Chiếc xe ô tô đang di chuyển trên đường thì bất ngờ va chạm trực diện với xe tải. Cú va chạm mạnh đến mức ô tô con bị vỡ làm đôi.

7 người đã thiệt mạng sau khi chiếc xe ô tô của họ va chạm trực diện với xe tải kéo theo rơ moóc trên đường cao tốc Bhuj-Khavda thuộc huyện Kutch, bang Gujarat, Ấn Độ vào tối ngày 21/11.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 tối, trên một đoạn đường sa mạc. Chiếc xe hơi đang di chuyển về hướng Bhuj và xe chở hàng đi theo hướng ngược lại về phía Khavda.

Cú va chạm mạnh đến mức chiếc xe bị biến dạng và vỡ làm đôi, 2 người đàn ông, 2 người phụ nữ và 3 trẻ em thiệt mạng.

Chiếc xe biến dạng sau va chạm. Ảnh: India today

Sau vụ tai nạn, người dân địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường, trong khi chính quyền cũng điều động một đoàn xe cứu thương. Cả 7 thi thể đã được đưa đến bệnh viện ở Bhuj để khám nghiệm tử thi.

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy các nạn nhân là một gia đình. Cảnh sát đã tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến vụ tai nạn.

Trước đó, vào ngày 9/10, một vụ tai nạn xảy ra trên đường dẫn đến Khu công nghiệp năng lượng tái tạo Khavda cũng đã khiến 7 người thiệt mạng.