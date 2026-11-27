Các tờ tiền giấy bị mối mọt gặm nham nhở nghiêm trọng: tiền vón cục dính chặt vào nhau, lỗ chỗ chi chít, đan xen cặn mối, bề mặt hư hại nặng và rất khó nhận diện.

Gần đây, ông Trương ở Trùng Khánh, Trung Quốc mở một thùng carton cũ, bên trong là khoản tiền tiết kiệm 200.000 nhân dân tệ (775 triệu đồng) mà ông dành dụm cho con trai cưới vợ. Nhưng ngay khoảnh khắc mở thùng ra, ông Trương sững sờ.

Do cất giữ lâu ngày trong ngôi nhà ẩm thấp, các tờ tiền giấy bị mối mọt gặm nham nhở nghiêm trọng: tiền vón cục dính chặt vào nhau, lỗ chỗ chi chít, đan xen cặn mối, bề mặt hư hại nặng và rất khó nhận diện.

Khoản tiền sính lễ 200.000 nhân dân tệ ông Trương tích góp cho con trai bị mối ăn hư hại nặng.

Vô cùng lo lắng, ông Trương đến chi nhánh Bành Thủy của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) cầu cứu. Sau khi nắm bắt tình hình, nhân viên điểm giao dịch lập tức báo cáo lên Chi nhánh Kiềm Giang thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).

Để giảm thiểu tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần, sau khi tiếp nhận báo cáo, Chi nhánh Kiềm Giang thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phản hồi nhanh chóng, thông qua hướng dẫn từ xa qua video giúp chi nhánh Bành Thủy của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc tiến hành sàng lọc sơ bộ, vệ sinh và tách tờ tiền, hoàn tất thuận lợi việc giám định và đổi tiền rách nát mức độ nhẹ, chi trả lần đầu 138.550 tệ (hơn 500 triệu đồng).

Ông Trương đến chi nhánh Bành Thủy của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc cầu cứu.

Tuy nhiên, phần tiền bị mối ăn hư hại nặng còn lại rất khó xác định chuẩn xác tiêu chuẩn đổi tiền qua hình ảnh từ xa.

Chi nhánh Bành Thủy của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã bố trí nhân viên mang số tiền còn lại lên Chi nhánh Kiềm Giang thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để giám định chuyên sâu. "Chúng ta tỉ mỉ thêm một phần, người dân bớt thiệt hại thêm một phần", đại diện ngân hàng cho biết.

Dưới sự hướng dẫn của Chi nhánh Thành phố Trùng Khánh thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nhân viên Phòng Tiền tệ và Vàng bạc của Chi nhánh Kiềm Giang đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan trong Quy định đổi nhân dân tệ rách nát, bẩn của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc: tỉ mỉ làm sạch từng chút cặn mối, nhận diện hoa văn trên mặt tiền từng tờ một, kiểm tra đặc điểm chống giả, tính toán chính xác diện tích còn lại hợp lệ, thực hiện kiểm tra chéo hai người và lưu vết toàn bộ quy trình.

Sau 5 giờ kiên nhẫn ghép và kiểm tra, cuối cùng họ xác định có 45 tờ được đổi toàn phần và 113 tờ được đổi một nửa, chi trả thêm 10.150 tệ, nâng tổng số tiền đổi được lên 148.700 tệ (khoảng 576 triệu đồng) - mức vớt vát thiệt hại vượt xa kỳ vọng của ông Trương.

Nguồn: HK01