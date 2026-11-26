Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm nay tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê vào năm 1981.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc ghi nhận hơn 218.000 trẻ chào đời, tăng hơn 27.000 trẻ so với cùng kỳ năm 2025. Nếu đà phục hồi tiếp tục trong quý IV, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc trong cả năm 2026 có thể đạt mức 0,9 con/phụ nữ, lần đầu tiên kể từ năm 2019.

(Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, con số trên vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng suy giảm dân số tự nhiên, bởi mức sinh thay thế cần thiết là khoảng 2,1 con/phụ nữ. Trong bối cảnh tình trạng già hóa dân số ngày càng gia tăng, bài toán đặt ra với Hàn Quốc vẫn là xây dựng các chính sách dài hạn nhằm khuyến khích kết hôn, sinh con và giảm gánh nặng nuôi dạy trẻ.