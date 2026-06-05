Món trang sức cổ trị giá hơn 1,5 triệu bảng Anh vốn thuộc về một gia tộc Công tước hoàng gia Anh bỗng nhiên "tái xuất" đầy bất ngờ trong đám cưới của siêu mẫu Hề Mộng Dao.

Mới đây, đám cưới cổ tích của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia Hà Du Quân được tổ chức tại lâu đài Mont-Saint-Michel (Pháp) đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông châu Á. Cùng với không gian xa hoa, những bộ váy cưới lộng lẫy, điều khiến giới mộ điệu và các chuyên gia kim hoàn xôn xao không kém nguồn gốc "khủng" của chiếc cài tóc mà cô dâu diện trong ngày trọng đại.

Trên trang cá nhân, cựu thiên thần Victoria's Secret đã đăng tải bức ảnh chụp từ phía sau trong trang phục váy cưới tinh khôi. Dù không lộ mặt, bức ảnh ngay lập tức chiếm trọn "spotlight" nhờ món trang sức cổ điển, lấp lánh được đính khéo léo trên khăn voan đội đầu.

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, gia thế "khủng" của chiếc cài tóc này đã nhanh chóng được bóc tách.

Theo các chuyên gia, món trang sức được Hề Mộng Dao biến tấu thành phụ kiện tóc thực chất là một chiếc ghim cài áo làm từ kim cương và ngọc trai tự nhiên, từng thuộc sở hữu của gia tộc Công tước xứ Portland (Anh quốc). Do dòng họ này không có người kế vị tước hiệu, một số lượng lớn bảo vật đã được mang ra đấu giá vào năm 2010.

Thời điểm đó, chiếc ghim cài áo này được bán với mức giá kỷ lục 1,553 triệu bảng Anh (khoảng hơn 54 tỷ đồng) rồi hoàn toàn "mất tích" khỏi thị trường, cho đến khi xuất hiện trong đám cưới của siêu mẫu họ Hề.

Thay vì sử dụng như một chiếc ghim cài áo truyền thống, Hề Mộng Dao đã đầy tinh tế khi biến nó thành món phụ kiện tóc, kết hợp hoàn hảo với khăn voan cô dâu. Sự sáng tạo này nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới thời trang vì vừa tôn trọng giá trị lịch sử của món đồ cổ, vừa mang lại hơi thở hiện đại, thanh lịch.

Cùng với đó, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán không kém chính là dòng chú thích ngắn gọn bằng tiếng Anh kèm bức ảnh trên của siêu mẫu: “Vintage high jewelry from mom, love you” (Tạm dịch: Món trang sức cao cấp cổ điển từ mẹ, yêu mẹ).

Động thái này của chân dài sinh năm 1989 vừa khéo léo tiết lộ nguồn gốc của món bảo vật là do mẹ chồng cô - bà Lương An Kỳ tặng, vừa ngầm khẳng định vị thế vững chắc và sự gắn kết thân mật như ruột thịt với mẹ chồng. Nhiều bình luận cho rằng, vài chữ ngắn gọn này của cô thậm chí còn "có sức nặng" hơn cả giá trị của khối trang sức.

Được biết, đây không phải là món bảo vật duy nhất của mẹ chồng mà Hề Mộng Dao diện trong ngày trọng đại. Trong suốt các nghi thức hôn lễ, người đẹp còn đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai Nam Hải (South Sea búp trắng) thượng hạng và cặp tăm ngọc trai trên tóc.

Đáng chú ý, chuỗi vòng cổ ngọc trai này chính là kỷ vật định tình mà vua sòng bài quá cố Hà Hồng Sân năm xưa dành tặng cho bà tư Lương An Kỳ. Món trang sức này vốn được bà nâng niu, cất giữ suốt nhiều thập kỷ và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Việc bà quyết định trao lại kỷ vật vô giá này cho con dâu trong ngày cưới đã thay cho lời thừa nhận dành cho thành viên mới của gia tộc.

Nguồn: Sina