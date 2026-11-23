Sau hơn sáu thập kỷ rời giảng đường, một cựu sinh viên đã đưa ngôi trường cũ đến dấu mốc chưa từng có.

Cựu sinh viên lập kỷ lục với khoản cam kết hơn 9.600 tỷ đồng

Ngày 22/1/2026, Đại học Cornell (Mỹ) công bố khoản cam kết tài trợ trị giá 371,5 triệu USD từ một cựu sinh viên tương đương khoảng 9.659 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi. Đây là khoản cam kết đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử ngôi trường, đồng thời đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với hoạt động đào tạo và nghiên cứu kỹ thuật tại Cornell.

Người đứng sau khoản tài trợ khổng lồ này là David A. Duffield, doanh nhân công nghệ tốt nghiệp Cornell năm 1962 và nhận bằng MBA tại đây năm 1964. Tính đến thời điểm công bố khoản cam kết mới, đã 64 năm trôi qua kể từ khi ông hoàn thành chương trình đại học. Dù rời giảng đường từ lâu, Duffield vẫn duy trì mối quan hệ đặc biệt với nơi từng đào tạo mình.

Tỷ phú công nghệ David A. Duffield, cựu sinh viên Đại học Cornell khóa 1962, cam kết tài trợ 371,5 triệu USD cho trường cũ (Ảnh Cornell University)

Đáng chú ý, 371,5 triệu USD không phải khoản đóng góp đầu tiên của doanh nhân này. Tháng 3/2025, Cornell từng công bố khoản tài trợ 100 triệu USD của ông dành cho việc nâng cấp và mở rộng Duffield Hall, công trình phục vụ nghiên cứu và giảng dạy khoa học kỹ thuật. Tính cả những khoản hỗ trợ trước đây, tổng giá trị đóng góp của Duffield cho trường kỹ thuật đã vượt 520 triệu USD, tương đương hơn 13.500 tỷ đồng.

Trên phạm vi Đại học Cornell, tổng giá trị đóng góp tích lũy của ông đã đạt 550 triệu USD, tương đương khoảng 14.300 tỷ đồng. Con số này đưa Duffield vào nhóm những nhà tài trợ lớn nhất trong lịch sử của trường đại học.

Để ghi nhận sự đóng góp đặc biệt, Đại học Cornell quyết định đặt tên trường kỹ thuật trực thuộc là Cornell David A. Duffield College of Engineering. Ngôi trường có lịch sử gần 160 năm, đào tạo và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực công nghệ quan trọng. Việc mang tên một cựu sinh viên đánh dấu sự gắn bó lâu dài giữa nhà trường và doanh nhân từng trưởng thành từ chính những giảng đường này.

Trước khi trở thành nhà tài trợ kỷ lục, David Duffield đã xây dựng sự nghiệp đáng chú ý trong ngành phần mềm. Trong hơn 60 năm, ông sáng lập sáu doanh nghiệp phần mềm dành cho khách hàng tổ chức, nổi bật là PeopleSoft, Workday và Ridgeline. Ông thuộc nhóm rất hiếm nhà sáng lập tại Mỹ từng đưa hai doanh nghiệp do mình lãnh đạo lên sàn chứng khoán với mức định giá từ 1 tỷ USD trở lên. Theo Forbes, tài sản ròng năm 2026 của David Duffield ước tính khoảng 10,1 tỷ USD (ghi nhận khoảng 11,3 tỷ USD vào tháng 9/2026)

Dù đạt nhiều thành tựu kinh doanh, Duffield vẫn dành sự quan tâm cho giáo dục và nghiên cứu. Ông đánh giá cao khả năng sáng tạo, lãnh đạo và giải quyết vấn đề của những người tốt nghiệp từ Đại học Cornell mà mình từng làm việc cùng. Với doanh nhân này, hỗ trợ trường cũ là cách góp phần thúc đẩy những thế hệ kỹ sư và nhà nghiên cứu tiếp theo.

David Duffield là nhà sáng lập PeopleSoft và Workday, hai doanh nghiệp phần mềm nổi tiếng của Mỹ, trước khi dành nguồn lực lớn cho hoạt động giáo dục và nghiên cứu (Ảnh Cornell University)

Hé lộ lý do vị doanh nhân giàu có không quên trường cũ

Đằng sau hành trình trở thành doanh nhân công nghệ của David Duffield là ảnh hưởng từ hai giảng viên tại Cornell: William L. Maxwell và Richard Conway. Họ là những người đã khơi dậy niềm yêu thích của ông đối với máy tính và lập trình từ thời công nghệ này còn ở giai đoạn đầu phát triển. Duffield từng nhắc đến cả hai như những người thầy có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của mình.

Hai giảng viên đã phát triển một chương trình tạo báo cáo mang tên ASAP cho Cornell. Sau này, Duffield có cơ hội hợp tác với họ và nhà trường để triển khai chương trình tại hai doanh nghiệp đầu tiên do mình thành lập. Trải nghiệm ấy cho thấy những kiến thức và mối quan hệ hình thành trong thời sinh viên đã tiếp tục đồng hành với ông trên con đường kinh doanh.

Không chỉ các giảng viên, cha mẹ cũng ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm của Duffield về giáo dục. Mẹ ông là giáo viên tiểu học, còn cha làm quản lý dự án tại Bell Labs và từng giữ chức chủ tịch hội đồng giáo dục địa phương. Dù không có điều kiện hoàn thành chương trình đại học bốn năm, cả hai vẫn quyết tâm tạo cơ hội học tập tốt cho các con.

David Duffield và em trai Al Duffield đều theo học tại Đại học Cornell, lần lượt tốt nghiệp vào năm 1962 và 1965. Vị doanh nhân giàu có cũng từng chia sẻ rằng giáo dục là một phần trong những giá trị được gia đình ông coi trọng từ nhỏ. Vì vậy, việc đóng góp cho Đại học Cornell cũng mang ý nghĩa tiếp nối mong muốn mà cha mẹ đã dành cho hai anh em.

Trường Kỹ thuật thuộc Đại học Cornell được đặt tên Cornell David A. Duffield College of Engineering (Ảnh Cornell University)

Khoản cam kết 371,5 triệu USD lần này không chỉ phục vụ một công trình riêng lẻ mà hướng đến việc tạo nguồn lực lâu dài cho trường kỹ thuật. Trong đó, 250 triệu USD sẽ dùng để thành lập Duffield Legacy Fund, quỹ hỗ trợ nhà trường theo đuổi các cơ hội phát triển chiến lược. Thêm 50 triệu USD dành cho những ưu tiên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Phần kinh phí còn lại sẽ hình thành Duffield Launch Fund, hỗ trợ các nhu cầu trước mắt như nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường điều kiện nghiên cứu và hỗ trợ giảng viên, sinh viên. Những lĩnh vực được chú trọng bao gồm công nghệ lượng tử, kỹ thuật phục vụ sức khỏe con người, trí tuệ nhân tạo và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Đây là các hướng nghiên cứu cần nguồn lực đáng kể để phát triển bền vững.

Trước khoản cam kết kỷ lục, tên Duffield đã gắn với Duffield Hall, công trình được hoàn thành giai đoạn đầu năm 2004. Tòa nhà là nơi đặt các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy về khoa học, kỹ thuật ở quy mô nano. Khoản tài trợ 100 triệu USD năm 2025 tiếp tục giúp mở rộng và nâng cấp công trình này.

Sau 64 năm kể từ ngày tốt nghiệp, David Duffield đã tạo nên một dấu ấn mới tại nơi mình từng theo học. Từ những bài học về máy tính thuở ban đầu đến ngôi trường kỹ thuật mang tên ông, hành trình ấy cho thấy sự gắn bó giữa một cựu sinh viên và trường cũ có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Khoản cam kết hơn 9.600 tỷ đồng không chỉ lập kỷ lục về giá trị mà còn được kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho những sinh viên và nhà nghiên cứu trong tương lai.

Nguồn: Cornell University