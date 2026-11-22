Từng phải bỏ học vì không đủ tiền đóng học phí, gần 60 năm sau, cựu sinh viên Mỹ quay lại trường cũ, quyên góp 20 triệu USD (hơn 516 tỷ đồng) để trao cơ hội học tập cho những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Người đàn ông này là Calvin E. Tyler Jr., doanh nhân người Mỹ, cựu Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách vận hành của tập đoàn chuyển phát UPS và cựu sinh viên Đại học Morgan State. Năm 1961, ông nhập học tại Morgan State College (nay là Đại học Morgan State) tại Baltimore, bang Maryland, Mỹ.Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, ông buộc phải bỏ học vì gia đình không đủ khả năng trang trải chi phí giáo dục.

Rời giảng đường, Tyler bắt đầu công việc mới với tư cách tài xế giao hàng cho UPS. Theo thông tin do Đại học Morgan State công bố, ông là một trong 10 tài xế đầu tiên của UPS tại thành phố Baltimore. Bằng nỗ lực và quá trình thăng tiến trong công việc, Tyler dần đảm nhận nhiều vị trí quan trọng, trước khi trở thành Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động vận hành của công ty. Ông nghỉ hưu năm 1998, sau đó tiếp tục tham gia hội đồng quản trị UPS.

Đến năm 2016, Tyler tiếp tục quyên góp 5 triệu USD cho trường. Đây là khoản đóng góp lớn nhất trong lịch sử Đại học Morgan State tại thời điểm đó.

Đáng chú ý, tháng 2/2021, gần 60 năm sau khi phải rời giảng đường vì không đủ tiền học, Tyler quyết định đóng góp thêm 20 triệu USD (hơn 516 tỷ đồng) để mở rộng quỹ học bổng mang tên hai vợ chồng. Theo nhà trường, đây được xem là một trong những khoản quyên góp lớn nhất mà trường từng nhận được từ một cựu sinh viên.

Trước khoản đóng góp mới, quỹ học bổng Calvin và Tina Tyler đã trao tổng cộng 222 suất học bổng cho sinh viên Đại học Morgan State, trong đó có 46 suất miễn toàn bộ học phí và 176 suất hỗ trợ một phần học phí.

Quyết định tăng mức đóng góp được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến nhiều gia đình gặp khó khăn về tài chính, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tiếp tục học tập của sinh viên.

Chia sẻ về lý do quyên góp, Tyler cho biết ông và vợ nhận thấy rõ những tác động mà đại dịch gây ra đối với những người trẻ đang cố gắng theo đuổi con đường học vấn. Hai vợ chồng cũng nhận thấy mình có đủ điều kiện để hỗ trợ nhiều sinh viên hơn.

“Chúng tôi muốn tăng cam kết đóng góp cho Morgan để có thêm nhiều bạn trẻ được nhận học bổng toàn phần, từ đó tốt nghiệp đại học và bước sang chặng đường tiếp theo của cuộc đời mà không phải mang theo khoản nợ sinh viên”, Tyler chia sẻ.

Theo Đại học Morgan State, khoảng 90% sinh viên của trường nhận được một hình thức hỗ trợ tài chính. Những người ứng tuyển học bổng Tyler phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, trong đó có yêu cầu điểm trung bình học tập tối thiểu 2,5.

Không chỉ hỗ trợ sinh viên thông qua quỹ học bổng, dấu ấn của vợ chồng Tyler còn được ghi nhận tại một công trình phục vụ đời sống học đường mang tên Tyler Hall, được xây dựng trong khuôn viên trường.

Chủ tịch Đại học Morgan State David K. Wilson cho biết những đóng góp của gia đình Tyler giúp duy trì cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho nhiều thế hệ sinh viên, đặc biệt là những người có thể phải từ bỏ ước mơ học tập vì hạn chế tài chính.

Về phía mình, Tyler cho rằng việc hỗ trợ người trẻ hoàn thành đại học cũng chính là mục tiêu phù hợp với sứ mệnh của Morgan State. Ông tin tưởng đây là nơi thích hợp để sử dụng nguồn lực đóng góp nhằm tạo ra những cơ hội giáo dục thiết thực cho thế hệ tiếp theo.

(Theo CBS.news)