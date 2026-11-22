Có khả năng nâng công suất lên 240.000 tấn mỗi năm, công trình vừa đi vào vận hành tại Trung Quốc được kỳ vọng giải quyết một trong những bài toán nan giải nhất của ngành năng lượng sạch.

Theo Tân Hoa xã, ngày 19/11, đường ống dẫn hydro nguyên chất đầu tiên có chiều dài trên 100 km của Trung Quốc chính thức đi vào vận hành tại thành phố Bao Đầu, khu tự trị Nội Mông.

Công trình dài 195 km, kết nối khu vực sản xuất hydro xanh tại Darhan Muminggan với các cơ sở tiêu thụ công nghiệp. Sự kiện được công bố tại Hội nghị Phát triển ngành công nghiệp năng lượng hydro 2026 tổ chức ở Bao Đầu.

Theo thiết kế, đường ống có công suất vận chuyển 100.000 tấn hydro mỗi năm và có thể nâng lên 240.000 tấn.

Đáng chú ý, khi vận hành hết công suất, công trình có thể giúp giảm khoảng 77% chi phí vận chuyển hydro so với phương thức truyền thống. Cụ thể, thay vì tốn khoảng 13 nhân dân tệ/kg khi vận chuyển bằng xe chuyên dụng chứa hydro nén, chi phí qua đường ống chỉ còn khoảng 3 nhân dân tệ/kg.

Một trong những thách thức lớn nhất khi xây dựng công trình là hiện tượng giòn hydro. Trong quá trình vận chuyển, hydro có thể xâm nhập vào cấu trúc kim loại, làm suy giảm độ dẻo và tăng nguy cơ nứt gãy của thép. Để giải quyết vấn đề này, Tập đoàn Gang thép Bao Đầu đã phát triển loại thép chuyên dụng có khả năng chống giòn hydro.

Dự án do một công ty thành viên của Tập đoàn China Huadian phát triển. Đây là một trong 41 dự án tại 9 khu vực được Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc lựa chọn trong đợt thí điểm phát triển năng lượng hydro đầu tiên.

Hiện công suất sản xuất hydro xanh hằng năm tại Bao Đầu đã đạt 7.800 tấn. Việc đưa đường ống mới vào vận hành sẽ giúp kết nối các cơ sở sản xuất với khách hàng công nghiệp, đồng thời giảm đáng kể chi phí vận chuyển.

Trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng sạch, việc giải quyết bài toán vận chuyển được xem là bước tiến quan trọng để đưa hydro xanh từ quy mô thí điểm sang ứng dụng thương mại, tăng khả năng cạnh tranh với các nguồn nhiên liệu truyền thống.

Theo Xinhua, SCMP