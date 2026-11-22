Toàn bộ màn lừa đảo chỉ diễn ra trong vòng 1 giờ.

Gần đây, các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc xuất hiện hàng loạt bài đăng "tin vui đính hôn mời uống trà sữa", thu hút nhiều cư dân mạng muốn "xin vía hỷ" kết hợp uống trà sữa miễn phí, nhưng đằng sau lại ẩn chứa bẫy lừa đảo viễn thông.

Theo tờ Dương Tử Vãn Báo, ngày 13/11, chị Lê ở Quảng Châu nhìn thấy một bài đăng trên mạng xã hội với nội dung "Ngày mai đính hôn, mời 188 người uống trà sữa, ai thấy bài đều được tặng mỗi người hai ly". Với tâm lý uống trà sữa miễn phí kết hợp xin vía may mắn, chị đã nhấn thích, bình luận và quét mã QR trên trang cá nhân của đối phương để truy cập vào một tiểu chương trình trên WeChat.

Sau khi vào tiểu chương trình, nhân viên chăm sóc khách hàng gửi tới một mã QR "phiếu mua hàng trị giá 328 Nhân dân tệ (khoảng 1,27 triệu đồng)" của một sàn thương mại điện tử, tuyên bố chỉ cần đặt mua phiếu này và đánh giá tốt sẽ nhận được 68 Nhân dân tệ (khoảng 263 nghìn đồng) tiền trà sữa, sau đó còn được hoàn lại toàn bộ số tiền đã thanh toán. Chị Lê lập tức quét mã trả tiền, nhưng trang thanh toán lại chuyển hướng sang một nền tảng khác.

Ảnh minh hoạ

Thẻ tín dụng bị trừ tiền liên hoàn

Phát hiện trên nền tảng không hiển thị đơn hàng này, chị Lê liền liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để hỏi thì được đối phương hướng dẫn kết nối với một "chuyên viên hoàn tiền" có tài khoản gắn tích xanh xác thực doanh nghiệp. Ngay sau đó, vị "chuyên viên" này gọi điện cho chị Lê, yêu cầu chị dùng một chiếc điện thoại khác quay lại màn hình thao tác, đồng thời lấy lý do "cần tạo giao dịch luân chuyển dòng tiền mới làm thủ tục hoàn tiền được" để dụ dỗ chị tải một ứng dụng có tên là "Vân - Vương Giả Vinh Diệu".

Dưới sự giám sát từ xa và chỉ dẫn của đối phương, trong vòng hai phút, chị Lê đã liên tiếp thực hiện nhiều giao dịch nạp tiền với mệnh giá 898 Nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng) và 1.298 Nhân dân tệ (khoảng 5 triệu đồng). Do điện thoại của chị Lê liên kết sẵn nhiều kênh thanh toán không cần mật khẩu, lại đặt phương thức thanh toán ưu tiên là các sản phẩm tín dụng tiêu dùng "dùng trước trả sau", hệ thống sau khi rút cạn hạn mức tín dụng và 4.000 Nhân dân tệ (khoảng 15,46 triệu đồng) tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng của chị đã tiếp tục trừ thêm hơn 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 11,59 triệu đồng) từ thẻ tín dụng của mẹ chị đang được liên kết chung.

Cuối cùng, kẻ gian còn xúi giục chị mở khoản vay tiêu dùng cá nhân để vay thêm 2.500 Nhân dân tệ (khoảng 9,6 triệu đồng) tiếp tục nạp tiền. Trước sau chưa đầy một tiếng đồng hồ, chị Lê bị thiệt hại tổng cộng hơn 14.000 Nhân dân tệ (hơn 54 triệu đồng), may mắn là người mẹ kịp thời nhận được tin nhắn báo trừ tiền và khóa thẻ nên mới tránh được tổn thất lớn hơn.

Sau khi phát hiện bị lừa, chị Lê bị đối phương chặn liên lạc, giao diện tiểu chương trình liên quan cũng hiện thông báo "Chương trình đã bị tạm ngừng dịch vụ do có hành vi gian lận". Cùng ngày, chị đã đến đồn công an địa phương trình báo và cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự. Sau khi chia sẻ câu chuyện lên mạng, chị phát hiện hàng loạt cư dân mạng cũng gặp cảnh ngộ tương tự, phần lớn nạn nhân là sinh viên đang đi học hoặc mới tốt nghiệp.

Một nạn nhân khác là chị Trương, sinh viên ở Phúc Kiến, tiết lộ bản thân cũng bị chiêu trò "tặng trà sữa miễn phí" dụ mua phiếu giảm giá có thể hoàn tiền, sau đó bị kẻ lừa đảo dẫn dụ vay nợ, cuối cùng mất sạch hơn 2.500 Nhân dân tệ (khoảng 9,66 triệu đồng) tiền sinh hoạt phí và gánh thêm hơn một nghìn tệ nợ nần. Chị Trương cho biết công ty nhận tiền mới được thành lập vào ngày 6/11, hoàn toàn không thể tìm thấy thông tin liên lạc của người đại diện khiến việc truy đòi gặp bế tắc.

Nguồn: HK01