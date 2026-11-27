Bên trong tòa tháp dự kiến bố trí 59 thang máy phục vụ việc di chuyển giữa các khu vực chức năng, bao gồm khách sạn hạng sang, văn phòng, căn hộ và không gian dành cho khách tham quan.

Ảnh minh họa

Tòa tháp Jeddah Tower tại Saudi Arabia đã đạt độ cao khoảng 486 m, tương ứng tầng 121, trong quá trình thi công. Khi hoàn thành vào năm 2028, công trình dự kiến cao hơn 1.000 m, vượt xa kỷ lục hiện tại của Burj Khalifa tại Dubai.

Theo CPG, ngày 29/10, tạp chí chuyên ngành MEP Middle East đưa tin Jeddah Tower đã được xây dựng đến tầng 121, đạt chiều cao khoảng 486 m so với mặt đất. Công trình nằm tại thành phố Jeddah, ven Biển Đỏ, phía tây Saudi Arabia.

Tiến độ này cho thấy tốc độ thi công đáng chú ý của dự án trong thời gian gần đây. Theo New Atlas, ngày 8/10, tòa tháp mới đạt 118 tầng, cao khoảng 474 m. Như vậy, chỉ trong khoảng 3 tuần, công trình đã tăng thêm 3 tầng, tương ứng khoảng 12 m.

Với chiều cao hiện tại, Jeddah Tower đã vượt qua một số tòa nhà chọc trời nổi tiếng trên thế giới. Đáng chú ý, công trình này cũng đã cao hơn Landmark 81 tại TP.HCM – tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay – khoảng 25 m. Landmark 81 có chiều cao 461,2 m, trong khi Jeddah Tower đã đạt khoảng 486 m dù vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Tham vọng xây dựng công trình cao hơn 1.000 m

Jeddah Tower, còn được gọi là JEC Tower và trước đây mang tên Kingdom Tower, được thiết kế với mục tiêu vượt mốc 1.000 m, trở thành tòa nhà đầu tiên trên thế giới đạt chiều cao này.

Theo MEP Middle East, công trình dự kiến có 167 tầng, cao hơn ít nhất 180 m so với Burj Khalifa tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) – tòa nhà hiện giữ kỷ lục cao nhất thế giới với chiều cao 828 m.

Nếu đạt được mục tiêu, Jeddah Tower sẽ đưa Saudi Arabia lên vị trí dẫn đầu trong cuộc đua xây dựng các công trình siêu cao tầng. Công trình do hãng kiến trúc Adrian Smith + Gordon Gill Architecture có trụ sở tại Chicago (Mỹ) thiết kế. Đáng chú ý, Adrian Smith cũng là kiến trúc sư từng tham gia thiết kế Burj Khalifa khi làm việc tại công ty Skidmore, Owings & Merrill.

Bên trong tòa tháp dự kiến bố trí 59 thang máy phục vụ việc di chuyển giữa các khu vực chức năng, bao gồm khách sạn hạng sang, văn phòng, căn hộ và không gian dành cho khách tham quan. Dự án cũng hướng tới xây dựng một điểm quan sát ở độ cao được giới thiệu là cao nhất thế giới.

Dự án từng đình trệ nhiều năm, hợp đồng hoàn thiện trị giá 1,9 tỷ USD

Jeddah Tower được khởi công từ năm 2013, với Saudi Binladin Group đảm nhận vai trò nhà thầu xây dựng chính. Tuy nhiên, dự án gặp nhiều trở ngại trong quá trình triển khai do những thách thức kỹ thuật liên quan đến chiều cao chưa từng có tiền lệ.

Đến tháng 1/2018, việc thi công bị đình chỉ khi tòa tháp mới hoàn thành 63 tầng. Đại dịch Covid-19 sau đó tiếp tục khiến kế hoạch tái khởi động công trình bị trì hoãn. Phải đến cuối năm 2024, dự án mới được khởi động trở lại. Tháng 10 cùng năm, Saudi Binladin Group ký hợp đồng trị giá 1,9 tỷ USD để tiếp tục hoàn thiện tòa tháp.

Kể từ đó, công trình ghi nhận tiến độ xây dựng trở lại. Tính đến tháng 10/2026, Jeddah Tower đã đạt tầng 121, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2028. Theo New Atlas, thời điểm bàn giao dự kiến rơi vào cuối năm 2028.