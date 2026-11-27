Trước đó, kẻ giết người hàng loạt đã bị tuyên án tử hình trong ba vụ, lĩnh án chung thân trong ba vụ.

Kẻ giết người hàng loạt đã bị kết án Sararat Rangsiwuthaporn, thường được biết đến với biệt danh "Aem Xyanua", đã bị Tòa án Hình sự Thái Lan tuyên án tử hình vào thứ Tư (25/11) vì tội dùng xyanua sát hại một giáo viên, đồng thời lĩnh án tù chung thân vì tội cố ý giết một nạn nhân khác.

Trước đó, Sararat bị truy tố liên quan đến cái chết do đầu độc của 14 người quen và hành vi cố ý giết người thứ 15. Trước các phán quyết hôm thứ Tư, tội phạm đã bị tuyên án tử hình trong ba vụ, lĩnh án chung thân trong ba vụ và được trắng án ở ba vụ khác, trong khi các vụ còn lại vẫn đang được tòa xét xử.

Cán bộ trại giam đã áp giải Sararat từ Cơ sở Cải huấn Phụ nữ Trung ương Thái Lan tới Tòa án Hình sự để nghe phán quyết trong hai vụ án này.

Ở vụ án thứ nhất, các công tố viên cáo buộc Sararat đã cố gắng sát hại Kantima (giấu họ) bằng cách bỏ xyanua vào đồ ăn và thức uống của nạn nhân vào ngày 23 tháng 9 năm 2022. Nạn nhân đổ bệnh và bất tỉnh sau khi ăn bữa đó, nhưng đã sống sót sau khi được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sararat Rangsiwuthaporn (Ảnh: ABC News)

Tòa tuyên Sararat phạm tội cố ý giết người, phạt tù chung thân và buộc bồi thường cho Kantima 100.000 baht (76 triệu VNĐ) cùng tiền lãi 5% mỗi năm tính từ ngày phạm tội.

Ở vụ án thứ hai, Sararat bị kết tội giết người có chủ mưu đối với Maneerat tại một quán ăn ở xã Phra Pathom Chedi, huyện Mueang, tỉnh Nakhon Pathom vào ngày 10 tháng 9 năm 2022. Sau khi ăn thức ăn có tẩm độc, nạn nhân bị co giật cơ ở tay và chân, bất tỉnh rồi tử vong.

Dù không có nhân chứng trực tiếp, tòa nhận định lời khai giám định pháp y của các bác sĩ pháp y cùng chứng cứ cảnh sát từ những vụ án khác đã cho thấy một khuôn mẫu đầu độc nhất quán, từ đó kết án đúng như cáo trạng và áp dụng mức án tử hình.

Nguồn: ThaiPBS