã mời dân làng, các đồng minh chính trị và khách VIP tới dự đám cưới con gái mình tại bang miền đông Bihar vào ngày 25/11. Quy mô sự kiện lớn đến mức gây choáng ngợp ngay cả khi đặt cạnh chuẩn mực vốn đã nổi tiếng xa hoa và kéo dài nhiều ngày của các đám cưới tại Ấn Độ.

Ông Anant Singh và con gái - cô dâu của lễ cưới

Ông Munna Singh, người thân cận của ông Anant Singh, cho biết với AFP rằng khách mời được chiêu đãi 500.000 chiếc bánh ngọt truyền thống cùng bữa tiệc chay do đội ngũ lên tới 500 đầu bếp và phụ bếp chuẩn bị.

Sự kiện diễn ra tại quê nhà Nadawan của ông Anant Singh đã thu hút đám đông khổng lồ khiến các tuyến đường dẫn vào địa điểm tổ chức rơi vào tình trạng tê liệt. Theo tờ Times of India, một chính trị gia vì không thể chen qua cảnh ùn tắc giao thông đã phải bỏ lại ô tô và cưỡi máy kéo băng qua các cánh đồng để tới nơi. Ban tổ chức cũng dựng năm bãi đáp trực thăng để đưa đón khách VIP, mỗi lần trực thăng hạ cánh lại cuốn theo những đám mây bụi quét qua đám đông khán giả tò mò.

Người dân trèo lên cả cột điện để xem

Hình ảnh do hãng tin Press Trust of India công bố cho thấy hàng nghìn người chen chúc tìm chỗ nhìn vào khu vực tổ chức rộng lớn, trong khi nhiều người khác bám víu nguy hiểm trên ngọn cây và các trụ điện. Ban tổ chức buộc phải hoãn một cuộc đua ngựa nằm trong chuỗi hoạt động mừng cưới sau khi có tới khoảng 100.000 người đổ đến xem màn trình diễn quy tụ 200 con ngựa này.

Những lẵng hoa trang trí cầu kỳ sử dụng hoa nhập khẩu từ Trung Quốc cùng màn pháo hoa cũng khiến khách dự tiệc trầm trồ. Cô dâu xuất hiện trên chiếc BMW sang trọng, còn chú rể di chuyển trong đoàn xe hộ tống khoảng 200 chiếc.

Theo KPMG, mỗi năm có hơn 10 triệu đám cưới diễn ra tại Ấn Độ, nuôi dưỡng một ngành công nghiệp ước tính có quy mô từ 40 tỷ USD đến 50 tỷ USD.

Nguồn: Straits Times