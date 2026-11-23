Đây là khoảnh khắc điên rồ khi một chiếc ô tô tự lái cố gắng đỗ xe tới 868 lần chỉ trong một đêm, khiến chủ nhân của nó bối rối vì một lỗi kỹ thuật.

Hình ảnh từ clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một chiếc xe điện không người lái ở Trung Quốc đã cố gắng tự đỗ xe trong gara tầng hầm của một khu dân cư suốt cả đêm. Chủ xe sau đó kiểm tra nhật ký hoạt động và phát hiện chức năng đỗ xe tự động đã được kích hoạt 868 lần.

Ô tô cố gắng tự đỗ xe 868 lần trong đêm, chủ xe hoang mang

Chiếc xe đã cố gắng tự đỗ xe tới 868 lần. Nguồn: Newsflash

Các đoạn clip cho thấy những chiếc xe điện đang lùi và di chuyển trong bãi đậu xe ngầm, cảnh quay được diễn ra từ nửa đêm đến rạng sáng. Một nhân viên bảo vệ được nhìn thấy đang quan sát chiếc xe di chuyển qua lại mà không có người lái bên trong.

Sự việc hài hước này kéo dài hàng giờ liền. Nguồn: Newsflash

Các đoạn clip khác cho thấy những chiếc xe điện tự lái thực hiện các thao tác tương tự trong các gara ngầm trên ở Trung Quốc.

Một clip đặc biệt thú vị ghi lại cảnh hai chiếc xe, một chiếc Avatr 06 và một chiếc Avatr 12, thực hiện các thao tác đỗ xe gần như đồng bộ hoàn hảo vào khoảng 6 giờ sáng. Hai chiếc xe dường như thực hiện cùng một quy trình.

Có ba lời giải thích cho những chuyển động lặp đi lặp lại này. Chủ xe có thể đã sử dụng ứng dụng để di chuyển xe ra khỏi chỗ đỗ trước khi đỗ lại, ánh sáng yếu hoặc vạch kẻ chỗ đỗ bị mờ có thể đã làm gián đoạn thao tác, hoặc lỗi phần mềm có thể đã gây ra những lần thử lặp lại.

Chỉ dựa vào hình ảnh camera giám sát không thể xác định liệu có sự cố nào xảy ra hay không. Cần phải có nhật ký hoạt động của xe để xác định điều gì đã khiến những chiếc xe này có những hành trình kỳ lạ trong đêm.