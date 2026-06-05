Tại sao đều là nước lọc mà các thương hiệu nước đóng chai lại có vị khác nhau?

Có lý do tại sao nước Aquafina của bạn lại có vị khác với nước Lavie.

Về mặt khoa học, nước là một hợp chất vô cơ không màu, không mùi với cấu trúc tương đối đơn giản: H2O, là sự kết hợp của hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Vậy tất cả nước uống đều phải giống nhau?

Thực ra thì không hẳn vậy. Như bất cứ ai thường xuyên uống nước đóng chai đều có thể chứng thực, các nhãn hiệu nước khác nhau có thể có vị khác nhau. Tất nhiên là không khác biệt quá nhiều – dù sao thì người ta thường nói nước không có vị; nhưng thường có một chút gì đó khó nhận biết khiến nhãn hiệu nước này khác với nhãn hiệu nước khác. Vậy đó là gì?

Điều gì làm cho nước đóng chai có vị khác biệt?

Trên vỏ chai nước, bạn thường thấy một số thông tin và số liệu được phân loại khác nhau như "phần triệu" (hoặc PPM), "tổng chất rắn hòa tan" (hoặc TDS) hoặc "cặn khô". Đây đều là các chỉ số đo lường các loại khoáng chất khác nhau — canxi, magiê, kali và natri nằm trong số đó — có thể có mặt một cách an toàn trong nước lấy từ các nguồn tự nhiên.

Các nhãn hiệu nước đóng chai khác nhau lấy nước từ nhiều địa điểm và nguồn khác nhau, bao gồm suối tự nhiên và dòng chảy bề mặt, giếng, tầng chứa nước ngầm và hồ chứa ngầm. Các nhãn hiệu này cũng có xu hướng sử dụng các kỹ thuật lọc và tinh chế khác nhau trong quy trình đóng chai, với một số loại bỏ nhiều khoáng chất tự nhiên hơn những loại khác. Kết quả là, các loại nước đóng chai khác nhau cuối cùng thường có sự kết hợp và nồng độ khoáng chất hơi khác nhau trong sản phẩm của chúng.

Mặc dù hàm lượng các khoáng chất này thường rất nhỏ (thương hiệu phổ biến nhất của Mỹ, Aquafina, có giá trị tổng chất rắn hòa tan điển hình chỉ là 4 PPM), nhưng chúng vẫn có thể xuất hiện với lượng vừa đủ, hoặc với sự kết hợp phù hợp, để tạo nên hương vị và cảm giác trong miệng hơi khác biệt và đặc trưng cho từng thương hiệu.

Một số loại nước có thể có vị hơi chua, chát, hoặc thậm chí là vị kim loại, trong khi những loại khác lại có vị êm dịu, tinh tế, nhẹ nhàng hơn, hoặc hài hòa hơn. Những người nếm nước chuyên nghiệp, được gọi là "chuyên gia nếm nước", thậm chí có thể nhận biết được những hương vị chi tiết hơn từ các chai nước khoáng, giống như những người sành rượu vang hảo hạng.

Tại sao nước đóng chai lại chứa khoáng chất?

Những khoáng chất này đến từ đâu? May mắn thay, tất cả đều hoàn toàn tự nhiên.

Khi nước ngọt thấm sâu qua các lớp đất, đá xốp, cát, trầm tích và các vật liệu khác, thường là trong rất nhiều năm, nó sẽ tự nhiên hấp thụ một lượng nhỏ khoáng chất và nguyên tố từ chúng. Ví dụ, canxi có thể bị hòa tan vào nước chảy qua đá vôi, trong khi nước thu thập từ các nguồn ở những vùng giàu đá granit thường có hàm lượng kali cao hơn.

Khi nước được các nhà sản xuất thu gom, các khoáng chất này có thể được loại bỏ (bằng nhiều kỹ thuật lọc khác nhau) nếu chúng có nồng độ đủ cao để ảnh hưởng tiêu cực đến mùi vị. Hoặc chúng có thể được cố ý giữ lại trong nước - trong trường hợp đó, bạn sẽ thấy chúng được liệt kê ở bên cạnh chai.

Nguồn: Mentalfloss