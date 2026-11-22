Trong mùa Giáng sinh đầu tiên ở Anh, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet háo hức nhất với chuyện được nhìn thấy tuyết rơi.

Trong chương trình This Morning phát sóng ngày 20/11, Vương tử Harry trò chuyện với hai người dẫn Alison Hammond và Dermot O’Leary về Invictus Games 2027, sự kiện thể thao dành cho quân nhân và cựu quân nhân bị thương hoặc mắc bệnh, sẽ diễn ra tại Birmingham. Đến khi câu chuyện chuyển sang kỳ nghỉ cuối năm, anh được hỏi điều gì khiến Archie và Lilibet háo hức nhất. Harry đáp rằng anh nghĩ hai con đang chờ tuyết. Alison nhắc rằng trời có thể chẳng đổ tuyết vào dịp lễ, và Harry cũng bật cười thừa nhận khả năng ấy.

Archie giục bố lái tiếp, Harry chỉ nhớ cái lưng và cổ

Archie sinh tại London nhưng rời Anh khi chưa đầy một tuổi. Lilibet chào đời ở California. Sau khi gia đình chuyển từ California về Anh vào tháng 8/2026, đây sẽ là lần đầu hai em đón Giáng sinh tại Anh. Với Harry, sự thay đổi rõ rệt giữa các mùa là điều anh đã nhớ suốt những năm sống xa quê. Với hai đứa trẻ lớn lên ở California, một buổi sáng thức dậy thấy tuyết lại là trải nghiệm cả hai đang tò mò.

Cả nhà đã bắt đầu mùa lễ sớm bằng chuyến đi đến Hyde Park Winter Wonderland ở London tối 18/11. Harry ngồi cạnh Archie trên xe điện đụng, còn Meghan và Lilibet đứng bên ngoài theo dõi. Lên truyền hình kể lại, Harry nói vui rằng ở tuổi 42, anh đã thấy ê cả lưng lẫn cổ, trong khi con trai vẫn giục bố chạy tiếp. Anh nhớ hồi trẻ đến hội chợ là muốn thử hết các trò. Lần này, chuyến đi xoay quanh việc theo chân các con từ chỗ này sang chỗ khác.

Harry cũng kể Archie và Lilibet tự tin lên rõ rệt từ khi đi học ở Anh. Đồng phục là một trong những thay đổi hai em phải làm quen. Cách nói chuyện ở nhà thì vẫn pha trộn. Harry đùa rằng Lilibet đã bắt chước được cách gọi “Mummy” theo giọng Anh, còn khi nói chuyện kẹo bánh với các con, anh vẫn dùng từ candy quen thuộc ở Mỹ để hai đứa hiểu ngay.

Bữa tối có thể có gà tây hoặc món gumbo

Ngay trên sóng This Morning, Harry vào bếp cùng đầu bếp Phil Vickery làm bánh trái cây Giáng sinh. Còn khi được hỏi ai sẽ nấu bữa tối ở nhà, anh nói nhiều khả năng sẽ để Meghan và mẹ cô, bà Doria Ragland, lo phần đó vì cả hai đều nấu ăn ngon. Bà Doria dự kiến đón lễ cùng các con cháu. Thực đơn vẫn đang để ngỏ. Harry nhắc đến cả gà tây lẫn gumbo, món hầm kiểu miền Nam nước Mỹ.

Meghan từng dự Giáng sinh cùng Hoàng gia Anh ở Sandringham vào các năm 2017 và 2018. Sau khi Archie chào đời, hai vợ chồng đón lễ năm 2019 tại Canada, rồi có mùa Giáng sinh đầu tiên ở Montecito vào năm 2020. Năm nay, gia đình dự định ở lại Anh và đón lễ tại nhà. Chuyện ai vào bếp thì Harry đã có câu trả lời. Riêng điều Archie và Lilibet mong nhất, cả nhà vẫn phải đợi xem thời tiết có chiều lòng hai anh em hay không.

*Theo Marie Claire