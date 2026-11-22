Trong trailer phim tài liệu Heal, Vương phi Kate ôm chồng con sau chuyến leo núi và lần đầu kể trong phim về cuộc sống sau chẩn đoán ung thư.

Ở cuối trailer Heal, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis chạy tới ôm mẹ. Hoàng tử George cũng có mặt, rồi Vương phi Kate ôm Thân vương William. Cả bốn cha con đợi cô ở chân núi Yr Wyddfa, xứ Wales, sau khi cô hoàn thành thử thách leo ba đỉnh núi trong vòng 24 giờ. Chuyến đi diễn ra hồi tháng 6/2026. Đến ngày 21/11, Điện Kensington mới công bố trailer cho thấy hành trình ấy là một phần trong bộ phim Kate thực hiện về những gì đến sau một chẩn đoán ung thư.

Chiếc chuông Kate đã không rung

Thử thách National Three Peaks đưa Kate tới Ben Nevis ở Scotland, Scafell Pike ở Anh và Yr Wyddfa, còn gọi là Snowdon, ở xứ Wales. Mỗi ngọn là đỉnh cao nhất của vùng tương ứng. Chuyến đi được tổ chức kín đáo, không có đoàn tùy tùng, với lực lượng an ninh gọn nhẹ và sự hỗ trợ của đội cứu hộ miền núi dọc đường. Em trai cô, James Middleton, đi cùng chị ở một số chặng.

Trong lúc hai chị em đi bộ, James nhắc đến việc rung chuông ở Bệnh viện Royal Marsden để đánh dấu kết thúc đợt điều trị ung thư. Kate nói cô đã không rung chiếc chuông ấy. James đáp: "Có lẽ đây là cách chị rung chuông". Câu nói đến giữa một cuộc trò chuyện trên đường leo núi, trước khi trailer đưa người xem tới cảnh cả nhà đón Kate ở điểm cuối.

Kate công bố mình đang điều trị ung thư vào tháng 3/2024, sau một ca phẫu thuật vùng bụng. Tháng 9 cùng năm, cô thông báo đã hoàn tất hóa trị. Đến tháng 1/2025, Vương phi cho biết bệnh đã thuyên giảm. Trong trailer, cô nói ung thư làm thay đổi cơ thể, và có những thay đổi sâu hơn nhiều sau khi một người nhận chẩn đoán. Cô kể về việc tìm lại niềm vui và hy vọng ngay cả khi cuộc sống vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn.

Sau đợt điều trị, người bệnh còn cần gì?

Trong bộ phim dài khoảng 30 phút, câu chuyện của Kate được đặt cạnh trải nghiệm của những người đang đối mặt với bệnh tật. Trailer ghi lại cảnh cô trò chuyện với bệnh nhân tại Bệnh viện The Christie ở Manchester, xen với những đoạn đi bộ trên núi. Một điều Kate nhắc đến là cảm giác phải tự gánh mọi chuyện khi gặp biến cố, và việc có người ở bên có thể giúp mình đi qua quãng thời gian đó ra sao.

Qua Heal, Vương phi Kate muốn những người vừa nhận chẩn đoán, đang hồi phục hoặc đã kết thúc điều trị có thêm sự hỗ trợ. Cô cũng muốn mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc ung thư toàn diện, trong đó sức khỏe tinh thần và chất lượng sống được quan tâm cả trong lẫn sau quá trình điều trị.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phân phối phim đã được chuyển cho The Royal Marsden Cancer Charity. Đây là quỹ từ thiện gắn với bệnh viện nơi Kate từng điều trị. Will Warr của Detail Films sản xuất phim, đồng thời phụ trách hình ảnh và dựng phim. Benji Jackson đảm nhiệm vai trò đạo diễn, còn Erland Cooper viết nhạc phim.