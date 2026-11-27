Một loài cá quen thuộc ở châu Á lại khiến Mỹ phải áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt vì lý do ít ai ngờ tới.

Loài cá này vốn quen thuộc tại nhiều nước châu Á, nhưng khi xuất hiện tại Mỹ lại trở thành mối lo ngại đối với các nhà quản lý môi trường. Điều đáng nói là nguy cơ không đến từ nọc độc hay khả năng tấn công con người, mà liên quan đến một bộ phận cơ thể tưởng chừng rất bình thường.

Theo Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ (USFWS), đây là cá trắm đen, tên khoa học Mylopharyngodon piceus, có nguồn gốc từ Đông Á. Loài cá này được nuôi làm thực phẩm tại Trung Quốc nhưng lại nằm trong danh sách động vật gây hại tại Mỹ.

Cá trắm đen là loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ Đông Á, được nuôi thương phẩm tại Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Vì sao Mỹ cấm nhập khẩu loài cá có bộ răng đặc biệt?

Nhìn bên ngoài, cá trắm đen không quá khác biệt so với nhiều loài cá nước ngọt khác. Chúng có thân thuôn dài, vảy lớn, lưng màu sẫm và thường sinh sống gần đáy sông, hồ.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), cá trắm đen có ngoại hình tương tự cá trắm cỏ nhưng sở hữu cấu tạo đặc biệt bên trong cơ thể.

Đáng chú ý, miệng cá trắm đen không có răng. Thay vào đó, chúng có bộ răng nằm sâu trong họng, gọi là răng hầu.

Theo USFWS, những chiếc răng này có bề mặt rộng, hình dáng tương tự răng hàm của con người. Chúng giúp cá nghiền nát lớp vỏ cứng của các loài động vật thân mềm như ốc và trai nước ngọt.

Khi còn nhỏ, cá trắm đen chủ yếu ăn động vật phù du và ấu trùng côn trùng. Khi trưởng thành, chúng chuyển sang ăn động vật thân mềm có vỏ cứng. Bộ răng hầu phát triển giúp loài cá này khai thác nguồn thức ăn mà nhiều loài cá khác khó sử dụng.

Cá trắm đen sở hữu bộ răng nằm sâu trong họng, giúp nghiền vỡ lớp vỏ cứng của ốc và trai nước ngọt. (Ảnh: Wiki)

Không chỉ sở hữu cấu tạo khác thường, cá trắm đen còn có thể đạt kích thước lớn. Theo USFWS, cá trưởng thành thường nặng khoảng 15 kg, nhưng những cá thể đặc biệt có thể đạt tới 70 kg. Một số con dài hơn 1,5 m.

Tuy nhiên, chính tập tính ăn ốc và trai mới là nguyên nhân quan trọng khiến Mỹ lo ngại.

Theo USFWS, cá trắm đen xuất hiện tại Mỹ từ khoảng thập niên 1970–1980, ban đầu bị lẫn trong các lô cá trắm cỏ nhập khẩu. Sau đó, chúng được sử dụng tại một số trang trại thủy sản nhằm kiểm soát ốc trong ao nuôi.

Đến thập niên 1990, một số cá thể thoát ra ngoài tự nhiên trong những đợt lũ lớn và xuất hiện tại lưu vực sông Mississippi.

Sự hiện diện của cá trắm đen làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy giảm các quần thể trai và ốc nước ngọt bản địa, trong đó có những loài đang bị đe dọa.

Theo USGS, nếu phát triển với số lượng lớn, cá trắm đen có thể gây áp lực đáng kể lên động vật thân mềm và làm thay đổi cân bằng sinh thái tại những khu vực chúng xâm nhập.

Vì vậy, Mỹ đã đưa cá trắm đen vào danh sách động vật gây hại theo Đạo luật Lacey. Quy định liên bang hạn chế nhập khẩu cá sống và vật liệu sinh sản có khả năng phát triển, trừ những trường hợp được cấp phép.

Điều này không đồng nghĩa Mỹ cấm mọi sản phẩm cá trắm đen đã chế biến. Biện pháp kiểm soát chủ yếu nhằm ngăn loài cá ngoại lai tiếp tục phát tán trong tự nhiên.

Trung Quốc sản xuất hơn 800.000 tấn loài cá này mỗi năm

Trái ngược với Mỹ, Trung Quốc phát triển cá trắm đen thành một đối tượng nuôi thủy sản có sản lượng lớn.

Theo Niên giám Thống kê Thủy sản Trung Quốc 2024, sản lượng cá trắm đen nuôi tại quốc gia này đạt 800.057 tấn trong năm 2023.

Những cá thể cá trắm đen lớn có thể đạt trọng lượng tới 70 kg và chiều dài hơn 1,5 m. (Ảnh: Sohu)

Cá trắm đen thuộc nhóm cá nuôi truyền thống của Trung Quốc, cùng với cá trắm cỏ, cá mè trắng và cá mè hoa. Tuy nhiên, mỗi loài có tập tính ăn và vai trò khác nhau trong hoạt động nuôi thủy sản.

Trong khi cá trắm cỏ chủ yếu ăn thực vật, cá trắm đen sử dụng nguồn thức ăn là động vật thân mềm. Đặc điểm này giúp người nuôi tận dụng những nguồn thức ăn phù hợp trong ao, hồ.

Tại Trung Quốc, cá trắm đen được tiêu thụ dưới nhiều hình thức, từ cá tươi bán tại chợ đến nguyên liệu chế biến các món hấp, om và kho truyền thống.

Sản lượng hơn 800.000 tấn cho thấy quy mô đáng kể của hoạt động nuôi cá trắm đen tại quốc gia này. Tuy nhiên, đây là số liệu riêng của loài cá này, không phải tổng sản lượng của toàn bộ nhóm cá chép.

Vì sao cùng một loài cá lại được quản lý khác nhau?

Sự đối lập giữa Mỹ và Trung Quốc chủ yếu xuất phát từ điều kiện sinh thái.

Tại Trung Quốc, cá trắm đen là loài bản địa, được nuôi và khai thác làm thực phẩm từ lâu. Trong khi đó, tại Mỹ, chúng là loài ngoại lai có nguy cơ ảnh hưởng đến các quần thể động vật thân mềm bản địa.

Theo USFWS, nhiều loài trai nước ngọt tại Mỹ đang bị đe dọa. Những loài này có vai trò quan trọng trong việc lọc nước và duy trì chất lượng môi trường sống.

Mỹ kiểm soát nghiêm ngặt việc nhập khẩu cá trắm đen sống do lo ngại chúng đe dọa các loài động vật thân mềm bản địa. (Ảnh: RG)

Nếu cá trắm đen phát triển quần thể ngoài tự nhiên, tập tính ăn ốc và trai có thể khiến các loài bản địa chịu thêm áp lực.

Do đó, việc kiểm soát nhập khẩu cá sống là biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ phát tán và bảo vệ hệ sinh thái nước ngọt.

Câu chuyện cá trắm đen cho thấy một loài sinh vật có thể mang lại giá trị kinh tế tại quê hương nhưng trở thành mối lo ngại khi xuất hiện ở môi trường mới. Trong khi Trung Quốc từng sản xuất hơn 800.000 tấn mỗi năm, Mỹ vẫn kiểm soát nghiêm ngặt việc nhập khẩu loài cá sở hữu bộ răng đặc biệt nằm sâu trong họng này.

Theo USFWS; USGS; Oversea