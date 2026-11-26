Tạp chí TIME đã hợp tác với Statista để vinh danh các hãng hàng không trên toàn cầu.

Đi lại bằng đường hàng không đã trở thành một chủ đề nóng hổi trong thập kỷ qua, khi giá nhiên liệu biến động và các hãng hàng không nỗ lực cắt giảm chi phí. Năm nay, TIME đã hợp tác với Statista để vinh danh các hãng hàng không trên toàn cầu có trải nghiệm hành khách và hiệu suất vận hành xuất sắc, dựa trên các cuộc khảo sát được thực hiện trong ba năm qua cùng dữ liệu phân tích chuyến bay độc lập do OAG cung cấp.

Cách TIME xác định những hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2027

Dù xu hướng chung cho thấy doanh số đang phục hồi sau đại dịch, ngành hàng không vẫn tồn tại nhiều biến động khi các nhà khai thác phải thích nghi với trạng thái bình thường mới giữa những thách thức về chuỗi cung ứng, chi phí nhiên liệu tăng cao do bất ổn địa chính trị, sự thay đổi trong thói quen đi lại và tình trạng tồn đọng đơn hàng máy bay.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo lượng hành khách sẽ tiếp tục tăng trưởng qua từng năm, đưa doanh thu toàn ngành vượt mức 1 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, mặc dù ngành vẫn được kỳ vọng tăng trưởng trong năm nay, vào tháng 6 năm 2026, IATA đã điều chỉnh dự báo lợi nhuận cả năm của toàn ngành xuống còn 23 tỷ USD trên tổng doanh thu 1,17 nghìn tỷ USD, với biên lợi nhuận ròng chỉ đạt 2%.

“Các hãng hàng không đang hoạt động với biên lợi nhuận thực sự mỏng. Mức lợi nhuận trên mỗi hành khách mà IATA đưa ra chỉ khoảng 4,50 USD (khoảng 116.000 đồng),” ông Seçkin Özkul, phó giáo sư kiêm giám đốc Phòng thí nghiệm Đổi mới Chuỗi cung ứng thuộc Đại học Nam Florida, cho biết. “Doanh thu thu về có thể lên tới vài trăm đô la, nhưng sau đó họ phải chi trả cho rất nhiều khoản khác nhau.”

Danh sách 10 cái tên đứng đầu trong bình chọn của TIME

Theo báo cáo tháng 6 của IATA, thách thức lớn nhất đối với các hãng hàng không là tốc độ tăng chi phí nhanh hơn doanh thu, đặc biệt là hóa đơn nhiên liệu, vốn được dự báo sẽ chạm mức 351 triệu USD (khoảng 9,07 nghìn tỷ đồng) trong năm nay và chiếm 31,4% tổng chi phí vận hành.

Thương hiệu quen thuộc Emirates đứng đầu danh sách với 94.29 điểm

“Doanh thu toàn ngành được dự báo sẽ tăng khoảng 9,5% trong năm 2026, nhờ lợi suất vận tải hành khách và hàng hóa cao hơn. Tuy vậy, chi phí dự kiến sẽ tăng tới 13,1%, vượt xa mức tăng trưởng doanh thu,” báo cáo nêu rõ.

Để cân đối các con số tài chính, ngày càng nhiều hãng hàng không tìm cách gia tăng doanh thu phụ trợ, bao gồm các dịch vụ cộng thêm vào giá vé cơ bản như chọn chỗ ngồi, hành lý, suất ăn, quyền sử dụng phòng chờ và nhiều tiện ích khác.

Các hãng bay cũng cố gắng lấp đầy chỗ ngồi trên máy bay nhiều nhất có thể, bởi các chuyến bay kín chỗ đồng nghĩa với việc chi phí cố định được phân bổ cho nhiều khách hàng hơn. “Đó là lý do tại sao đôi khi họ gặp phải vấn đề bán vé vượt quá số ghế,” ông Özkul giải thích, “bởi họ có những kỹ sư công nghiệp xuất sắc chuyên tính toán xác suất hành khách bỏ lỡ chuyến bay.”

Để phục vụ tốt hơn nhóm hành khách hiện đại, các hãng hàng không quy mô nhỏ thường cung cấp trải nghiệm cơ bản với mức giá rẻ và tính phí cho các dịch vụ bổ sung.

Cái tên đứng đầu không xa lạ

Emirates, hãng đứng vị trí số 1 trong danh sách chung Hãng hàng không có giá trị tốt nhất (Best Value) cũng như danh sách phụ Hãng hàng không tốt nhất cho khách công tác, đã xây dựng danh tiếng là một trong những trải nghiệm bay sang trọng bậc nhất hành tinh.

Kết quả xếp hạng được tổng hợp từ nghiên cứu định lượng của Statista dựa trên khảo sát hành khách toàn cầu về các trải nghiệm bay trong vòng 3 năm qua. Người tham gia đánh giá các hãng bay dựa trên nhiều tiêu chí cụ thể như độ thoải mái của khoang hành khách, chất lượng dịch vụ, hệ thống giải trí, kết nối mạng, ẩm thực và mức độ thân thiện với gia đình.

Theo đánh giá từ phía đơn vị tổ chức, ngôi đầu bảng của Emirates đến từ sự đồng đều giữa trải nghiệm dịch vụ và độ tin cậy trong vận hành. Hãng đang triển khai chương trình nâng cấp khoang hành khách trị giá 7 tỷ USD, hoàn thiện trên 108 máy bay nhằm đồng bộ hóa sản phẩm, đặc biệt là mở rộng hạng ghế Phổ thông Đặc biệt (Premium Economy) tới gần 100 điểm đến vào cuối năm 2026.

Về mặt kỹ thuật và tiện ích, Emirates đã đưa vào sử dụng một số trang bị mới như ghế Phổ thông Đặc biệt điều chỉnh điện có vách ngăn riêng tư, tựa đầu U-Dream cho hạng Phổ thông và lắp đặt Wi-Fi Starlink miễn phí trên 74 máy bay.

Hệ thống giải trí trên chuyến bay cũng được hành khách đánh giá cao, duy trì hơn 6.500 kênh nội dung với hơn 40 ngôn ngữ, đi kèm thực đơn được điều chỉnh theo từng vùng miền và thay đổi hằng tháng.

Đối với từng nhóm hành khách đặc thù, hãng cung cấp các dịch vụ bổ trợ riêng biệt. Khách đi theo gia đình có thể sử dụng suất ăn dinh dưỡng, vật dụng cho trẻ sơ sinh hoặc tham gia chương trình làm quen với việc đi máy bay dành cho trẻ tự kỷ tại hơn 80 điểm đến.

Trong khi đó, nhóm khách công tác được phục vụ thông qua các khoang Thương gia nâng cấp trên các dòng máy bay thân rộng (Boeing 777, Airbus A380, A350), hệ thống 42 phòng chờ trên toàn cầu cùng dịch vụ xe đưa đón tại một số thị trường nhất định.

Câu chuyện của Emirates bắt đầu vào năm 1985 khi hãng bắt đầu hoạt động với chỉ hai máy bay. Ngày nay, Hãng khai thác đội bay Airbus A380 và Boeing 777 lớn nhất thế giới, mang đến cho hành khách sự thoải mái của những chiếc máy bay thân rộng mới nhất và tiện nghi nhất trên bầu trời.

Hãng truyền cảm hứng cho du khách trên toàn thế giới với mạng lưới các điểm đến không ngừng phát triển trên toàn thế giới, dịch vụ giải trí trên chuyến bay hàng đầu trong ngành, ẩm thực đa dạng vùng miền và dịch vụ đẳng cấp thế giới.

Nguồn: TIME