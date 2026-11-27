Một người đàn ông 55 tuổi đã tử vong sau khi chiếc ô tô do ông điều khiển bất ngờ lao xuyên qua tường chắn, rơi từ khu vực đỗ xe tầng 4 của một khách sạn tại Philippines.

Theo ABS-CBN News, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h40 ngày 26/11 tại tòa nhà Citadines Benavidez Makati, thành phố Makati, Philippines. Cảnh sát trưởng thành phố Makati, Đại tá Pedro Alagano Jr., xác nhận tài xế 55 tuổi đã tử vong sau vụ việc.

Nguồn: The Straits Times

Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát, chiếc ô tô đang di chuyển xuống đường dốc từ tầng 5 để tiến vào khu vực đỗ xe tầng 4 thì xảy ra tai nạn. Trong lúc điều khiển xe qua đoạn đường dốc, phần đầu bên trái của phương tiện bất ngờ va vào tường tòa nhà, khiến tài xế mất kiểm soát. Chiếc xe sau đó tiếp tục đâm vào một cọc chắn (bollard) nhưng không dừng lại. Phương tiện lao thẳng về phía trước, xuyên qua một bức tường rồi rơi khỏi tòa nhà.

Lực lượng cứu hộ thành phố Makati nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi tiếp cận chiếc xe, họ phát hiện tài xế đã ngừng thở, không còn mạch. Cảnh sát sau đó xác nhận người đàn ông tử vong.

Trong thông cáo gửi ABS-CBN News, The Ascott Limited Philippines, đơn vị vận hành Citadines Benavidez Makati, cho biết đã nắm được thông tin về vụ tai nạn liên quan đến một phương tiện thuộc sở hữu của người thuê một căn hộ tư nhân tại khu bất động sản này.

Ảnh: Bayan Babylyn Batiller

"Ưu tiên trước mắt của chúng tôi là hỗ trợ những người bị ảnh hưởng", đại diện công ty cho biết.

Đơn vị vận hành khách sạn cũng khẳng định đang hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng, đồng thời duy trì liên lạc với những cá nhân liên quan trong quá trình điều tra.

Vì tôn trọng quyền riêng tư của những người bị ảnh hưởng cũng như quá trình điều tra đang diễn ra, công ty cho biết chưa thể cung cấp thêm thông tin vào thời điểm hiện tại.

Sau vụ tai nạn, các mảnh vỡ tại hiện trường, bao gồm những phần thép bị bật khỏi kết cấu tòa nhà, đã được lực lượng chức năng thu dọn. Chiếc ô tô biến dạng cũng được đưa khỏi khu vực sau khi thi thể tài xế được đưa ra ngoài.

Nguồn: ABS-CBN News