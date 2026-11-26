Được đưa vào sử dụng từ năm 1930, sân vận động này nổi tiếng với vị trí cao 3.581m so với mực nước biển.

Tọa lạc tại khu Miraflores, thành phố La Paz, Estadio Hernando Siles là sân vận động lớn nhất Bolivia, với sức chứa 41.143 chỗ ngồi. Tuy nhiên, điều làm nên danh tiếng đặc biệt của công trình không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở vị trí địa lý hiếm có. Sân nằm ở độ cao khoảng 3.581m so với mực nước biển, thuộc nhóm những sân vận động bóng đá cao nhất thế giới.

Để dễ hình dung, Hernando Siles còn cao hơn đỉnh Fansipan – nóc nhà Đông Dương (3.143m) gần 440m. Ở độ cao này, không khí loãng, áp suất khí quyển thấp và lượng oxy sẵn có giảm đáng kể, buộc cơ thể con người phải thích nghi với môi trường thiếu oxy. Điều kiện đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hô hấp, sức bền và hiệu suất vận động của các cầu thủ.

Trong khi các tuyển thủ Bolivia đã quen với môi trường vùng cao, thường xuyên sinh sống, tập luyện và thi đấu tại đây, những đội bóng đến từ Brazil, Argentina hay các quốc gia có địa hình thấp lại phải đối mặt với bất lợi đáng kể khi làm khách tại La Paz. Đây cũng là lý do Hernando Siles từ lâu được xem là một trong những sân đấu khó khăn nhất đối với các đội khách tại Nam Mỹ.

Các cầu thủ Brazil trong phòng thay đồ sau trận đấu với Bolivia - Ảnh: FIFA

Còn được biết đến với tên gọi Estadio Olímpico La Paz, công trình không chỉ là sân nhà của hai câu lạc bộ nổi tiếng Bolívar và The Strongest mà còn là địa điểm gắn bó lâu năm với đội tuyển quốc gia Bolivia. Sân vận động được đưa vào sử dụng lần đầu năm 1930. Trận đấu đầu tiên tại đây là cuộc đối đầu giữa The Strongest và Universitario, với chiến thắng 4-1 nghiêng về The Strongest.

Tuy nhiên, công trình mà người hâm mộ nhìn thấy ngày nay không phải sân vận động nguyên bản được xây dựng từ gần một thế kỷ trước.

Lịch sử của Hernando Siles trải qua một bước ngoặt lớn vào giữa thập niên 1970. Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động, sân vận động đầu tiên bị đóng cửa và phá dỡ năm 1975, nhường chỗ cho một công trình mới trên chính địa điểm này.

Chỉ 2 năm sau, năm 1977, sân Hernando Siles hiện tại chính thức được khánh thành, kịp phục vụ Đại hội Thể thao Bolivar lần thứ VIII tổ chức tại Bolivia. Việc xây dựng lại giúp công trình đáp ứng tốt hơn nhu cầu tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn cũng như những trận đấu bóng đá quốc tế.

Hernando Siles được thiết kế theo mô hình sân vận động đa năng. Bên cạnh mặt sân bóng đá, công trình còn có đường chạy điền kinh và các khu vực phục vụ những môn thể thao khác. Hệ thống khán đài bao quanh sân tạo không gian sức chứa lớn, đồng thời trở thành điểm hội tụ của đông đảo người hâm mộ mỗi khi đội tuyển Bolivia thi đấu trên sân nhà.

Qua nhiều thập kỷ, công trình tiếp tục được cải tạo và nâng cấp để đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu. Đáng chú ý, năm 2007, sân được lắp đặt ghế ngồi trên toàn bộ khán đài, đưa sức chứa lên khoảng 41.143 chỗ.

Dù không sở hữu những kết cấu mái che đồ sộ hay thiết kế kiến trúc mang tính biểu tượng như nhiều sân vận động hiện đại, Hernando Siles vẫn có một lợi thế đặc biệt mà không công trình nào dễ dàng sao chép: vị trí địa lý ở độ cao hơn 3.500m.

Estadio Hernando Siles nằm ở độ cao khoảng 3.581m so với mực nước biển.

Dù sở hữu lịch sử lâu đời và vị trí địa lý đặc biệt, Hernando Siles hiện cũng phải đối mặt với những thách thức lớn về bảo trì và chất lượng hạ tầng.

Tháng 5/2025, sau đợt kiểm tra công trình, Hiệp hội Kỹ sư Bolivia (SIB) tại La Paz cảnh báo sân vận động xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp, đặc biệt tại một số khu vực khán đài.

Các kỹ sư ghi nhận tình trạng thấm nước, bê tông bong tróc, cốt thép bị ăn mòn và lộ ra ngoài. Một số hệ thống điện cũng được đánh giá tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trong khi ghế ngồi và các hạng mục phụ trợ đã xuống cấp sau nhiều năm khai thác.

Đáng chú ý, tình trạng nước thấm kéo dài khiến cốt thép bên trong kết cấu bê tông bị ăn mòn. Đây là vấn đề cần được đánh giá kỹ lưỡng bởi có thể ảnh hưởng đến độ bền và khả năng chịu lực của công trình.

Đến tháng 10/2025, các chuyên gia SIB tiếp tục kêu gọi huy động nguồn lực để thực hiện khảo sát chuyên sâu, đánh giá toàn diện hiện trạng sân vận động trước khi đưa ra phương án sửa chữa. Kinh phí dành cho các nghiên cứu bổ sung và thiết kế đánh giá toàn sân được ước tính khoảng 40.000 USD.

Bước sang năm 2026, công tác cải thiện chất lượng sân tiếp tục được quan tâm. Tháng 6/2026, các đơn vị quản lý cho biết việc chăm sóc mặt cỏ vẫn được duy trì thường xuyên, kể cả trong những giai đoạn không tổ chức thi đấu.

Đáng chú ý, ngày 12/10/2026, Liên đoàn Bóng đá Bolivia (FBF) tiến hành kiểm tra sân vận động, tập trung đánh giá mặt cỏ, hệ thống thoát nước, khu vực khởi động và các hạng mục hạ tầng chung. Kết quả kiểm tra ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác duy tu, đồng thời cho thấy nỗ lực cải thiện điều kiện thi đấu tại công trình.

Theo Los Tiempos ngày 13/10/2026, Chủ tịch FBF Fernando Costa cũng bày tỏ mong muốn đưa đội tuyển quốc gia trở lại thi đấu tại Hernando Siles, hướng tới các giải đấu quốc tế và vòng loại World Cup 2030.