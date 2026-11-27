Dọc tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng của Trung Quốc hiện có khoảng 300 ô tô bị bỏ lại ven đường, từ SUV, sedan, xe tải cho đến nhiều mẫu xe sang.

Với những người lần đầu chinh phục tuyến đường Tứ Xuyên - Tây Tạng (quốc lộ 318 của Trung Quốc), cảnh tượng hàng loạt ô tô nằm phơi nắng gió dọc hai bên vệ đường thường tạo ra sự tò mò lớn.

Theo số liệu thống kê được nhắc tới trong các nguồn tin về cung đường này, toàn tuyến hiện có khoảng 300 phương tiện bị bỏ hoang.

Đáng chú ý, trong số đó không thiếu những mẫu xe sang, SUV, sedan cho đến xe tải vốn từng là tài sản được chủ nhân nâng niu. Dựa trên mức độ hư hại thực tế, nhiều chiếc xe đã nằm bất động tại đây suốt nhiều năm.

Chính hình ảnh những chiếc xe đắt tiền nằm lặng lẽ ven đường đã khiến không ít người nảy sinh suy nghĩ "kiếm lời không cần vốn". Thậm chí, từng có trường hợp một tài xế sau chuyến tự lái đầu tiên trở về đã lập kế hoạch rủ bạn bè thuê xe tải lớn quay lại thu gom, dự tính vừa dọn dẹp lòng đường cho các phương tiện khác, vừa sửa chữa xe để bán ra thị trường xe cũ hoặc tháo rời bán phụ tùng, bán sắt vụn.

Tuy nhiên, ý tưởng này nhanh chóng bị người thân gạt phắt vì hoàn toàn thiếu thực tế khi đối chiếu với các điều kiện khắc nghiệt của cung đường cao nguyên.

Áp lực chi phí cứu hộ và sự khắc nghiệt của quốc lộ 318

Giải đáp thắc mắc liệu các chủ xe sang có phải đều quá dư dả tài chính nên mới sẵn sàng vứt bỏ phương tiện hay không, nhiều tài xế lão luyện từng nhiều lần chạy quốc lộ 318 khẳng định nguyên nhân phổ biến nhất xuất phát từ việc xe chết máy, hỏng hóc giữa đường.

Tại khu vực Tứ Xuyên - Tây Tạng vốn đất rộng người thưa, "trước không thôn sau không quán", việc đưa một chiếc xe gặp nạn rời khỏi khu vực là bài toán vô cùng tốn kém. Dù không ít người cho rằng các gói bảo hiểm có hỗ trợ kéo xe miễn phí, thực tế quyền lợi này luôn bị ràng buộc bởi giới hạn khoảng cách nhất định.

Mức độ đắt đỏ của dịch vụ cứu hộ đường dài từng thể hiện rõ qua một vụ việc gây chú ý vào tháng 5. Khi đó, một tài xế họ Trương quê ở Hà Bắc điều khiển xe tải gặp tai nạn trên cao tốc Tân Châu (tỉnh Sơn Đông) đã bị đơn vị cứu hộ thu tới 11.000 nhân dân tệ (khoảng 42,6 triệu đồng) chỉ cho quãng đường kéo dài 20 km; phải đến khi sự việc bị phanh phui, người này mới được hoàn lại 6.000 nhân dân tệ (khoảng 23,2 triệu đồng).

Đặt mức chi phí đó vào bối cảnh tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng - nơi xe cứu hộ thường phải di chuyển hàng trăm km mới tiếp cận và kéo được phương tiện ra ngoài - tổng hóa đơn kéo xe kèm chi phí sửa chữa dễ dàng vượt xa giá trị thực của chiếc xe.

Thay vì phải bỏ ra khoản tiền tương đương nửa chiếc xe mới để cứu một chiếc xe cũ đã hư hại nặng, nhiều chủ xe sau khi tính toán đành chấp nhận bỏ lại phương tiện.

Bên cạnh bài toán kinh tế, việc nhiều người đi du lịch tự lái đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của quốc lộ 318 cũng góp phần tạo nên "nghĩa địa xe" dọc tuyến. Thời tiết trên vùng cao nguyên thay đổi khó lường: mùa hè thường xuyên xảy ra mưa lớn kéo theo sạt lở đất đá, mùa đông dễ đối mặt với bão tuyết và tuyết lở, bên cạnh nguy cơ đá lở rình rập.

Phần lớn hành trình là đường đèo uốn lượn quanh núi với mật độ khúc cua dày đặc và độ dốc gắt, nhiều đoạn được đục trực tiếp bên vách đá dựng đứng. Điển hình là đoạn 72 khúc cua nổi tiếng, nơi thử thách cực độ khả năng phản ứng của người cầm lái đến mức ngay cả hành khách ngồi cạnh cũng phải nắm chặt tay vịn và toát mồ hôi tay.

Vì sao xe bỏ ven đường nhiều năm vẫn không ai dám thu gom?

Trước câu hỏi vì sao hàng trăm phương tiện bỏ hoang suốt nhiều năm vẫn không bị ai kéo đi tận dụng, câu trả lời nằm ở ba rào cản lớn về chi phí, pháp lý và giá trị còn lại. Trước hết, nếu cố tình thuê xe tải lớn chạy tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng để thu gom, khoản tiền nhiên liệu và chi phí nhân công đã là gánh nặng đáng kể.

Trong trường hợp xe vận chuyển không may gặp sự cố chết máy giữa đường, chi phí phát sinh sẽ lập tức vượt xa số tiền thu về từ việc bán sắt vụn.

Quan trọng hơn, người qua đường không dám tùy tiện đưa những chiếc xe này về nhà vì lo ngại rước họa vào thân. Một chiếc ô tô nằm lâu ngày ven quốc lộ không đồng nghĩa với việc nó là tài sản vô chủ. Trên các dòng xe hiện đại thường được lắp đặt sẵn hệ thống định vị GPS, thậm chí cất giấu nhiều thiết bị ở các vị trí kín đáo mà người ngoài rất khó phát hiện và tháo gỡ hết.

Nếu ai đó bỏ công sức kéo xe về và chi khoản tiền lớn để sửa chữa, chủ sở hữu ban đầu hoàn toàn có thể lần theo tín hiệu định vị tìm tới tận nơi. Khi sự việc được trình báo cảnh sát, người tự ý chiếm dụng phương tiện không có giấy tờ sang tên sẽ hoàn toàn bất lợi, vừa đối mặt rắc rối vừa mất trắng toàn bộ tiền sửa xe.

Ngay cả phương án không kéo nguyên chiếc mà chỉ dừng lại tháo lẻ phụ tùng đem bán cũng không còn đất sống. Trải qua nhiều năm tháng, vô số người đi đường qua lại đã lần lượt tháo rời những bộ phận có thể sử dụng được - người tháo bánh xe, kẻ lấy cánh cửa.

Kết quả là những chiếc xe nằm dọc tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng đến nay hầu hết chỉ còn trơ lại bộ khung vỏ rỗng tuếch, không còn linh kiện nào đáng giá và nằm chất đống ven đường như rác thải.

Nếu người xưa từng truyền tụng câu nói đường vào đất Thục lắm gian nan, thì ngày nay tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng mới thực sự là cung đường thiên hiểm đầy khắc nghiệt.

Sự hiện diện của hàng trăm chiếc ô tô nằm bất động dọc quốc lộ 318 không chỉ là hệ quả từ những toan tính chi phí bất đắc dĩ, mà còn là lời cảnh tỉnh thiết thực cho bất kỳ ai nuôi ý định tự lái khám phá tuyến đường này: hãy luôn lượng sức mình trước khi lên đường, bởi trên mọi hành trình xa nhà, sự bình an vẫn quan trọng hơn tất cả.