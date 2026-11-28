Chủ chây ì không chịu di dời 2 ô tô đỗ trái phép ở công trường, nhóm công nhân dùng máy xúc đào rãnh sâu bao quanh khiến hai chiếc xe hoàn toàn bị mắc kẹt.

Vụ việc xảy ra gần đây tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc là chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội nước này. Hai chiếc ô tô đỗ trái phép trong khuôn viên một công trường xây dựng, nơi nghiêm cấm các phương tiện bên ngoài đỗ lại. Dù biết quy định này, hai chủ xe vẫn cố tình đỗ trong khu vực thi công, cản trở công việc và gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Các công nhân đã nhiều lần liên lạc với chủ xe để yêu cầu di dời, nhưng khi thì các cuộc gọi không được hồi đáp, khi thì chủ xe từ chối hợp tác, gây nên sự bức xúc cho đội ngũ làm việc tại công trường. Đến khi không thể đợi thêm, họ điều động máy xúc đào một đường rãnh bao quanh hai chiếc xe, khiến chúng bị mắc kẹt tại chỗ.

Hai chiếc xe đỗ trái phép không chịu di dời, công nhân xây dựng liền đào một đường rãnh xung quanh, khiến chúng bị cô lập hoàn toàn. (Ảnh: Weibo)

Những đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một đường hào khá sâu được tạo ra bao bọc cả hai chiếc xe, biến khu vực chúng đỗ lại trở thành một hòn đảo nhỏ.

Khi quay trở lại công trường, các chủ xe hết sức bàng hoàng khi thấy mặt đất xung quanh ô tô của mình bị đào xới, và họ không có cách nào lái đi. Vụ tranh chấp này được một người dân ghi lại và đăng tải clip lên mạng, thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Sau khi sự việc được công khai, cơ quan công an cho biết đã cử lực lượng đến hiện trường để điều tra và xử lý. Theo thông tin từ cộng đồng địa phương, sau quá trình trao đổi, hòa giải giữa phía công trường và các chủ xe, công nhân đã lấp lại rãnh đào, giúp hai chiếc xe được di chuyển ra ngoài an toàn, khép lại vụ việc.

Sau khi đoạn video lan truyền, đa số cư dân mạng bày tỏ sự bất bình, bức xúc trước hành động chây ì của chủ hai chiếc ô tô: “Họ đỗ xe trái phép mà còn chẳng buồn nghe điện thoại”; “Đỗ xe bất chấp, cản trở cả một công trường xây dựng, sau đó còn làm phiền cả cơ quan chức năng, những người đó quá vô ý thức”...