Không phải những nhân vật quyền lực, chính sự tận tụy và cách sống của một người phụ nữ bình thường đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nữ tỷ phú.

Hà Siêu Quỳnh (Pansy Ho), sinh năm 1962, là nữ doanh nhân Hong Kong, Chủ tịch Shun Tak Holdings - con gái cố tỷ phú Hà Hồng Sân. Theo danh sách tài sản cập nhật của Forbes ngày 20/11/2026, tài sản của bà được ước tính khoảng 4,2 tỷ USD.

Người giúp việc gắn bó suốt 40 năm và bài học sống lạc quan giữa nghịch cảnh

Khi tạp chí Tatler Asia hỏi người phụ nữ nào có ảnh hưởng lớn nhất đối với mình trong cuộc phỏng vấn năm 2015, Hà Siêu Quỳnh không chọn một doanh nhân thành đạt hay nhân vật nổi tiếng. Bà nhắc đến Ching Jie, người giúp việc đã làm việc cho gia đình họ Hà suốt 40 năm, cho đến khi nghỉ hưu.

Theo Hà Siêu Quỳnh, Ching Jie mất chồng khi còn trẻ và phải sống xa các con. Dù trải qua nhiều khó khăn, bà vẫn giữ tinh thần lạc quan, chăm chỉ, kiên trì và đối xử tử tế với mọi người. Chính cách sống ấy đã dạy Hà Siêu Quỳnh cùng các anh chị em trong gia đình giá trị của thái độ sống tích cực.

Điều khiến nữ tỷ phú ghi nhớ không phải những lời khuyên lớn lao, mà là cách Ching Jie đối diện với nghịch cảnh. Bà không để những mất mát khiến mình trở nên bi quan hay khép lòng với người khác. Sự tận tụy của người phụ nữ ấy đã trở thành bài học sống mà Hà Siêu Quỳnh mang theo khi trưởng thành.

Gắn bó với gia đình họ Hà suốt 40 năm, Ching Jie không chỉ là người chăm lo công việc trong nhà mà còn có ảnh hưởng đến cách nhìn nhận cuộc sống của những đứa trẻ bà chứng kiến lớn lên. Câu chuyện cho thấy sự gắn bó lâu dài, lòng tin và cách đối xử chân thành có thể tạo nên những mối quan hệ sâu sắc, ngay cả giữa những người không cùng chung huyết thống.

Vì sao người không cùng huyết thống có thể trở thành chỗ dựa khi về già?

Trong nghiên cứu về tuổi già, "mô hình đoàn người đồng hành" (Convoy Model of Social Relations) mô tả mỗi người có một mạng lưới quan hệ đi cùng mình qua các giai đoạn cuộc đời. Mạng lưới ấy có thể gồm vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè, hàng xóm và những người gắn bó lâu năm. Vị trí của họ phụ thuộc vào mức độ thân thiết, sự tin tưởng và hỗ trợ, chứ không chỉ ở quan hệ huyết thống.

Bởi vậy, những người bạn lâu năm hay đồng nghiệp cũ đôi khi lại là người hiểu rõ chúng ta nhất. Họ đã chứng kiến những thăng trầm, biết cả những điều khó nói mà người mới quen chưa thể thấu hiểu. Tuy nhiên, tình cảm không chỉ được đo bằng khoảng thời gian quen biết, mà còn ở sự quan tâm, tin tưởng và sẵn lòng hỗ trợ nhau khi cần.

Sau khi nghỉ hưu, những cuộc gặp gỡ, trò chuyện với đồng nghiệp dần ít đi. Con cái có thể sống ở xa, bạn bè cũng không còn thường xuyên qua lại vì tuổi tác và sức khỏe. Những lúc ấy, có một người hàng xóm sẵn lòng mua hộ viên thuốc, một người bạn cũ để tâm sự hay một nhóm bạn cùng sở thích để gặp gỡ mỗi tuần cũng đủ khiến cuộc sống tuổi già bớt cô quạnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sống một mình, ít giao tiếp xã hội và cảm thấy cô đơn là ba trạng thái khác nhau. Có người ở cùng con cháu nhưng vẫn buồn vì thiếu người tâm sự, trong khi nhiều người sống một mình lại có bạn bè, hàng xóm thường xuyên hỏi han. Điều quan trọng không chỉ là sống cùng ai, mà là có người để chia sẻ, tin tưởng và tìm đến khi cần giúp đỡ.

Báo cáo năm 2025 của WHO ước tính khoảng 11,8% người cao tuổi trên thế giới trải qua cảm giác cô đơn. Con số này cho thấy ngay cả khi đã có gia đình, con cháu, nhiều người vẫn có thể thiếu sự quan tâm và sẻ chia trong cuộc sống hằng ngày. Vì thế, khi hỏi thăm cha mẹ lớn tuổi, đôi khi câu hỏi “Hôm nay bố mẹ có chuyện gì vui không?” lại giúp mở đầu một cuộc trò chuyện gần gũi hơn những lời hỏi han về ăn uống, sức khỏe.

Một phân tích tổng hợp 86 nghiên cứu được công bố năm 2025 trên tạp chí Aging Clinical and Experimental Research cho thấy cô đơn có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn 14%, cô lập xã hội là 35% và sống một mình là 21% so với các nhóm đối chứng tương ứng. Những con số này cho thấy mối liên hệ đáng chú ý giữa đời sống tinh thần và sức khỏe, dù chưa đủ để khẳng định quan hệ nguyên nhân và kết quả.

Theo Viện Lão khoa Quốc gia Hoa Kỳ (NIA), nghỉ hưu, mất người thân, suy giảm khả năng đi lại và thính lực đều có thể khiến người lớn tuổi trở nên ít giao tiếp. Thay vì chỉ khuyên cha mẹ ra ngoài cho khuây khỏa, gia đình có thể giúp họ duy trì lịch sinh hoạt phù hợp. Chẳng hạn, gọi điện cho bạn cũ mỗi ngày, tham gia nhóm đi bộ hoặc câu lạc bộ có lịch gặp cố định. Với người còn đủ sức khỏe, việc đi bộ cùng bạn bè cũng giúp kết hợp vận động và giao lưu.

NIA cũng khuyến nghị người cao tuổi sống một mình, đặc biệt khi có vấn đề về trí nhớ, nên có người tin cậy thường xuyên ghé thăm hoặc gọi điện và có thể liên hệ khi khẩn cấp. Gia đình có thể cùng cha mẹ chọn một người hàng xóm thân thiết làm đầu mối hỗ trợ, lưu số điện thoại của người thân và thống nhất cách báo tin nếu có sự cố. Nếu cha mẹ thường xuyên cảm thấy cô đơn, nên trao đổi với bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân, nhất là khi tình trạng này đi kèm những thay đổi về giấc ngủ, tâm trạng hoặc sinh hoạt.