Một cư dân mạng hài hước bình luận gia đình này hoàn toàn có thể tự mở một bệnh viện tư nhân.

Bà Loo Siew Chin cùng người chồng quá cố từng làm nghề cạo mủ cao su với cuộc sống chật vật kiếm sống qua ngày, nhưng tám trong số chín người con trai của ông bà đã vươn lên trở thành bác sĩ.

Bản cáo phó của một cụ bà người Malaysia qua đời ở tuổi 104 đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội vì danh sách dài bất thường những thành viên trong gia đình mang danh xưng "Bác sĩ" (Dr) trước tên. Cụ bà Loo Siew Chin, quê ở Muar, bang Johor, đã thanh thản qua đời vào ngày 12 tháng 11, để lại một đại gia đình đông đúc gồm 11 người con, 48 người cháu, 23 cháu dâu rể và 51 người chắt, theo nội dung đăng tải trên cáo phó. Trong số những cái tên được liệt kê này, có tới 39 người mang học vị bác sĩ.

Cáo phó của bà Loo Siew Chin

Tuy nhiên, con số bác sĩ thực tế trong gia đình thậm chí còn cao hơn thế. Chia sẻ với tờ báo Malaysia The Star, bà Karin Lim, 66 tuổi, con gái của cụ Loo, tiết lộ rằng đại gia đình có tổng cộng 61 bác sĩ trải dài qua nhiều thế hệ, tính cả các thành viên là dâu rể.

Trước đó vào năm 2017, gia đình này cũng từng gây chú ý trên truyền thông khi được ghi nhận có 45 bác sĩ. Trong số chín người con trai của cụ Loo, có tám người theo ngành y, trong khi một trong hai người con gái của cụ trở thành luật sư, tạo nên một chuẩn mực đầy ngưỡng mộ cho các thế hệ tiếp nối.

Điều càng khiến câu chuyện trở nên phi thường hơn chính là xuất thân khiêm nhường của gia đình. Cụ Loo và người chồng quá cố, ông Lim Tang Too, từng làm nghề cạo mủ cao su tại Muar và phải chật vật mưu sinh để nuôi nấng đàn con đông đúc. Theo lời kể của bà Karin, vợ chồng cụ từng đau đớn mất đi một người con vì bạo bệnh vào thời điểm việc tiếp cận dịch vụ y tế còn vô cùng khó khăn. Biến cố đau lòng ấy đã thôi thúc người cha động viên các con theo đuổi ngành y để có thể cứu giúp mọi người.

Đại gia đình của bà Loo

Người con trai cả của ông bà đã sang Ấn Độ du học ngành y vào năm 1964, và bảy người em trai của ông cũng lần lượt nối gót anh mình. Sau này, rất nhiều con cháu của họ cũng tiếp tục chọn con đường trở thành bác sĩ.

Số lượng bác sĩ ấn tượng trong cùng một gia đình đã khiến cộng đồng mạng vừa thích thú vừa bày tỏ sự thán phục. Một người dùng mạng xã hội Threads hài hước bình luận rằng gia đình này hoàn toàn có thể tự mở một bệnh viện tư nhân mang thương hiệu họ Lim. Một người khác lại dí dỏm đặt câu hỏi rằng không biết cảm giác làm một người không phải bác sĩ trong gia đình này sẽ như thế nào.

Trong khi đó, một cư dân mạng khác nhận xét đây chính là hình mẫu gia đình châu Á mà hầu như bậc cha mẹ châu Á nào cũng từng cầu nguyện và ao ước có được. Theo đưa tin, hơn 120 thành viên trong gia đình từ khắp nơi trên đất nước Malaysia và từ nước ngoài đã trở về để tiễn biệt cụ Loo trong lễ an táng diễn ra vào ngày 16 tháng 11.

Nguồn: 8days