Đây là nhận định được Phó tổng thống Mỹ - ông JD Vance chia sẻ với phóng viên.

Mới đây, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã nói với ông rằng Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, không nằm trong diện điều tra.

"Tôi được Bộ Tư pháp và nhiều quan chức trong bộ máy an ninh quốc gia thông báo rằng ông ấy (PV: ông Jensen Huang) không bị điều tra," Vance nói với các phóng viên ở Ohio ngày 25/11 sau khi được hỏi ông đã nhận được sự đảm bảo nào về việc Huang không bị điều tra hay không. "Thậm chí không có thông tin rằng ông ấy sắp bị truy tố, mà chỉ là ông ấy không bị điều tra."

Phó Tổng thống Mỹ cho rằng ông Huang Jensen Huang không nằm trong diện điều tra. Ảnh: AP

Ông Vance phát biểu hai ngày sau khi Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn kênh CNBC rằng một cuộc điều tra đã được tiến hành. Ông Trump được hỏi rằng Bộ trưởng Tư pháp Mỹ - ông Blanche đã nói gì với ông về khả năng Huang phải chịu trách nhiệm hình sự và liệu chip Nvidia có được đưa vào Trung Quốc trái với luật xuất khẩu của Mỹ hay không.

"Họ đã tiến hành một cuộc điều tra khá kỹ lưỡng, và họ cảm thấy rằng chính ông ấy đã được minh oan," ông Trump nói.

Hãng Reuters đưa tin ngày 25/11 rằng Bộ Tư pháp đã không tiến hành một cuộc điều tra chính thức nào đối với Huang trước khi Trump thúc đẩy việc phục chức cho ông làm CEO Nvidia.

Theo báo cáo, Blanche đã kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy Huang đã vi phạm pháp luật dựa trên các cuộc điều tra đối với khách hàng của Nvidia là Super Micro Computer và Megaspeed. Bộ Tư pháp Mỹ không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về báo cáo của Reuters. Đồng thời, Nvidia cũng không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về phát ngôn của ông Vance.

Trước đó, ông Huang đã từ chức CEO Nvidia sau khi tờ New York Times đưa tin về việc ông có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, trong đó có một mối quan hệ với một nữ doanh nhân Trung Quốc và từng là giám đốc điều hành của nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Ông Huang đã được phục chức Giám đốc điều hành của Nvidia vào ngày 23/11, sau khi hội đồng quản trị của nhà sản xuất chip này cho biết họ đã nhận được "ý kiến từ các cấp cao của chính phủ Mỹ" rằng ông Huang không phải là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Ông Huang dự kiến sẽ tham dự một cuộc phỏng vấn kín với các ủy ban Hạ viện vào ngày 1/12 về các giao dịch của ông với Megaspeed. Cùng lúc đó, Nvidia sẽ tổ chức hội nghị thường niên để giới thiệu các công nghệ mới tại Washington.

Theo CNBC