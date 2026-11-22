Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã rất vất vả mới bắt được con trăn khổng lồ nặng hơn 150kg, dài khoảng 5-6 mét.

Một con trăn khổng lồ nặng hơn 150 kg đã được giải cứu với sự tham gia của người dân địa phương và lực lượng cứu hộ.

Trước đó, vào ngày 19/11, một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các quan chức và dân làng đang cùng nhau bắt con trăn lớn.

Con trăn khổng lồ nặng hơn 150kg bị bắt. Ảnh: Khaosod.

Được biết, vụ việc xảy ra vào lúc 8h40 tối ngày 18/11. Tổ chức Rak Silatham Pak Nam Chumphon nhận được báo cáo từ một người dân về việc phát hiện một con trăn lớn ở Soi Si Uthit, Moo 4, phường Paknam, huyện Mueang, tỉnh Chumphon, Thái Lan.

Các nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên, được trang bị dụng cụ bắt rắn và bò sát đã được điều động đến hiện trường.

Con trăn lớn nặng hơn 150 kg và dài từ 5 đến 6 mét đã được tìm thấy. Các quan chức đã bắt giữ con vật và phối hợp với Sở Công viên Quốc gia, Bảo tồn Động vật hoang dã và Thực vật tỉnh Ranong để đưa nó vào chăm sóc trong công viên quốc gia.