Tỷ phú Elon Musk tin rằng robot hình người có thể mở ra một kỷ nguyên mà tất cả mọi người đều có thu nhập cao, không còn phải lo lắng về tiền bạc hay việc làm.

Trong khi phần lớn lãnh đạo doanh nghiệp thuyết phục các nhà đầu tư bằng triển vọng lợi nhuận và thị phần, CEO Tesla Elon Musk lại đưa ra một tham vọng lớn hơn nhiều. Đó là xóa bỏ đói nghèo.

Vị tỷ phú đang đặt robot hình người Optimus vào trung tâm chiến lược phát triển của Tesla. Theo ông, đây cũng là con đường khả thi duy nhất để xây dựng một thế giới không còn người nghèo.

"Mọi người thường nói về việc xóa bỏ đói nghèo, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tuyệt vời cho tất cả mọi người. Thực ra, chỉ có một cách để làm được điều đó, chính là robot Optimus", Elon Musk phát biểu tại cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla ngày 6/11/2025.

Cũng tại cuộc họp này, các cổ đông Tesla đã thông qua gói thù lao có giá trị tiềm năng lên tới 1.000 tỷ USD dành cho ông Musk, với một trong những mục tiêu là đưa 1 triệu robot Optimus vào hoạt động.

Ngày 16/11/2025, vị tỷ phú tiếp tục khẳng định trên mạng xã hội X rằng Optimus sẽ xóa bỏ đói nghèo và mang lại thu nhập cao cho tất cả mọi người.

Khác với mô hình thu nhập cơ bản phổ quát, trong đó chính phủ cung cấp một khoản tiền đủ để người dân trang trải những nhu cầu thiết yếu, Elon Musk hình dung một tương lai mà mọi người có thể tiếp cận bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào họ mong muốn.

"Trong một kịch bản thuận lợi, chúng ta sẽ có thu nhập cao chung. Bất kỳ ai cũng có thể sở hữu những sản phẩm hoặc sử dụng những dịch vụ mà họ muốn. Tuy nhiên, sẽ có rất nhiều biến động và xáo trộn trong quá trình chuyển đổi", ông Musk cho biết.

Quan điểm này một lần nữa được vị tỷ phú nhắc lại vào ngày 17/12/2025, khi nhà đầu tư Ray Dalio tuyên bố sẽ đóng góp vào chương trình tài khoản đầu tư dành cho trẻ em tại Mỹ, sau cam kết tài trợ 6,25 tỷ USD của vợ chồng tỷ phú Michael và Susan Dell.

"Đó chắc chắn là một nghĩa cử đẹp của vợ chồng Dell, nhưng trong tương lai sẽ không còn đói nghèo, vì vậy cũng không cần tiết kiệm tiền. Tất cả mọi người sẽ có thu nhập cao", Musk viết.

Đối với các cổ đông Tesla, nếu Optimus thực sự có thể làm được những gì ông Musk kỳ vọng, mảng robot có thể trở nên quan trọng hơn cả hoạt động kinh doanh ô tô của hãng.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III ngày 21/10, Elon Musk cho biết Tesla đã bước vào giai đoạn đầu sản xuất Optimus trên dây chuyền sản xuất quy mô lớn tại nhà máy Fremont. Công ty dự kiến bắt đầu bàn giao robot cho các doanh nghiệp bên ngoài vào khoảng cuối năm 2027.

Phát biểu tại Hội nghị TomorrowX ngày 18/11, CEO Tesla cũng bày tỏ sự lạc quan về nhu cầu thị trường. "Tôi nghĩ gần như tất cả mọi người đều sẽ muốn sở hữu một robot, nếu không muốn nói là hai", ông cho biết.

Tuy nhiên, chính Elon Musk cũng thừa nhận quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế mà robot và trí tuệ nhân tạo đảm nhiệm phần lớn công việc sẽ đi kèm nhiều biến động.

Trong bối cảnh những lo ngại về tác động của AI đối với thị trường lao động ngày càng gia tăng, viễn cảnh mà ông Musk đưa ra vẫn để ngỏ hai câu hỏi lớn: Ai sẽ sở hữu những robot này và của cải do chúng tạo ra sẽ được phân phối tới người dân như thế nào?

Xóa bỏ đói nghèo có lẽ là một trong những lời hứa tham vọng nhất mà Elon Musk từng đưa ra với các cổ đông Tesla. Và vị tỷ phú tin rằng chỉ một sản phẩm duy nhất có thể hiện thực hóa điều đó.

Theo Yahoo Finance