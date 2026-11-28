Tòa tháp dự kiến được xây dựng tại khu vực phía Tây Hồ Tây, là dự án bất động sản thứ ba mang thương hiệu Trump được xúc tiến tại Việt Nam.

Ngày 27/11, hãng tin Reuters dẫn ba nguồn tin am hiểu sự việc cho biết các đối tác Việt Nam của Trump Organization đang lên kế hoạch xây dựng một tòa nhà chọc trời tại Hà Nội.

Theo Reuters, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT nằm trong nhóm đối tác của Trump Organization đang xúc tiến dự án này.

Tòa tháp dự kiến được xây dựng tại khu vực phía Tây Hồ Tây, nơi tập trung nhiều chuyên gia nước ngoài và các nhà ngoại giao sinh sống.

Theo phương án đã trình cơ quan chức năng, công trình có quy mô ít nhất 60 tầng, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 1 tỷ USD (hơn 26.000 tỷ đồng).

Đề xuất đầu tư được trình lần đầu vào tháng 5/2026 và đến nay chưa được phê duyệt. Nếu hoàn tất các thủ tục cần thiết, dự án có thể khởi công vào cuối năm 2027 hoặc trong năm 2028.

Đây là lần đầu tiên thông tin về kế hoạch xây dựng tòa tháp Trump tại Hà Nội được Reuters công bố.

Đáng chú ý, một nguồn tin trực tiếp nắm rõ các kế hoạch cho biết Trump Organization không phải bỏ vốn phát triển cả ba dự án mang thương hiệu Trump tại Việt Nam. Tập đoàn sẽ thu tiền từ việc cấp quyền sử dụng thương hiệu, phí vận hành và hoạt động bán biệt thự tại tổ hợp sân golf.

Trump Organization là doanh nghiệp của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiện do hai con trai là Eric Trump và Donald Trump Jr. điều hành.

Mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm và Trump Organization được thiết lập từ năm 2024.

Ngày 21/5/2025, dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf và thể thao Trump International Hưng Yên chính thức khởi công với sự tham dự của ông Eric Trump.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 39.800 tỷ đồng, bao gồm hệ thống sân golf 54 hố, khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp cùng các công trình dịch vụ.

Cũng trong tháng 5/2025, Reuters đưa tin về kế hoạch phát triển một tòa tháp mang thương hiệu Trump tại TP.HCM. Khu đô thị mới Thủ Thiêm từng được đề cập là địa điểm tiềm năng để triển khai dự án.

Tại thời điểm Reuters đăng tải thông tin, Kinh Bắc và Trump Organization chưa đưa ra phản hồi về kế hoạch xây dựng tòa tháp tại Hà Nội.