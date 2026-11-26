Cơ quan Lâm nghiệp Mỹ vừa công bố những tài liệu lưu trữ về các vụ phát hiện dấu chân và sinh vật bí ẩn bị nghi là Bigfoot tại Oregon và Montana, trong đó có hồ sơ điều tra kéo dài từ năm 1982.

Bigfoot, sinh vật bí ẩn thường được mô tả có hình dáng giống vượn khổng lồ, một lần nữa trở thành chủ đề gây chú ý sau khi Cơ quan Lâm nghiệp Mỹ (US Forest Service) bổ sung loạt tài liệu liên quan đến những lần nghi nhìn thấy sinh vật này vào kho lưu trữ công khai.

Các hồ sơ ghi nhận những báo cáo về dấu chân bất thường tại hai bang Montana và Oregon, trong đó có một cuộc điều tra được thực hiện từ năm 1982 bởi chuyên gia sinh vật hoang dã Rodney Johnson.

Theo tài liệu được công bố, năm 1982, Johnson tiến hành kiểm tra những dấu chân kỳ lạ xuất hiện tại 3 địa điểm thuộc Rừng quốc gia Umatilla, khu vực đông bắc bang Oregon. Để xác định nguồn gốc, ông hoặc một người cùng tham gia điều tra đã đổ thạch cao lấy khuôn của 2 dấu chân.

Ảnh: Getty Images

Sau khi kiểm tra, Johnson đưa ra 8 lý do cho thấy những dấu vết này khó có thể thuộc về Sasquatch, tên gọi khác của Bigfoot. Trong đó, ông nhận thấy khoảng cách giữa các bước chân không thay đổi theo độ dốc của địa hình; dấu chân tại cả hai địa điểm đều không lún xuống hết đáy lớp bùn và các ngón chân nhỏ không có phần đệm rõ ràng ở đầu ngón như đặc điểm được dự đoán ở một bàn chân thực sự.

Tuy nhiên, điều khiến cuộc điều tra trở nên đáng chú ý là Johnson không hoàn toàn bác bỏ khả năng những dấu chân này có nguồn gốc từ một sinh vật chưa được biết đến.

"Nếu những dấu chân này là giả, người thực hiện hẳn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và chú ý đến từng chi tiết", Johnson viết trong báo cáo.

Ông cho rằng những đường vân trên dấu chân trông rất tự nhiên, đến mức gần như nghi ngờ người làm giả đã sử dụng khuôn đúc từ một bàn chân thật để tạo ra chúng. Dù vậy, nếu đúng như vậy, những nếp gấp khác trên bàn chân đáng lẽ cũng phải xuất hiện trên dấu vết.

Trong một báo cáo tiếp theo, nhân viên điều tra của Cơ quan Lâm nghiệp Mỹ đưa ra kết luận dứt khoát hơn, cho rằng các dấu chân là "một nỗ lực giả mạo rất tinh vi". Tài liệu cũng ghi lại lời đề nghị khép lại vụ việc: "Hy vọng bản ghi nhớ này là đủ để kết thúc hồ sơ 'Bigfoot'".

Dù cuộc điều tra năm 1982 đã đi đến kết luận như vậy, những câu chuyện về sinh vật bí ẩn này vẫn tiếp tục xuất hiện trong các tài liệu được công bố.

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Một trong số đó là bản tường thuật năm 1980 của Leo Kinney, một người dân tại Montana. Trong bài viết mang màu sắc kể chuyện, Kinney thuật lại chuyến đi vào rừng cùng 3 người khác để tìm xác một con nai sừng tấm (elk).

Thay vì tìm được con vật, nhóm người được cho là đã phát hiện dấu vết của một sinh vật đi bằng hai chân. Kinney cho biết dù không trực tiếp nhìn thấy nó, cả nhóm đều nhận thấy dấu chân, mùi hôi nồng nặc và một âm thanh giống tiếng gầm gừ phát ra trong rừng.

Sau khi nhận định sinh vật này có thể đã nhấc xác con nai lên và kéo đi, cả nhóm quyết định không tiếp tục truy tìm. Kinney kể rằng khi trò chuyện lại sau đó, họ mới biết tất cả đều có chung cảm giác bất an và lạnh sống lưng trong lần chạm trán kỳ lạ ấy.

Một tài liệu khác là bài báo đăng trên Clark Fork Valley Press ngày 13/1/2003, ghi nhận lời kể về việc một nhóm người tại Montana phát hiện hàng trăm dấu chân kỳ lạ.

"Tôi đã không tin cho đến khi tận mắt nhìn thấy những dấu chân đó", một phụ nữ được dẫn lời trong bài báo.

Những báo cáo về Bigfoot không chỉ xuất hiện tại Mỹ. Tháng 6/2026, một số cư dân ở vùng nông thôn Ontario, Canada, cũng kể rằng họ nhìn thấy hai sinh vật có hình dáng lớn bất thường đang bới tìm thức ăn trong thùng rác.

Một lời kể mô tả có hai cá thể, "một con lớn, một con nhỏ hơn", trong đó cá thể nhỏ có bộ lông màu nâu quế nổi bật.

Theo Bigfoot Mapping Project, dự án lập bản đồ các lần được cho là phát hiện Bigfoot trên thế giới, hiện có hơn 16.000 báo cáo liên quan đến sinh vật bí ẩn này. Những người tin rằng mình từng nhìn thấy Bigfoot hoặc phát hiện dấu vết của nó cũng có thể gửi thông tin lên hệ thống để bổ sung dữ liệu.

Josh Redstone, giáo sư triết học tại Đại học Carleton, Canada, từng chia sẻ với The Guardian rằng Bigfoot là ví dụ điển hình cho sức hấp dẫn của những điều chưa được kiểm chứng đối với con người.

"Đối với những người tin vào Sasquatch, luôn có sự phấn khích trước khả năng khám phá ra một điều gì đó mới mẻ", ông nói.

Dù những câu chuyện và dấu vết được ghi nhận qua nhiều thập kỷ vẫn tiếp tục khơi gợi sự tò mò, sự tồn tại của Bigfoot đến nay chưa được giới khoa học xác nhận. Các tài liệu vừa được công bố chủ yếu phản ánh lịch sử những lần báo cáo nhìn thấy sinh vật này và quá trình điều tra các dấu vết được cho là có liên quan, chứ không phải bằng chứng chứng minh Bigfoot thực sự tồn tại.

Nguồn: The Guardian