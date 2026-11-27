Sân bay Á Đinh Đạo Thành (Trung Quốc) nằm ở độ cao 4.411m, được đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng. Hành khách có thể bị đau đầu, khó thở khi vừa hạ cánh, còn phi công phải có ít nhất 1.200 giờ bay mới đủ điều kiện khai thác.

Nằm ở độ cao hơn 4.400m so với mực nước biển, sân bay Á Đinh Đạo Thành (Trung Quốc) được mệnh danh là sân bay dân dụng cao nhất thế giới. Không khí loãng khiến hành khách có thể gặp tình trạng đau đầu, khó thở ngay khi vừa xuống máy bay, trong khi phi công phải đáp ứng những tiêu chuẩn khai thác đặc biệt.

Sân bay tọa lạc tại huyện Đạo Thành, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, thuộc khu vực có địa hình núi cao hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt. Công trình được khởi công năm 2012, chính thức đưa vào khai thác từ tháng 9/2013. Trước đó, hành trình từ Thành Đô đến Đạo Thành có thể mất khoảng 2 ngày di chuyển bằng đường bộ, nhưng nay được rút ngắn xuống còn khoảng 65 phút bay.

Sân bay có tổng vốn đầu tư 1,58 tỷ NDT, tương đương khoảng 5.500 tỷ đồng theo tỷ giá năm 2013. Công trình được thiết kế phục vụ khoảng 280.000 lượt khách mỗi năm, cùng 1.400 tấn hàng hóa và thư tín. Vào giờ cao điểm, sân bay có thể tiếp nhận khoảng 380 hành khách mỗi giờ.

Sân bay Á Đinh Đạo Thành là sân bay dân dụng cao nhất thế giới (Ảnh China).

Hạ tầng của Á Đinh Đạo Thành gồm đường băng dài 4.200m, rộng 45m và nhà ga hành khách diện tích 5.000m². Nhà ga được thiết kế theo hình dáng đĩa bay, kết hợp các chi tiết kiến trúc mang đậm văn hóa Tây Tạng. Sân bay có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay như Boeing 737 và Airbus A319.

Độ cao hơn 4.000m cũng khiến việc khai thác sân bay này có những yêu cầu riêng. Phi công phải là cơ trưởng, có chứng nhận hạ cánh tại sân bay độ cao lớn, không quá 55 tuổi và sở hữu ít nhất 1.200 giờ bay. Trong đó, tối thiểu 100 giờ phải được thực hiện trên loại máy bay đang khai thác.

Với hành khách, thách thức lớn nhất khi vừa hạ cánh là tình trạng thiếu oxy do áp suất không khí thấp. Một số người có thể xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, khó thở, được gọi là say độ cao. Du khách được khuyến cáo đi lại chậm, không chạy hoặc vận động mạnh; bình oxy cầm tay cũng được chuẩn bị để sử dụng khi cần thiết. Những trường hợp có biểu hiện nghiêm trọng có thể gặp các biến chứng như phù phổi.

Thông thường, cơ thể cần khoảng một ngày để bắt đầu thích nghi với môi trường ở độ cao hơn 4.000m. Vì vậy, việc theo dõi nồng độ oxy trong máu và sử dụng bình oxy khi cần là những lưu ý quan trọng đối với du khách đến khu vực này.

Sân bay cách khu bảo tồn thiên nhiên Yading khoảng 130 km, gần công viên quốc gia Á Đinh nổi tiếng với cảnh quan núi tuyết, hồ nước và những đỉnh núi linh thiêng. Việc đưa sân bay vào hoạt động giúp cải thiện khả năng kết nối giao thông, tạo điều kiện để du khách tiếp cận khu vực vốn có hành trình di chuyển khó khăn.