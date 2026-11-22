Kết quả khoan cho thấy vàng xuất hiện trên chiều dài 305 m, với đoạn cao nhất đạt 60,8 g/t vàng.

Một chương trình khoan thăm dò sâu tại mỏ Two Mile Hill, thuộc dự án vàng Sandstone ở bang Tây Australia, vừa ghi nhận khoảng giao cắt khoáng hóa dài 305 m, với hàm lượng trung bình 2,66 gram vàng/tấn. Đáng chú ý, bên trong thân quặng có đoạn dài 4 m đạt hàm lượng 60,8 gram vàng/tấn, bắt đầu từ độ sâu gần 680 m trong lỗ khoan.

Kết quả được Brightstar Resources công bố ngày 12/11, từ lỗ khoan kim cương TMHDD26005. Đây là khoảng giao cắt lớn nhất mà doanh nghiệp ghi nhận tại dự án Sandstone nếu xét theo chỉ số kết hợp giữa chiều dài và hàm lượng vàng, đạt hơn 800 gram-mét.

Trong khoảng khoáng hóa dài 305 m, ngoài đoạn 4 m đạt 60,8 g/t vàng, kết quả còn ghi nhận nhiều vùng có hàm lượng cao. Cụ thể, đoạn dài 4,1 m đạt trung bình 26,1 g/t từ độ sâu 531,9 m; đoạn 5,5 m đạt 25,2 g/t từ độ sâu 617,6 m. Riêng đoạn 4 m có hàm lượng 60,8 g/t còn bao gồm một khoảng hẹp hơn dài 0,9 m đạt tới 241 g/t vàng.

Các kết quả này cho thấy thân quặng không phân bố đồng đều mà gồm những vùng khoáng hóa có hàm lượng thấp hơn xen kẽ các mạch vàng hàm lượng cao. Theo Brightstar, vàng được tìm thấy trong khối đá tonalite, thường đi cùng các mạch thạch anh – sulfide; một số hạt vàng thô cũng xuất hiện trực tiếp trong nền đá.

Không chỉ lỗ khoan TMHDD26005, một lỗ khoan khác mang mã TMHDD26004 cũng ghi nhận các khoảng khoáng hóa đáng chú ý. Ở độ sâu bắt đầu từ 499 m, lỗ khoan này gặp đoạn dài 80 m có hàm lượng trung bình 2,64 g/t vàng, trong đó có một mét đạt 160 g/t. Một khoảng khác dài 240 m, bắt đầu từ độ sâu 601 m, có hàm lượng trung bình 1,16 g/t.

Cả hai lỗ khoan đều thuộc chương trình khoan kim cương sâu khoảng 3.800 m, gồm 4 lỗ, nhằm kiểm tra tính liên tục của vùng khoáng hóa Shirvington ở độ sâu lớn. Brightstar cho biết các khoảng giao cắt mới kéo dài xuống dưới ranh giới tài nguyên khoáng sản hiện tại, mở ra khả năng mở rộng quy mô mỏ.

Trước đó, một lỗ khoan khác trong chương trình cũng ghi nhận khoảng khoáng hóa dài 305 m, đạt trung bình 1,33 g/t vàng từ độ sâu 584 m. Kết quả này tiếp tục củng cố nhận định về sự hiện diện của thân quặng ở sâu bên dưới khu vực đã được thăm dò.

Theo ước tính tài nguyên khoáng sản hiện tại, khu mỏ Two Mile Hill – Shillington có khoảng 24,6 triệu tấn quặng, hàm lượng trung bình 1,8 g/t, tương đương 1,45 triệu ounce vàng. Trong khi đó, toàn bộ dự án Sandstone có tổng tài nguyên khoảng 3,6 triệu ounce, với hàm lượng trung bình 1,4 g/t.

Điểm đáng chú ý là các kết quả khoan mới có thể làm thay đổi cách doanh nghiệp đánh giá vai trò của Two Mile Hill trong kế hoạch phát triển dự án. Trả lời Australian Mining ngày 19/11, ông Alex Rovira, Giám đốc điều hành Brightstar, cho biết mỏ này trước đây được xem là nguồn cung vàng khai thác hầm lò ở quy mô vừa phải, bổ trợ cho các khu vực khai thác lộ thiên. Tuy nhiên, những phát hiện mới đang khiến doanh nghiệp xem xét khả năng Two Mile Hill trở thành tài sản trọng tâm của dự án Sandstone trong dài hạn.

Tiếp tục khoan thăm dò để mở rộng thân quặng

Sau chương trình khoan sâu ban đầu, Brightstar đã bắt đầu một chiến dịch khoan tiếp nối với tổng chiều dài dự kiến khoảng 6.500 m từ tháng 10/2026. Hoạt động này tập trung kiểm tra phần kéo dài của vùng Shirvington theo phương ngang và xuống sâu hơn, đồng thời xác định ranh giới phía tây của khối đá tonalite chứa vàng.

Kết quả phân tích mẫu của lỗ khoan thứ tư trong chương trình 3.800 m, mang mã TMHDD26006, vẫn đang chờ công bố. Doanh nghiệp kỳ vọng các dữ liệu tiếp theo sẽ giúp làm rõ quy mô và tính liên tục của thân quặng.

Theo kế hoạch được lãnh đạo Brightstar chia sẻ với Australian Mining, nghiên cứu tiền khả thi (PFS) của dự án dự kiến được công bố trong tháng 12/2026. Kết quả thăm dò mới cũng có thể ảnh hưởng đến phương án khai thác được lựa chọn. Bên cạnh phương pháp khai thác hầm lò truyền thống, doanh nghiệp đang xem xét các phương pháp khai thác khối lượng lớn hơn như khai thác lùi theo tầng hoặc khai thác khối.