Quá khứ "đau đầu" của Hoàng tử Harry

Trước khi trở thành nhân vật gây tranh cãi của Hoàng gia Anh, Vương tử Harry từng có tuổi thơ nhiều mất mát và thời thanh niên đầy sóng gió.

Sinh ra trong một trong những gia đình hoàng gia nổi tiếng nhất thế giới, Vương tử Harry dường như đã có sẵn một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, đằng sau những bức ảnh thời thơ ấu bên Vua Charles, Công nương Diana và anh trai William là một hành trình không ít biến cố. Từ cậu bé phải tiễn biệt mẹ khi mới 12 tuổi, chàng hoàng tử nổi loạn thường xuyên xuất hiện trên mặt báo đến người lính từng tham chiến tại Afghanistan, quá khứ của Harry có nhiều điều đáng chú ý.

Tuổi thơ trong nhung lụa và mất mát không thể quên

Vương tử Harry sinh ngày 15/9/1984 tại Bệnh viện St Mary's ở London, là con trai thứ hai của Vua Charles III và cố Công nương Diana. Tên khai sinh của anh là Henry Charles Albert David, nhưng ngay từ nhỏ, anh đã được gia đình và công chúng gọi bằng cái tên thân mật Harry.

Khác với hình dung về một tuổi thơ chỉ có những nghi lễ hoàng gia, Harry và anh trai William được mẹ đưa đến nhiều địa điểm gần gũi với cuộc sống thường ngày. Công nương Diana muốn các con hiểu hơn về thế giới bên ngoài cung điện, từ những chuyến vui chơi đến các hoạt động thiện nguyện.

Thế nhưng, cuộc sống của Harry thay đổi hoàn toàn vào năm 1997, khi Công nương Diana qua đời trong vụ tai nạn ô tô tại Paris. Khi ấy, Harry mới 12 tuổi. Hình ảnh cậu bé bước phía sau linh cữu mẹ trong lễ tang được truyền hình trực tiếp đã trở thành một trong những khoảnh khắc gây xúc động nhất lịch sử Hoàng gia Anh hiện đại.

Nhiều năm sau, Harry công khai nói về nỗi đau mất mẹ và ảnh hưởng của biến cố này đối với cuộc sống của mình. Trong cuốn hồi ký Spare xuất bản năm 2023, anh tiếp tục nhìn lại những ký ức thời thơ ấu, cảm giác mất mát và vị trí của bản thân trong gia đình hoàng gia.

Từ hoàng tử nổi loạn đến người lính phục vụ

Nếu Thân vương William thường được công chúng biết đến với hình ảnh người kế vị nghiêm túc, Harry lại có một thời thanh niên nhiều ồn ào. Khi trưởng thành, ông thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo Anh vì những cuộc vui tại hộp đêm và các hành động gây tranh cãi.

Năm 2005, Harry trở thành tâm điểm chỉ trích khi mặc trang phục có biểu tượng phát xít Đức đến một bữa tiệc hóa trang. Hình ảnh được đăng tải trên báo chí đã gây phản ứng dữ dội, buộc anh phải công khai xin lỗi. Đến năm 2012, những bức ảnh riêng tư của Harry trong một chuyến đi Las Vegas tiếp tục trở thành đề tài gây xôn xao truyền thông quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những bê bối thời trẻ, Harry cũng có một chặng đường quân ngũ đáng chú ý. Năm 2005, anh theo học tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst, sau đó phục vụ trong Quân đội Anh suốt 10 năm. Harry từng hai lần được triển khai đến Afghanistan và kết thúc nhiệm vụ quân sự vào năm 2015.

Quãng thời gian trong quân đội trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời Harry. Năm 2014, anh sáng lập Invictus Games, sự kiện thể thao quốc tế dành cho quân nhân và cựu quân nhân bị thương hoặc mắc bệnh. Đây cũng là một trong những hoạt động được ghi nhận nổi bật nhất trong sự nghiệp cộng đồng của mình.

Cuộc hôn nhân với Meghan Markle và bước ngoặt rời Hoàng gia

Năm 2016, Harry bắt đầu mối quan hệ với nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle. Hai người kết hôn vào ngày 19/5/2018 tại Nhà nguyện St George ở Windsor, trở thành Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Đám cưới thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế, mở ra một chương mới trong cuộc đời vị vương tử từng nổi tiếng với hình ảnh phóng khoáng.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy hai năm sau lễ cưới, Harry và Meghan đưa ra quyết định khiến Hoàng gia Anh chấn động. Tháng 1/2020, hai người tuyên bố rút khỏi vai trò thành viên hoàng gia làm việc chính thức, sau đó chuyển đến sinh sống tại Mỹ cùng các con.

Những năm tiếp theo, mối quan hệ giữa Harry với các thành viên Hoàng gia Anh trở thành chủ đề được truyền thông đặc biệt quan tâm. Các cuộc phỏng vấn, loạt phim tài liệu và cuốn hồi ký Spare đã đưa nhiều bất đồng trong gia đình ra trước công chúng. Harry cũng theo đuổi các vụ kiện liên quan đến quyền riêng tư và việc thu thập thông tin của báo chí Anh.

Nhìn lại quá khứ, có thể thấy cuộc đời Vương tử Harry không chỉ gắn với những đặc quyền hoàng gia mà còn trải qua mất mát, sai lầm, sự nghiệp quân sự và những quyết định gây chia rẽ dư luận. Từ cậu bé đứng bên anh trai trong lễ tang mẹ đến người đàn ông lựa chọn cuộc sống ngoài khuôn khổ hoàng gia, Harry đã đi qua một hành trình nhiều thay đổi. Và dù công chúng có những quan điểm khác nhau về lựa chọn của anh, câu chuyện ấy vẫn là một trong những chương được chú ý nhất của Hoàng gia Anh đương đại.

*Theo Reuters, Hello!, People